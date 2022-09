Temačne napovedi evropske prihodnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Thiel je bil v preteklosti libertarec, pred leti pa je postal goreč podpornik republikanca Donalda Trumpa in je zdaj nekakšen intelektualni guru ameriške desnice.

Peter Thiel je bil v preteklosti libertarec, pred leti pa je postal goreč podpornik republikanca Donalda Trumpa in je zdaj nekakšen intelektualni guru ameriške desnice. Foto: Reuters

Ameriško-nemški tehnološki milijarder Peter Thiel že nekaj let velja za velikega podpornika nekdanjega in morda tudi prihodnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Za tiste z leve je zaradi tega nekakšen zlobni skrajnodesničarski plutokrat, tisti z desne pa ga imajo za človekoljubnega odrešenika.

Materialno nazadovanje sveta?

V pogovoru z novinarko britanskega medija UnHeard Mary Harrington je Thiel med drugim povedal, da svet materialno nazaduje oziroma je v materialnem zastoju že od srede 20. stoletja (edina izjema je napredek v digitalni tehnologiji, ki pa je napredek na zelo ozkem področju). Namesto da bi se spopadli s tem zastojem, živimo v stanju kolektivnega zanikanja tega dejstva.

To nazadovanje Thiel vidi kot zmago leta 1968 ustanovljenega Rimskega kluba (neodvisna nevladna organizacija intelektualcev in poslovnežev, op. p.). Ta je leta 1972 izdal poročilo Meje rasti, v katerem je trdil, da gospodarska rast ne more trajati v neskončnost.

Motnje, ki nas odvračajo od spoznavanja realnosti

Ta tiha opustitev težnje po rasti je po Thielovem mnenju povzročila nekakšno družbeno in kulturno zaprtje, ki traja že zadnjih 40 ali 50 let. Zahodna družba je zaradi tega začela kulturno, demografsko in tehnološko nazadovati.

V zadnjih desetletjih je človeštvo napredovalo le na področju digitalne tehnologije, pravi Thiel in dodaja, da hkrati ta napredek na tem ozkem področju po svoje zakriva dejstvo, da je Zahod že 40 ali 50 let v vsesplošnem materialnem nazadovanju. Foto: Reuters

Veliko tega, kar danes velja za napredek, je za Thiela v resnici motnja oziroma distrakcija, ki nas odvrača od spoznanja, da je naše okolje postalo nespremenljivo in statično. V tej kulturni, gospodarski in politični kronični samoprevari si govorimo, da napredujemo, ker je babica dobila iphone z zaslonom na dotik, pri tem pa pozabljamo, da mora babica zaradi dviga cen hrane jesti mačjo hrano, trdi Thiel.

Rast BDP kot računovodski trik?

Thiel trdi tudi, da je večina tega, kar se v ekonomskem smislu šteje za napredek, v resnici računovodski trik. Na primer, večina tega, kar je videti kot rast bruto domačega proizvoda (BDP) od petdesetih let preteklega stoletja, je bila preprosto stvar spremembe načina merjenja vrednosti, povezanega z družinskim življenjem: sprememba iz gospodarstva, v katerem je bil zaposlen samo en član gospodinjstva, v gospodarstvo, v katerem sta zaposlena oba starša oziroma več članov gospodinjstva.

Torej se niso uresničile optimistične napovedi iz srede 20. stoletja, da bo zaradi skrajševanja delovnega časa, ki ga bo omogočila čim večja avtomatizacija, do leta 2000 povprečna družina srečno preživela s plačo enega delavca, ki dela sedem ur na dan, štiri dni na teden in ima 13 tednov plačanega dopusta. Namesto tega je šla družba po vzvratni poti, pravi Thiel.

Vpliv krščanstva na razvoj človeštva

Kot še pravi, se ljudje ne zavedajo tega, da živijo v svetu, ki nazaduje, in sicer zato ne, ker se je zgodil premik od zunanjega sveta in merljivih stvari (višje hitrosti, nadzvočna letala, daljša pričakovana življenjska doba ...) k notranjemu svetu joge, meditacije, psihologije, parapsihologije, psihofarmakologije, psihedeličnih zdravil, videoiger in interneta.

Črnogledi Thiel je prepričan, da ima Evropa pred sabo le tri realne alternative trenutnemu nazadovanju: vizijo podnebne katastrofe, ki jo napoveduje Greta Thunberg, islamsko šeriatsko pravo in družbo nadzora v slogu komunistične Kitajske. Še najmanj slaba alternativa nazadovanju je prav Gretina vizija podnebne katastrofe, pravi Thiel. Foto: Reuters

Po Thielovem mnenju je kulturni dejavnik nazadovanja povezan z zatonom krščanstva. Krščanski svet je bil namreč ekspanziven svet, svet, ki se je širil in napredoval na vseh področjih (znanje, znanost, tehnologija ...).

Oživljanje krščanstva in optimistična znanstvena fantastika

Tisto, kar svetu zdaj manjka, je jasna vizija prihodnosti – ali celo katerakoli vizija, trdi Thiel. Prepričan je, da bi oživljanje krščanske vere lahko pomagalo: "Če bi bili bolj kristjani, bi imeli tudi več upanja za prihodnost, če pa bi bili manj kristjani, bi imeli manj upanja. In verjetno manj akcije."

Če se ne bo začelo oživljanje krščanstva, pa bi pomagala kakršnakoli vizija prihodnosti, še posebej, če je optimistična. Čeprav Thielu znanstvena fantastika ni posebej všeč, pravi, da bi lahko človeštvu pomagale bolj optimistične zgodbe na tem področju.

Mračne vizije evropske prihodnosti

Ker druge možnosti niso uspešne, Thiel meni, da so celo mračne ali apokaliptične vizije boljše od nikakršne vizije. Slika evropske podnebne katastrofe, povezana z Greto Thunberg, je po njegovem mnenju ena od le treh realnih evropskih prihodnosti. Drugi dve sta islamsko šeriatsko pravo in družba po vzoru komunistične Kitajske.