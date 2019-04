"Obljubljajo sežigalnico kot je na Dunaju, dobiš pa takšno, kot je Lafarge" #video

Slovenka leta in okoljska aktivistka Urša Zgojznik je za kandidaturo na evropskih volitvah zbrala 3.500 podpisov, in danes, na predzadnji dan, oddala nestrankarsko kandidatno listo. Kot pravi, se v politiko podaja, ker v Sloveniji nihče nima ambiciozne zelene vizije, ker se vroče zadeve pometajo pod preprogo in ekologov nihče zares sploh ne posluša. In medtem, ko pri nas odpadke sežiga cementarna in, po mnenju okoljevarstvenikov močno ogroža zdravje ljudi, sežigalnica sredi Dunaja ne moti nikogar in imajo ljudje od nje predvsem koristi.

Če bi denar namesto v sežigalnice vlagali v družbo brez odpadkov, bi se količina odpadkov pri nas znatno zmanjšala že v naslednjih petih letih, trdijo okoljski aktivisti.

Dunajsko sežigalnico odpadkov si je kot vzorčni primer že ogledala tudi naša politika. Sežigalnico smeti, ki jih ne morejo reciklirati samih po sebi, so na Dunaju postavili sredi mesta. Ne moti nikogar, prinaša le koristi, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

"Naš glavni namen je sežiganje odpadkov in pridobivanje prijazne energije za 6.000 gospodinjstev," pravi Georg Baresch iz sežigalnice Spittelau.

"Obljubljajo sežigalnico kot je na Dunaju, dobiš pa takšno, kot je La Farge"

"Obljubljajo sežigalnico kot je na Dunaju, potem pa dobiš sežigalnico, kot je Lafarge, kar sta dve povsem različni zgodbi," pravi Uroš Macerl iz društva Eko krog.

"V primeru sežigov v cementarnah gre za zavajanje, da pri 2000 stopinjah vse zgori in da se veže v cement. Po drugi strani dovolimo enormne količine najbolj nevarnih plinov, benzena, katerega po okoljskem dovoljenju dovolimo tudi po več deset ton in je ta na prvem mestu rakotvornih snovi za raka," komentira Macerl.

V sežigalnici na Dunaju iz ostankov zažganih smeti delajo gradbeni material. Pepel in žlindro zmešajo s cementom in vodo, da dobijo beton.

"Cementarne imajo grozno visoke pretoke plinov, od 200 do 600 tisoč kubikov v eni uri, in ko to pomnožimo z letno količino, dobimo letno količino strupov, ki pridejo iz tega dimnika, ki seveda na dolgi rok delajo degradirana območja, vplivajo na zdravje ljudi in tako dalje," pa sežiganje v cementarnah opisuje Macerl.

Izpust plinov sežigalnice na Dunaju je zanemarljiv

Na tono smeti nastane le za kilogram nevarnih snovi, ki jih potem odvažajo na deponijo v Nemčijo. Med samim sežigom je izpust plinov zanemarljiv.

Ob tem ministrstvo za okolje miri, da je v pripravi sistemska rešitev ravnanja z odpadki, s tem pa prihaja tudi rešitev za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji.