Znani dobitniki letošnjih čuvajev, ki jih podeli DNS

Društvo novinarjev Slovenije je letošnjo nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva podelilo novinarki Jane Sonji Grizila. Med nagrajenci so še novinarji Dnevnika Ervin Hladnik Milharčič, Radia Slovenija Tita Mayer, POP TV Neža Steiner in Alenka Marovt ter RTV Slovenija Urška Henigman in Neža Prah Seničar.

Novinarske nagrade čuvaj/Watchdog so nagrade Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki povezuje skoraj 900 članov, podelili so jih nocoj ob koncu medijskega festivala Naprej/Forward.

Letos je porota prejela osem predlogov za nagradi za dosežke mladih novinarjev, 31 predlogov za izstopajoče novinarske dosežke in štiri predloge za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva. Med predlaganimi novinarkami in novinarji je bilo precej takih, ki niso člani DNS. Porota je o izbiri nagrajencev odločala z javnim glasovanjem, s čimer so se strinjali vsi člani porote, so v sporočilu za javnost zapisali v društvu.

Najžlahtnejšo nagrado je prejela novinarka Jane

Porota, ki so jo sestavljali predstavniki društva in javnosti, je najžlahtnejšo nagrado letos namenila Sonji Grizila za njen, kot so zapisali v obrazložitvi, izjemni prispevek k pogosto spregledanemu revijalnemu novinarstvu.

Za čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek je bilo kar nekaj predlogov za dobro opravljeno delo celotnih uredništev. Kljub temu se je porota vrnila k ustaljeni praksi, po kateri nagrajuje predvsem posameznike ali izjemne vsebinske projekte. Eden od takšnih je mednarodni projekt Slovar spolne vzgoje novinark RTV Slovenija Urške Henigman in Neže Prah Seničar, ki nagovarja mlade. Drugi pa preiskovalna zgodba novinark POP TV Alenke Marovt in Neže Steiner o vzporednem zdravstvenem sistemu.

Za izstopajoči novinarski dosežek za izjemen novinarski instinkt in smisel za pripoved je porota s čuvajem nagradila tudi novinarja Dnevnika Ervina Hladnika Milharčiča, ki je bil v Kijevu na dan začetka vojne. Prav tako pa tudi podkast o človekovih pravicah in pravicah žensk Na pravi strani avtorice Tite Mayer, Radio prvi, Radio Slovenija.

Letošnji debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev sta pripadli novinarki Dela Pii Prezelj, ki "navdušuje s svojim poznavanjem in povezovanjem mlade kulturne scene", in političnemu novinarju Večera Luki Mlakarju.

Porota sicer meni, da je vsakoletna bera debitantov obetavna, tudi letos so bili predlagani mladi novinarji in novinarke iz osmih različnih medijev, ki odražajo sliko naše medijske krajine. "To dokazuje, da številni mediji mlade generacije novinarjev uspešno vključujejo v uredništva," so navedli.

Na področju novinarske fotografije je čuvaja za najboljšo posamično fotografijo porota dodelila delu, ki prikazuje zgodbo uničujočega požara na Krasu in borbe z njim, fotoreporterja Večera Andreja Petelinška.

Čuvaja za najboljšo reportažo s Krasa je prejel fotoreporter Dnevnika Jaka Gasar.

Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek v tem letu sta prejela uredništvo Oštra in uredništvo Informativnega programa Štajerskega vala.

Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek s področja novinarske fotografije v letu 2022 je prejel fotoreporter Dnevnika Nik Erik Neubauer za reportažo s protestov proti pogoju PCT.