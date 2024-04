Kaj se dogaja s pregretimi oceani? Se res bliža velika katastrofa?

"Morda smo na robu globalnega segrevanja, v tem primeru segrevanja oceanov, ki dejansko uhaja izpod nadzora. Pojavili se bodo nevihte, vetrovi in ​​orkanske poplave, ki jih bomo težko nadzorovali. To me zelo skrbi," svari nemški gospodarski minister Robert Habeck.

Da Robert Habeck opozarja, da je morje pretoplo in da bo prišlo do neviht in poplav, ni presenečenje, saj prihaja iz vrste Zelenih, za katere je boj proti podnebnim spremembam jedro njihovega programa. Črnoglede napovedi temeljijo na podatkih, da so temperature oceanov že eno leto na najvišji ravni.

Pozivi k ukrepom proti globalnemu segrevanju

Habeck je prepričan, da morajo politiki ob vseh trenutnih krizah sprejeti protiukrepe proti globalnemu segrevanju. "Naloga naše politične generacije je, da najde rešitve in jih uresniči. Če tega ne bomo storili skupaj z vsem drugim, kar moramo storiti, bomo propadli kot politična generacija," Habeckove besede navaja nemški medij Focus.