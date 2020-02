"Ko se lotiš česa večjega, je bolje, da ne veš, kaj vse te čaka" #video

Naziva Siolova kmetija 2019 ni dobila čisto klasična kmetija s polji, pašniki in hlevom, temveč Posestvo Na kupčku, turistična kmetija Saše Černalogar Mrak iz Čekovnika nad Idrijo, ki svojim gostom ponuja popolno zasebnost in miren oddih. Kmetijo smo ponovno obiskali, Saši predali štampiljko in priznanje ter jo predstavili tudi gledalcem Planeta.

Dotrajano staro hišo so morali podreti in narediti novo. Foto: Ana Kovač V idilični vasi Čekovnik so na griču, kjer je nekoč stala stara kmetija Sašinih starih staršev, zgradili novo hišo in en del namenili gostom.

"Na tem mestu je nekoč stala stara in skromna domačija, ki je imela ravno dovolj prostora za živali za eno družino, da so z njimi lahko preživeli. Odločili smo se, da to tristo let staro in dotrajano hišo vendarle podremo in na tem mestu naredimo novo, ki pa ji dodamo nov pridih, torej da naredimo nekaj več. Tako je nastal tudi ta turistični del, ki zajema apartma, velnes in prostore, ki sodijo zraven," je Saša opisala, kako je nastala današnja hiša.

Kot pravi Saša, pri njih ponujajo predvsem mir, tišino, počitek in sprostitev. "Seveda poleg obrokov, ki jih ponujamo, ne glede na uro, ko si jih zaželijo, saj jim poskušamo ustreči, so tu tudi velnes storitve s savnami, sproščanje v gozdu, na travniku in tudi terapije v zeliščnem vrtu," našteje. Gostje si lahko v apartmaju kuhajo tudi sami, vrt ob hiši je namenjen njim in na njem si lahko vzamejo svežo zelenjavo, zelišča, iz ličnega kurnika pa sveža jajca.

Črni Vrh nad Idrijo je obdan z navdihujočo naravo. Foto: Ana Kovač

Na kupčku se lahko razvaja le en par, brez otrok

"Velikokrat me sprašujejo, koliko gostov sprejmemo, in se kar malo začudijo, ker pravimo, da samo dva, torej par, za to smo se specializirali. Na ta način poskušamo zagotoviti res tisto intimo, mir, ki ga drugače najbrž ne bi mogli, če bi naenkrat bilo tukaj več gostov," pojasni, zakaj takšna odločitev.

Zaradi njene ideje se ji je posmehoval že marsikdo, ki meni, da morajo ljudje na kmetijah predvsem trdo delati na poljih ali z živino. Saša želi predvsem z veseljem delati to, kar ji je všeč, in rezervacije potrjujejo, da se je odločila prav.

"Po mojih izkušnjah je recept za uspeh zagotovo pristop do gostov. Torej, mi imamo butični pristop. Te ponudbe je v Sloveniji zelo malo, pomeni pa, da ponudimo gostu maksimalno udobje, pristnost in pa da poskušamo ustreči njihovim željam, se prilagoditi in nekako zadovoljiti njihova pričakovanja v vsej polnosti, da odhajajo z neko pozitivno izkušnjo, ki si jo želijo še kdaj doživeti," pove Saša.

Za svoje sanje se je treba potruditi. "Samo križem rok, vsi vemo, da daleč ne bomo prišli," meni Saša. Foto: Ana Kovač

Kar na posestvu vidimo danes, je nastajalo 13 dolgih let

"Veliko stvari res ustvarimo sami, ker se zavedamo, da le tako lahko nekaj ustvarimo. Da ne moremo samo kupovati stvari, ampak da je treba, če želiš do tega priti, vložiti tudi nekaj dela, truda, časa. Zato se je treba tudi čemu odpovedati, tako da je bilo v vseh teh letih, vse dokler smo gradili, kar veliko lastnega vložka.

To pomeni, da sem sama načrtovala tudi okolico in jo potem uredila, seveda z moževo pomočjo in pomočjo domačih. Veliko dela je bilo takega, ki ga lahko sam postoriš, in to smo vedno naredili sami, tako da smo na ta način tudi veliko prihranili," pojasni Saša, ki ima tudi sicer veliko raje stvari, ki so delo lastnih rok.

Načrtovanje in ureditev okolice posestva je Sašino delo. Foto: Ana Kovač

Saša je neustrašna in se loti popolnoma vsega - od kopanja jarkov okoli hiše, tlakovanja, polaganja keramike, beljenja, obnavljanja starega in izdelovanja novega pohištva, načrtovanja in ureditve okolice, vrtov ali notranjosti, do kuhanja za goste, masaž ali izdelovanja ročnih izdelkov, s katerimi je na svojem posestvu pričarala domače vzdušje.

"Lažje bi bilo seveda nekoga dobiti, ki bi prišel, načrtoval, svetoval in potem to izvedel, ampak v tem je čar, ko nekaj ustvarjaš in potem tudi vidiš, kaj vse ti je uspelo, in predvsem vidiš, da se da. Da se, ker človek se mora zavedati, da mora nameniti svoj prosti čas velikokrat tudi, če želi na koncu žeti sadove. Samo križem rok, vsi vemo, da daleč ne bomo prišli," meni Saša.

Saša Černalogar Mrak je bila ob prejemu naziva Siolova kmetija 2019 presenečena in zelo vesela, zato se vsem bralcem zahvaljuje za podporo, ki so ji jo izkazali. Foto: Ana Kovač

Veselijo jo zadovoljni gostje, ki so večinoma tuji

"To zame pomeni neko potrditev, da je projekt uspel, in to je tak večletni projekt, skorajda življenjski. Pomeni mi tudi, da je prav, da smo šli v to smer, da smo si začrtali sicer malo visoke cilje, ampak na koncu je lepo videti, da ti je uspelo, da je zdaj projekt skoraj zaključen in lahko gledamo že naprej. Očitno smo takšni, radi ustvarjamo in vedno težimo k nečemu novemu in k novim izkušnjam. Projekt je kar uspešen in je trud, ki smo ga vložili, zdaj nekako poplačan. Naš inovativni pristop v turizmu je obrodil sadove in nas ljudje z veseljem obiščejo in se vračajo," pove Saša.

Da so bralci izbrali prav njeno zgodbo, ji daje še večjo potrditev in motivacijo. Foto: Ana Kovač

Če bi vedela, kaj vse jo čaka na poti, si verjetno ne bi upala stopiti nanjo, pravi Saša. Foto: Ana Kovač

Ko se lotevaš nekega velikega projekta in vložka v to, je po eni strani bolje, da se prav dobro ne zavedaš, kaj vse te čaka, meni Saša.

"Sproti odkrivaš stvari in jih poskušaš urediti, reševati izzive. Velikokrat tudi rečem, da če bi vnaprej vedeli, koliko je zares potrebnega vložka, koliko dela in koliko let je treba vložiti v tako zadevo - ko smo se lotili, sem bila stara 25 let in je kar nekaj časa preteklo - si danes rečem, da se tega verjetno ne bi upala lotiti, če bi vnaprej vedela, kaj vse me čaka," pove.

Tudi dopusta in prostega časa v tem obdobju ni bilo veliko. "Vse proste ure, vsi popoldnevi so bili nekako prežeti z mislijo na to, kaj bomo pa danes delali, da bomo prišli do tega trenutka, kjer smo zdaj. Treba se je zavedati, da če ne moreš naložbe v celoti naenkrat pokriti, da boš moral sam poprijeti za veliko stvari, veliko dela opraviti sam. Ob tem je treba imeti pred seboj vedno cilj, da moraš to, česar se lotiš, enkrat tudi zaključiti in da vmes ne smeš obupati," meni Saša.

Pred seboj je vedno treba imeti cilj, da moraš to, česar se lotiš, enkrat tudi zaključiti in da vmes ne smeš obupati, pravi Saša. Foto: Ana Kovač

Da so bralci izbrali prav njeno kmetijo, jo je presenetilo in razveselilo

"Bila sem presenečena, ker sem govorila, naj ljudje izberejo tistega, za katerega menijo, da si to zasluži. Sicer si to zaslužijo vse kmetije, ker se vsak trudi na svoj način. Seveda sem bila vesela, tudi to je bila neka potrditev, da smo sprejeti v okolju, oziroma tudi v Sloveniji in svetu, in da smo pri našem delu na pravi poti," je bila vesela priznanja.

Saša danes ve, da se je bilo vredno potruditi za svoje sanje. Zadovoljstvo gostov in veselje ob delu, ki ga občuti, ji dajeta zagon in potrditev, da je na pravi poti.

Saša danes ve, da se je bilo vredno potruditi za svoje sanje, in ker je oseba, ki si želi ustvarjati še naprej, v njenih mislih že nastajajo novi projekti. Foto: Ana Kovač

Vseh 38 predstavljenih kmetij je v enem mesecu prejelo skupno 4.367 glasov.

