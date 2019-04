DNS: Madžarska diplomatska nota glede Mladinine naslovnice dokaz resnosti razmer v Evropi

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) se pridružujejo uredništvu Mladine v ugotovitvah, da je diplomatska nota madžarske ambasade, "v kateri se je ta opredelila do naslovnice tednika in od slovenskega zunanjega ministrstva celo pričakovala posege v uredniško avtonomijo medija, dokaz resnosti razmer v tako imenovani demokratični Evropi". V SMC zahtevajo sklic skupne seje odborov za kulturo in za zunanjo politiko.

Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je namreč s t. i. verbalno noto pri ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) protestiralo zaradi "politično neodgovorne naslovnice Mladine" z 22. marca in ministrstvo prosilo "za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti". Z MZZ so jim odgovorili, da v uredniško politiko medijev ne posegajo.

Madžarsko je razburila naslovnica Mladinine, na kateri se prvak SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu, ki medtem drži roko v fašističnem pozdravu.

Poteza madžarskega veleposlaništva je ne le popolnoma nesprejemljiv, temveč skrajno nezaslišan izraz predstave o popolnem oblastnem nadzoru, discipliniranju in obvladovanju medijev, so poudarili v sporočilu za javnost.

Nedopusten pritisk na medije

Prepričani so, da gre za nedopustne pritiske, ki po načinu, retoriki in ostrini spominjajo na čase in družbenopolitične sisteme, ki naj bi jih države srednje in vzhodne Evrope pustile za seboj že pred 30 leti. "Pismo madžarske veleposlanice je hkrati še en plastični prikaz, kako vlada uradno demokratične države, članice EU in Nata, vidi vlogo medijev v družbi," so zapisali.

Madžarska vlada je po navedbah DNS v zadnjem desetletju sistematično kršila vsa načela medijske svobode, ki je eden temeljev demokratične družbe, pomagala pri zapiranju neposlušnih medijev in z drugimi metodami pritiska kritične novinarje pregnala ali iz poklica ali na sam rob medijskega prostora.

"Poudarjamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo potencialna tarča oblastnih podrejanj. Prav nasprotno, delujemo avtonomno in svobodno ter skladno s profesionalnimi in etičnimi standardi in merili, ki so edino vodilo pri našem delu," so poudarili v DNS. Od države kvečjemu pričakujejo, da bo, kot je po njihovem mnenju pravilno ravnala v primeru madžarske note, dosledno zagotavljala in ščitila medijsko svobodo ter svobodo izražanja nasploh.

V SMC zahtevajo sklic skupne seje odborov za kulturo in za zunanjo politiko

Poslanec SMC Gregor Perič pozdravlja odločen odziv MZZ, ki ga vodi prvak SMC Miro Cerar, na poziv madžarskega veleposlaništva v zvezi z naslovnico Mladine. Obenem napoveduje, da bo zahteval sklic skupne seje parlamentarnih odborov za kulturo in za zunanjo politiko na to temo, so sporočili iz poslanske skupine SMC.

"Odločen odziv našega ministrstva za zunanje zadeve, ki je zapisalo, da MZZ dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev, niti je ne ocenjuje, je pravilen in ga pozdravljam," so Peričeve besede zapisali v poslanski skupini SMC.

Poslanec je poziv madžarskega veleposlaništva, ki je v verbalni noti prosilo ministrstvo za "pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov", označil za "popolnoma nesprejemljiv". "Kaže na velik odmik madžarskih oblasti od splošnega dojemanja svobode medijev, kot ga razumemo v velikem delu skupne evropske družine. Gre še za eno v nizu ravnanj vlade Viktorja Orbana, ki ga moramo vzeti kot resno opozorilo, da naše vrednote, ki jih živimo v EU, niso samoumevne," je poudaril poslanec, ki je član odbora za zadeve EU in nosilec kandidatne liste SMC na prihajajočih evropskih volitvah.

V luči tega je dodal, "da je zadnje ravnanje madžarskih oblasti, ki je neobičajno nediplomatsko in neposredno do Slovenije in njene vlade, tudi opomin vsem državljankam in državljanom, da gredo na evropske volitve in podprejo sile, ki zagovarjajo vrednote, na katerih je bila EU zgrajena: to niso nestrpnost in populizem, temveč svoboda, človekove pravice, enakopravnost in druge liberalne vrednote".