DNS: Novinarji in mediji v Sloveniji ne moremo biti tarča oblastnih podrejanj

Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj," so sporočili iz DNS.

Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj," so sporočili iz DNS. Foto: Tamino Petelinšek/STA

"Tokrat je hrvaška vlada preko posrednikov in pritiska na lastnike poskušala preprečiti poročanje POP TV. Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj," so sporočili iz DNS.

DNS: Pritiski prihajajo iz držav, ki sistematično kršijo medijsko svobodo

Kot poudarjajo, so šokirani nad razumevanjem svobode govora in neodvisnosti medijev v sosednjih državah, ki so sicer države članice EU: "Še posebej nas skrbi, da pritiski prihajajo iz držav, ki sistematično kršijo medijsko svobodo in pravice novinarjev. Metode, ki jih vlade uporabljajo doma, očitno poskušajo izvoziti tudi čez mejo."

Takšna ravnanja kažejo na krizo, v kateri je razumevanje svobode izražanja v Evropi, in razkrivajo politične pritiske, za katere smo menili, da so stvar preteklosti, pravijo v DNS in pristojne pozivajo, da dajo hrvaški vladi jasen signal, da so takšne poteze v Sloveniji nesprejemljive.

Hrvati pritiskali na POP TV, Madžari pa na Mladino

Na POP TV so pretekli teden razkrili, da naj bi za nezakonitim prisluškovanjem slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik stal hrvaški obveščevalec Davor Franić. Včeraj so nato poročali, da naj bi prejšnji teden, ko so pripravljali omenjeni prispevek, prejeli klic lobista, naj ne objavijo zgodbe, nato pa je stopil v stik z njimi še član uprave in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev. Na POP TV naj bi pritiskali, naj ne objavi zgodbe in imena človeka, ki naj bi stal za prisluškovalno afero.

Ob tem spomnimo, da je madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani s tako imenovano verbalno noto pri ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) prejšnji teden protestiralo zaradi "politično neodgovorne" naslovnice Mladine, ministrstvo pa je tudi zaprosilo "za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti".

Madžarsko je razburila naslovnica Mladine, na kateri se prvak SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu, ki drži roko v fašističnem pozdravu. Na MZZ so Madžarski odgovorili, da ne posegajo v uredniško politiko medijev.