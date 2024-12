Novinarska nagrada: kljub nezavidljivim razmeram so navdušili

Novinarski festival Naprej/Forward v organizaciji Društva novinarjev Slovenije se bo zvečer zaključil s podelitvijo stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog. Nagradili bodo novinarje, novinarske ekipe in fotoreporterje, ki so v tem letu s svojim delom navdušili in pokazali, da v Sloveniji kljub nezavidljivim razmeram kakovostno novinarstvo še ni izumrlo.

Zadnji dan festivala se bo popoldne začel s predstavitvijo danskega medija Zetland, ki naročnikom omogoča eno ali dve vsebini na dan prek različnih medijskih platform. Gre za trend počasnega novinarstva, ki v ospredje daje pomembnost vsebine in kakovosti pred številčnostjo in hitrostjo informacij. Zetland bo predstavil njihov izvršni direktor Tav Klitgaard.

Analizirali bodo dogajanje po svetu

Sledil bo pogovor o vlogi novinarjev pri poročanju o mednarodni politiki, analizirali bodo tudi dogajanje po svetu, od ZDA do Rusije, od Bližnjega vzhoda do EU. Sodelovali bodo nekdanja dopisnica POP TV v ZDA in vodja Metine liste Nataša Briški, nekdanja dopisnica Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v Nemčiji in odgovorna urednica informativnega programa RTVS Polona Fijavž, bolgarski novinar in analitik Nikolaj Krastev ter Klitgaard.

Festival se je sicer začel v sredo v Kranju, kjer so predstavili medijske vsebine in projekte, ki so v preteklem letu izstopali iz povprečja, ter govorili o prihodnosti medijev v sodobnih avtokracijah. V četrtek pa so v Celju razpravljali o lokalnih medijih.