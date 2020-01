Za Siolovo kmetijo 2019 ste izglasovali posestvo Na kupčku #video

Glasovanje je končano in dobili smo prvo Siolovo kmetijo. V letu 2019 smo vsak konec tedna v rubriki Kmet s ponosom predstavljali različne slovenske kmetije in izglasovali ste tisto, ki vam je bila najbolj všeč. Vse kmetije so prejele skupno 4367 glasov, najbolj pa vas je prepričala prav zgodba Saše Černalogar Mrak, ki je staro propadajočo kmetijo spremenila v butično turistično kmetijo Na kupčku in s svojimi ustvarjalnimi rokami za goste ustvarila pravo oazo miru.

Foto: Siol.net Deset kmetij z največjim številom glasov:

Zmagale spretne roke, pozitivna energija in pristno gostoljubje

Prisrčna Saša je tudi nas navdušila s svojo pozitivno energijo in neverjetno spretnimi rokami, s katerimi počne čisto vse, kar si zamisli, pa naj bo to kopanje jarkov okoli hiše, ometavanje sten, ročna dela, s katerimi prostorom doda piko na i, kuhanje ali sproščujoča masaža za goste.

Njena kmetija danes nima več klasičnega videza kmetije, saj jo je Saša spremenila v pravo oazo miru, ki vabi z urejeno in idilično okolico. Kljub temu, da ne gre za klasično obliko kmetije, pa ima Saša z vsemi gospodarji kmetij, ki smo jih v lanskem letu obiskali, veliko skupnega in v resnici predstavlja to, kar bi si lahko želela prav vsaka slovenska kmetija. Saša pooseblja dobrosrčno gospodarico, ki za svojo zemljo, ki je hkrati tudi zemlja njenih prednikov, skrbi z veliko ljubeznijo, zato vanjo vlaga ves svoj čas in veliko truda.

Saši in njeni družini posestvo nudi dom in je hkrati vir zaslužka, s katerim se lahko razvija naprej in zaradi česar Saša lahko ves čas išče nove priložnosti in izboljšave.

Da je na tem posestvu ustvarila unikatno zgodbo, v kateri bo lahko sledila svojim sanjam in zato tudi vsak dan delala z velikim veseljem, je potrebovala veliko poguma, iznajdljivosti, volje in vztrajnosti, pa tudi veščine preskakovanja polen, ki so ji kdaj priletela pod noge.

Prepričana je, da kupljeno ni vedno najboljše, zato raje ustvarja in obnavlja s svojimi rokami, kar cenijo tudi gosti, ki se k njej radi vračajo. Kmetija je nekoliko drugačna od klasičnih in tudi vam je ogrela srce, dragi bralci, zato smo veseli, da je to naša prva Siolova kmetija.

Foto: Ana Kovač

Najbolj brana kmetija imela več kot 47 tisoč ogledov in 1334 delitev

Preverili smo tudi, kateri prispevki iz rubrike Kmet s ponosom so bili najbolj brani. Največ pozornosti je pritegnilo naslednjih pet kmetij:

1. Kmetija Odems iz Kranja, 47237 ogledov in 1334 delitev s portala Siol;

2. Eko kmetija Vodnjov s Primskovega, 46210 ogledov;

3. Družinska kmetija Sedmak iz Pivke, 44592 ogledov;

4. Kmetija Majerič iz Gorišnice, 42513 ogledov;

5. Izletniška kmetija Klemenšek, 42394 ogledov.

Ob tej priložnosti se vam iz srca zahvaljujemo, da ste v letu 2019 spremljali naše zgodbe, in vas vabimo, da ste nanje pozorni tudi v novem letu. S predstavitvami slovenskih kmetij bomo letos vsekakor nadaljevali, saj imamo v naši domovino veliko čudovitih in navdihujočih zgodb, vrednih pozornosti.

Če menite, da je med njimi tudi vaša kmetija, ali poznate takšno, o kateri bi želeli brati v naši rubriki Kmet s ponosom, nam to sporočite na e-naslov metka.prezelj@tsmedia.si. Veseli bomo vsakega predloga.

Ste med nagrajenci?



Hvala vsem, ki ste oddali glas za svojo najljubšo kmetijo. Med vami smo izžrebali naslednje nagrajence:



– prva pomoč za avtomobiliste: Anton Hočevar,

– prenosna baterija za mobilni telefon: Marko Štrekelj in Darja Jazbinšek,

– brisača: Alojzija Černalogar, Primož Turnšek,

– multifunkcijska kapa: Andrej Kisilak, Ivanka Žagar, Terezija Stopinšek, Slavica Simetinger, Boris Primožič,

– čaj: Aleš Bek, Katarina Ceglar, Mitja Avsec, Dragica Ana Štefanič, Žiga Štiftar.



Čestitamo!