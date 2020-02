Že kmalu manj pravic za letalske potnike v EU?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska direktiva EU 261/2004 podrobno opredeljuje pravice letalskih potnikov in upravičenost do odškodnine v primeru (večjih) zamud ali odpovedi poletov.

Evropska direktiva EU 261/2004 podrobno opredeljuje pravice letalskih potnikov in upravičenost do odškodnine v primeru (večjih) zamud ali odpovedi poletov.

Če obvelja predlog sprememb evropskih pravil o nadomestilih letalskim potnikom zaradi zamud in odpovedi poletov, bo veliko težje priti do pripadajoče odškodnine, ki jo zdaj zagotavlja Evropska direktiva 261/2004.

Trenutno veljavna evropska pravila o pravicah potnikov v letalskem prometu predvidevajo odškodnino, ki jo je letalska družba dolžna izplačati potnikom, katerih polet zamuja tri ure ali več ali katerih polet je letalska družba odpovedala manj kot dva tedna pred načrtovanim odhodom.

Do odškodnine so ravno tako upravičeni potniki, ki jim proti njihovi volji onemogočijo vstop na letalo, če so se pravočasno prijavili na polet in prišli na letališče (predvsem v primeru več prodanih vozovnic, kot je mest na letalu).

Pravila obsegajo polete letalskih družb s sedežem v Evropski uniji ali Švici in tudi polete drugih družb, že če je odhodno ali prihodno letališče na ozemlju Evropske unije in/ali Švice. Letalski prevoznik ni dolžan izplačati odškodnine, če je zamuda posledica višje sile, kot so vremenske razmere, zapore zračnega prostora in podobne nenapovedljive okoliščine zunaj njihovega nadzora.

Zagreb razumevajoč do letalskih družb

Hrvaška, ki v prvi polovici leta predseduje Svetu Evropske unije, je po poročanju portala Ex-YU Aviation News v neformalnem dokumentu predlagala spremembe pravil, ki opredeljujejo upravičenost do kompenzacije. Razprava o tem naj bi se v vladah držav članic začela že v prihodnjih tednih.

Zagreb je spremembe predlagal zato, ker "je treba upoštevati velika finančna bremena za letalske družbe in ker je vedno manj zamud, za katere bi bili krivi ravno letalski prevozniki".

Višja sila že zdaj izključuje odgovornost prevoznikov

To pojasnilo pa se ne sliši prepričljivo, ker že zdajšnja pravila ne zahtevajo izplačila odškodnine, če zamuda ali odpoved ni nastala po krivdi prevoznika oziroma če je letalski prevoznik naredil vse v svoji moči, da se to ne bi zgodilo.

Že veljavna evropska pravila izključujejo odškodninsko odgovornost prevoznika, ki nastanejo zaradi višje sile in okoliščin, kot so vremenske razmere. Foto: Reuters

Veselje letalskih prevoznikov bodo v primeru uveljavitve teh sprememb delili tudi tiste nacionalne organizacije za civilni letalski promet in sodišča, ki so opozarjali, da veljavna pravila omogočajo veliko število zahtevkov, kar je veliko kadrovsko breme ne samo za letalske družbe, temveč tudi za vse tiste, ki so vpleteni v njihovo reševanje.

Namesto treh ur bo prag pet ur zamude

Neuradno naj bi se skladno s predlogom iz Zagreba prag zamude za odškodnino dvignil z zdajšnjih treh ur na pet ur.

Tako bi se v praksi letalski prevozniki izognili odgovornosti za večino primerov, ki jih danes obravnavajo skladno z veljavnimi evropskimi pravili. Zneskov odškodnin s tem predlogom ne bi spreminjali.

Odgovornost prevoznikov naj bo primerljiva odgovornosti potnikov

Kritiki teh predlogov opozarjajo, da bodo s tem potniki v še bolj neenakopravnem položaju v primerjavi z letalskimi družbami.

Poudarjajo, da potniki, ki celo zaradi višje sile zamudijo eno samo minuto na izhod v letalo, pogosto ne morejo več vstopiti na letalo, čeprav bi bilo to še vedno izvedljivo, ob tem pa še ostanejo brez možnosti nadomestnega prevoza in s preklicano vozovnico. Odgovornost mora veljati enako za vse, so prepričani.