So Hrvati prisluškovali slovenskim novinarjem? #arbitraža

Za nezakonitim prisluškovanjem slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik naj bi stal hrvaški obveščevalec Davor Franić. Pretekli teden, ko so slovenski novinarji želeli razkriti to informacijo, so na njih pritiskali vplivneži iz Hrvaške.

Pretekli teden je arbitražna razsodba, od katere je minilo že skoraj dve leti, znova postala vroča tema. Pop TV je razkril, da naj bi slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik nezakonito prisluškoval hrvaški obveščevalec Davor Franić. Zaradi afere o prisluškovanju Hrvaška zavrača uveljavitev arbitražnega sporazuma.

Pred objavo pretekli teden naj bi v uredništvu Pop TV dobili klic lobista, naj ne objavijo zgodbe, pozneje pa naj bi v stik z njimi stopili tudi član uprav in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev. Na Pop TV naj bi pritiskali, naj ne objavi zgodbe in imena človeka, ki naj bi stal za prisluškovalno afero.

Pop TV trdi, da sta za zgodbo vedela le dva novinarja in da naj bi bil to dokaz, da so jim Hrvati prisluškovali.

Franić naj bi bil tisti "mehanik Davor", ki je izsiljeval bosanske državljane (ti naj bi bili povezani s salafisti), da na Hrvaškem kupijo orožje in ga pretihotapijo v mesto Doboj v BiH. Nekateri od njih so pomoč poiskali tudi na veleposlaništvu BiH v Ljubljani.

Hrvaška zanikala navedbe

Hrvaška obveščevalna agencija je poročanje označila za medijske špekulacije. V isti sapi so zavrnili tudi vse očitke. Poleg tega so še poudarili, da je bosansko tožilstvo včeraj uradno objavilo, da so navedbe o hrvaškem novačenju salafistov neresnične.

Trditve o vpletenosti hrvaških obveščevalcev v prisluškovalno afero so zanikali tudi na hrvaškem zunanjem ministrstvu. Andreja Metelko Zgombić, sicer državna sekretarka za evropske zadeve na istem ministrstvu, je po seji vlade dejala, da ne ve, od kod slovenskemu premierju takšne informacije.