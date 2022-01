Skrivnostni hotel, v katerem je soba s temačno preteklostjo

Leta 1972, ko so v Talinu odprli hotel Viru, je bila Estonija še trdno del Sovjetske zveze, svet pa je tičal v hladni vojni med kapitalističnim Zahodom in komunističnim Vzhodom. A stiki med tema dvema svetovoma niso bili popolnoma pretrgani.

Razkošni hotel za zahodne goste

Sovjetska zveza je tako za obiskovalce z Zahoda, ki so iz finske prestolnice Helsinki konec 60. let prejšnjega stoletja začeli prihajati v bližnji Talin, zgradila velik hotel, piše nemški medij Die Welt. Med obiskovalci je bilo tudi veliko turistov, ki so si v Talin prišli ogledat, kako živijo ljudje na drugi strani železne zavese.

Hotel Viru, ki je bil za sovjetske razmere razkošen, je sovjetska oblast zgradila prav zato, da bi obiskovalci z Zahoda o Sovjetski zvezi dobili čim boljši vtis. Tako je hotel, ki je zrasel 74 metrov v višino, dobil številne restavracije in bare (v njih so lahko gosti plačevali samo v zahodnih devizah) ter celo lastno dvorano za različne prireditve. Hotel je imel v 22 nadstropjih tudi 450 razkošnih sob.

Posebej "opremljene" sobe za znane goste

Goste v hotelu je sovjetsko državno turistično podjetje tudi vodilo na obiske po mestu. Poleg običajnih turistov so v hotel prihajali politiki, med katerimi so bili tudi komunistični politiki iz zahodnih držav. Prihajali so tudi znani ljudje in zahodni novinarji.

V 23. nadstropju, kamor so do leta 1991 lahko dostopali samo pripadniki KGB, je bila posebna soba za prisluškovanje in skrivno fotografiranje gostov. Foto: Guliverimage

Za te goste je bilo na voljo 60 posebnih sob, ki so bile dodatno "opremljene". V teh sobah je namreč sovjetska tajna služba KGB vgradila mikrofone (ti so bili na primer v telefonih). V zidovih so bile skrite kamere, ki so skrbno snemale oziroma fotografirale, če se je kakšen znan gost hotela zabaval s kakšno prostitutko. Te fotografije je potem KGB lahko uporabil za izsiljevanje.

Mikrofoni v krožnikih in pepelnikih

Mikrofoni so bili tudi v restavracijah (na primer v krožnikih) in barih (na primer v pepelnikih), da je lahko KGB snemal kakšne zanimive pogovore, ki so se odvijali tam. V hotelu je bilo zaposlenih okoli tisoč ljudi, ki jih je KGB pred zaposlitvijo dobro preveril, ni pa jih obveščal o svojem prisluškovanju v hotelu, da ga ne bi ovirali.

Med osebjem hotela so sicer krožile govorice, a so zaposleni previdno molčali. Da bi preprečili preveliko komunikacijo med osebjem in gosti hotela, so bili tisti, ki so znali govoriti angleško, zaposleni le na recepciji. Drugo osebje je obvladalo samo ruščino oziroma estonščino in ruščino.

Skrito 23. nadstropje

Soba, od koder so KGB-jevci nadzirali omenjenih 60 sob, je bila v 23. nadstropju, ki uradno ni obstajalo. Do njega tudi ni vodilo nobeno dvigalo ali stopnišče, vrata za vstop v nadstropje so bila skrita oziroma zakrita.

Videoposnetek o muzeju KGB v hotelu Viru:

KGB je to 18 kvadratnih metrov veliko sobo v naglici zapustil marca 1991, ko se je Estonija osamosvajala od Sovjetske zveze. Menda je poleg te sobe KGB imel tudi dve sobi v drugem nadstropju, iz katerih je nadzoroval goste v restavraciji. A tega ni mogoče z gotovostjo reči, saj v nasprotju s sobo v 23. nadstropju tam niso pustili dela svoje opreme.

Muzej KGB

V sobi v 23. nadstropju so leta 2011 uredili muzej, v katerem se gosti hotela Viru nekajkrat na teden lahko seznanijo z zgodovino KGB.