Slovenija zaradi pritiskov na medije kliče hrvaškega veleposlanika na zagovor

Predsednik vlade Marjan Šarec je zaskrbljen zaradi dogajanja okrog prisluškovalne afere, povezane z arbitražo. Kot smo poročali, je Pop TV prejšnji teden razkrila, da naj bi za nezakonitim prisluškovanjem slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik stal hrvaški obveščevalec Davor Franić.

Včeraj so na Pop TV nato poročali, da naj bi pretekli teden, ko so pripravljali prispevek, na njih pritiskali vplivneži iz Hrvaške. Pred objavo naj bi v uredništvu dobili klic lobista, naj ne objavijo zgodbe, pozneje pa naj bi v stik z njimi stopili tudi član uprave in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev. Na Pop TV naj bi pritiskali, naj ne objavi zgodbe in imena človeka, ki naj bi stal za prisluškovalno afero. Več v članku So Hrvati prisluškovali slovenskim novinarjem?.

"Gre za obsojanja vredno ravnanje brez primere."

V Šarčevem kabinetu pravijo, da gre za "resne navedbe, ki terjajo ustrezna pojasnila". Napovedal je, da bo zunanji minister Miro Cerar na zagovor poklical hrvaškega veleposlanika Borisa Grigića ter na posvet slovensko veleposlanico v Zagrebu Smiljano Knez.

Obenem bo Šarec za danes popoldne sklical Svet za nacionalno varnost. "Vsakršni pritiski na medije so nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. Če so taki pritiski dirigirani celo s strani tuje vlade, pa to kaže na velik demokratični deficit in odmik od temeljnih evropskih vrednot, tudi od vladavine prava. Gre za obsojanja vredno ravnanje brez primere," so ob tem zapisali v kabinetu.