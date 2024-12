Znana sta prejemnika Severjeve nagrade

Severjevi nagradi za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih bosta na nocojšnji podelitvi v Škofji Loki prejela Miranda Trnjanin in Lovro Zafred. Študentsko nagrado si bosta delila Kaja Petrovič in Luka Seražin. Za delo v ljubiteljskem gledališču bo nagrado za življenjsko delo prejel Klemen Klemenc, za igralske dosežke pa Srečko Kermavner.

Dobitnike nagrad, ki jih bo tokrat že 54. podelil Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov izbrala strokovna žirija. Predsedovala ji je Zala Dobovšek, člani pa so bili Staša Mihelčič, Tea Rogelj, Barbara Rogelj in Branko Jordan.

Miranda Trnjanin se je izkazala kot izstopajoča igralka svoje generacije

Nagrado za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih si je prislužila samostojna ustvarjalka na področju kulture Miranda Trnjanin, ki se je, kot je zapisala žirija, v zadnjih dveh letih s svojo eruptivno igralsko energijo v ustvarjanju serije presežnih odrskih podob v zelo raznolikem razponu estetik in poetik izkazala kot izstopajoča igralka svoje generacije z zrelim in dovršeno izbrušenim igralskim izrazom.

Nagrado bo prejela za vloge v predstavah Norma Jean Baker Trojanska v produkciji Mini teatra, Ljubimki v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, Juriš v produkciji SLG Celje in Kot vsa svobodna dekleta v produkciji Prešernovega gledališča Kranj.

Zafred eden najprodornejših igralcev mlade generacije

Lovru Zafredu, ki je član igralskega ansambla SLG Celje, pa je Severjevo nagrado žirija prisodila za vloge v uprizoritvah Oblast teme, Juriš, Pet kraljev: k psihopatologiji neke monarhije in 3JA!. Po oceni žirije je Zafred eden najprodornejših igralcev mlajše generacije.

"V zadnjih dveh letih se je izoblikoval v ustvarjalca izjemne energije, senzibilnosti in emocionalne eruptivnosti. V različne gledališke poetike vstopa neobremenjeno, odprto, s strastjo do oblikovanja igralske materije in veliko mero raziskovalnega duha," je poudarila žirija in dodala, da Zafreda odlikuje polnokrvni igralski dar, predanost in iskateljstvo. V sleherno vlogo se poglablja z analitično pronicljivostjo, mladostno lucidnostjo in jo oblikuje v skladu s konceptom uprizoritve.

Študentska nagrada v roke študentov AGRFT

Nagrada Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev študentov dramske igre bo šla v roke študentov AGRFT Kaje Petrovič in Luke Seražina za vlogi v produkciji šestega semestra Ay, Carmela!. Kot so zapisali v obrazložitvi, gledalce navdušita z usklajeno in dodelano soigro. Natančno in jasno izpeljeta prehode med preteklostjo in sedanjostjo, hitro in prepričljivo menjata čustvena stanja in duševne totalitete ter gladko prehajata med žanri in načini podajanja vloge.

Severjevo nagrada za življenjsko delo v slovenskem ljubiteljskem gledališču bo prejel član igralskega ansambla Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Klemen Klemenc, ki je svojemu gledališču zvest že več kot 50 let, v tem času je oblikoval več kot 70 vlog in nastopil več kot tisočkrat. Poleg tega so mu režiserji večkrat namenili več vlog v istem gledališkem delu, saj se hitro prelevi iz enega lika v drugega, tudi v manjših vlogah pa zna opozoriti na nenadomestljiv delež v predstavi.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču za minuli dve leti pa bo prejel Srečko Kermavner, ki je član gledališkega ansambla Šentjakobskega gledališča Ljubljana že 41. sezono. Kot so zapisali v gledališču, je Kermavner s svojim predanim delom, talentom in igralsko disciplino že v zgodnjih letih opozoril nase ter se uveljavil kot eden prodornejših mlajših igralcev ansambla, v zadnjih letih pa je njegova igralska kariera dosegla nove vrhunce. Ob tem so izpostavili njegovo vlogo Vladimirja v Čakanju Godota.