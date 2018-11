Siolova novinarja in Plac dobili nagrado Društva novinarjev Slovenije #video

Kot so v obrazložitvi zapisali pri DNS, gre pri Primožu Cirmanu in Vesni Vuković za novinarja stare šole, ki sta skoraj vso kariero, v kateri sta se večinoma ukvarjala s pokrivanjem gospodarstva in (z njim povezane) politike, preživela v tisku. Od leta 2016 delata za Siol.net ter dokazujeta, da tudi v digitalnem svetu obstaja prostor za resne, kakovostne in preiskovalne novinarske vsebine.

"Pregled njunih novinarskih prispevkov v zadnjem letu dni se bere kot kronologija slovenske tranzicije ali kot leksikon, kdo je kdo v tem procesu. Gospodarske in politične mreže, vplivni posamezniki, netransparentno delovanje institucij, ki bi same morale biti zgled ostalim - ministrstva, Banka Slovenije, DUTB, notarji, politične stranke ..." so navedli.

V DNS ugotavljajo, da več kot bogat opus novinarskega tandema ni zgolj posledica dobre obveščenosti, neverjetne vztrajnosti, volje do dela, obvladanja veščin preiskovalnega novinarstva, sinergij dveh trmastih, a poštenih značajev in skupaj več kot 40 let izkušenj, ampak tudi trdnega prepričanja, da so novinarji tisti, ki morajo v imenu javnosti nadzorovati nosilce oblasti ter razkrivati dejstva, ki niso v interesu družbenih, ekonomskih in političnih elit.

Novinarja se ob tem zahvaljujeta uredništvu Siol.net za vso podporo pri njunem delu.

Novinarski prispevki, ki so odmevali:

Čuvaja za najboljšo multimedijsko zgodbo pa prejme ekipa projekta Naši heroji na portalu Plac - Jure Mazgič, Jan Lukanović, Gal Ancelj in Matija Lepoša. Kot so v utemeljitvi zapisali pri DNS, avtorji posameznike, ki so sledili svojemu srcu in odkrili svoje poslanstvo, predstavljajo skozi serijo kratkih dokumentarnih videopredstavitev izginjajočih poklicev.

"Videe odlikuje fotografsko dovršen in vsebinsko skladen, formatu in tematiki ukrojen prikaz obrti, ki ga dopolnjuje osebna pripoved posameznika in glasba, ki poskuša zgodbi dodati podton. In ravno v takšnih podtonih se kaže avtorski pečat multimedijskega dela. Vsekakor gre za serijo avtorskih del s specifično podobo, ki je odličen primer tovrstne dokumentaristike, ki si zasluži nagrado tudi kot spodbudo za nadaljnje delo," so dodali.

Novinarske nagrade čuvaj/watchdog 2018 Društva novinarjev Slovenije, ki povezuje skoraj tisoč članov, so edine nagrade s področja novinarstva v Sloveniji, ki jih podeljuje novinarska skupnost.

Čuvaj za življenjski prispevek v roke Slavku Bobovniku

Nagrado čuvaj/watchdog 2018 za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejel Slavko Bobovnik s Televizije Slovenija.

Porota za podelitev nagrad je v obrazložitvi zapisala, da je Bobovnik v slovenskem medijskem prostoru s svojim delom novinarja, televizijskega voditelja in televizijske osebnosti pustil več kot štiri desetletja dolg neizbrisen in globok pečat.

Novinar Televizije Slovenija Slavko Bobovnik je prejel čuvaja za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu. Foto: STA "Novinarsko kariero je začel kot dopisnik Televizije Slovenija iz Koroške. Osvetljeval je težave Korošcev, opozarjal na njihovo odrezanost od središča, pa tudi na njihovo klenost, pokončnost in odločnost. Nikoli se ni ustavil pred razdaljo, nedostopnostjo, težavami, če je šlo za dogodek, o katerem je treba poročati. Ob nekaterih ključnih dogodkih razpada Jugoslavije je za TV Slovenija poročal s Kosova in iz Hrvaške.

Ustvaril je tudi več dokumentarnih oddaj in med drugim odmevno serijo prispevkov za Tednik z naslovom Bobu bob. V svoji karieri je prepoznavno vodil več kot 3.000 osrednjih informativnih oddaj TV Slovenija – Dnevnik in Odmevi. Bil je voditelj in soavtor številnih predvolilnih soočenj, referendumskih oddaj, intervjujev, humanitarnih oddaj, letnih pregledov in drugih posebnih oddaj. Vsa leta je nepopustljivo sledil razvoju televizije in vnašal sodobne in inovativne prijeme v televizijsko ustvarjanje. Kot novinar, voditelj in televizijski ustvarjalec je vztrajno iskal nove možnosti nagovarjanja gledalcev, spodbujanja demokratičnega dialoga v državi in krepitve vloge odločnih in neodvisnih novinarjev," ugotavljajo porotniki.

Nagrade čuvaj za izjemne novinarske dosežke v letu 2018 so poleg Cirmana in Vukovićeve prejeli še novinar Večera Blaž Petkovič, ekipa oddaje Globus na TV Slovenija ter Alenka Marovt, Miha Plementaš in Špela Bizjak za projekt Dejstva na POP TV.

DNS, ki povezuje skoraj tisoč članov, je nagrado čuvaj za najboljšo posamično fotografijo podelilo fotoreporterju Večera Andreju Petelinšku. Čuvaja za najboljšo reportažo je prejel fotoreporter Dela Voranc Vogel.

Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev sta prejela novinarka Slovenske tiskovne agencije Lea Udovč in novinar Radia Študent Matej Zwitter.

Pohvalo porote za izjemen novinarski dosežek 2018 sta prejela Maja Derčar in Uredništvo notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj Radia Slovenija za projekt Preverjamo dejstva.

Vsem dobitnikom nagrad čestitamo tudi v uredništvu Siol.net.