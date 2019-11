Nagrada čuvaj za življenjski prispevek v roke novinarja Borisa Šuligoja

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je v Ljubljani podelilo nagrade čuvaj (watchdog) za leto 2019. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva so letos podelili novinarju Dela Borisu Šuligoju. Nagrade za izstopajoče novinarske dosežke so prejeli novinar Televizije Slovenija Adrijan Bakič, novinarka Dnevnika Ranka Ivelja in projekt Prvega programa Radia Slovenija Delaj in molči avtoric Darje Pograjc, Andreje Gradišar, Nataše Rašol in Anke Skrt.

Nagradi za izjemne dosežke v novinarski fotografiji sta prejela fotoreporter Dela Blaž Samec (za posamično fotografijo) in fotoreporter Dnevnika Luka Cjuha (za reportažo). Debitantske nagrade za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, so prejeli novinarka Večera Klara Širovnik, novinar Dela Lucijan Zalokar in novinar Televizije Slovenija Žan Dolajš.

Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek 2019 so prejeli Večerov Toti list in projekt MMC RTV Slovenija Izza zidov 1989–2019 avtoric Ane Svenšek in Maje Kač. Pohvalo porote s področja novinarske fotografije je prejel fotoreporter Dnevnika Jaka Gasar.

Nagrada za življenjski prispevek v roke Borisu Šuligoju

Čuvaja za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu so v Društvu novinarjev Slovenije podelili novinarju Dela Borisu Šuligoju. "Zanj novinarstvo ni poklic, za novinarstvo živi že več kot štirideset let. S svojim razkošnim arzenalom znanj in produktivnostjo je vzor številnim kolegom. O Primorski, njenih ljudeh in njihovi mentaliteti, morju, gospodarstvu, zgodovini in kulturi vemo več prav po njegovi zaslugi," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Z novinarstvom se je Šuligoj začel spogledovati že kot gimnazijec, dopisnik je bil tudi za Mladino, Primorske novice in Anteno. "Pisal je o lokalni politiki, vpletanju politike v gospodarstvo, biologiji, italijanski manjšini, odnosih v obmejnem prostoru, opozarjal je na nazadovanje morskega ribištva ter ribiške predelovalne industrije in ladjedelništva, ki jih danes nimamo več," so poudarili v DNS.

Šuligoj je v Delu objavil množico komentarjev in analitičnih člankov, je stalni pisec na komentatorski strani, v Sobotni prilogi ter ima ponedeljkovo kolumno na mnenjskih straneh. Ves čas je postopno razvijal satirično kolumno z zadostno mero konstruktivne kritike Brodet s škarpeno in literarne eseje ali utrinke v rubriki Dobro jutro, so zapisali pri DNS.