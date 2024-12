V Oslu in Stockholmu bodo danes podelili letošnje Nobelove nagrade. Najprestižnejšo, nagrado za mir, bo v norveški prestolnici prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve ameriških napadov z jedrsko bombo leta 1945 na Hirošimo in Nagasaki.

Organizacija ima trenutno 106.800 članov, ki so povprečno stari 85 let, nagrado pa bo prejela za prizadevanja za svet brez jedrskega orožja. Njen vodja Terumi Tanaka je v ponedeljek ocenil, da ruski predsednik Vladimir Putin, ki je nedavno obnovil rusko jedrsko doktrino, ne razume grožnje, ki jo predstavlja jedrsko orožje, in da tega orožja ne bi smeli nikoli uporabiti.

Po podelitvi nagrade v norveški prestolnici bodo v Stockholmu podelili še Nobelove nagrade za medicino, fiziko, kemijo, ekonomijo ter literaturo.

Zadnjo bo prejela južnokorejska pisateljica Han Kang. Za fiziko jo bosta prejela znanstvenika, katerih delo je bilo ključno za razvoj umetne inteligence, nagrada za kemijo bo podeljena za dosežke na področju raziskovanja proteinov, za medicino na področju raziskav genov, za ekonomijo pa na področju analiz vpliva družbenih institucij na blaginjo držav in posledično na razlike v razvitosti med državami.

Nobelove nagrade – z izjemo tiste za ekonomijo – od leta 1901 podeljujejo 10. decembra na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 950 tisoč evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.