V sortirnici odpadkov v Lenartu spet zagorelo

V popoldanskih urah je spet prišlo do požara v sortirnici odpadkov podjetja Salomon v Lenartu. Na kraju dogodka zdaj poteka gasilska intervencija. Ob prvem požaru v nedeljo so bili izključeni vsi drugi možni elementi, zato naj bi do požara neuradno prišlo zaradi samovžiga.

Na kraj dogodka so se napotili policisti in zavarovali požarno območje. Ko bodo razmere varne, bo ponovno opravljen pregled, s katerim bodo organi ugotavljali vzrok požara in druge okoliščine. Poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Benedikt Gregor Jančič je povedal, da so gasilci na delu, več informacij pa še ni mogel podati.

Vzrok za prvi požar naj bi bil samovžig

Preiskava prejšnjega požara v omenjeni sortirnici še ni zaključena, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Da vzrok požara še ni znan, je ob današnjem obisku okoljskega ministra Simona Zajca in župana Lenarta Janeza Krambergerja povedal tudi direktor proizvodnje in logistike v Salomonu Janez Pavčnik.

Kot je dodal, so bili že izključeni vsi preostali možni elementi, zato je neuradno do dogodka, ki jim je po nekaterih ocenah povzročil za okoli 250 tisoč evrov škode, prišlo zaradi samovžiga.

Foto: PGD Benedikt

Okoljska inšpekcija je po požaru opravila nadzor in izdala ustno odločbo, po kateri obrat do ureditve razmer ne sme obratovati z dvema napravama za ravnanje z odpadki in ne sme sprejemati novih odpadkov, obratovala je lahko le naprava za sortiranje nenevarnih odpadkov.

Ogenj zajel površino, veliko 600 kvadratnih metrov

Zajc je danes dejal, da so okoljski inšpektorji pred tem zadnji nadzor opravili januarja, ko ni bilo kršitev okoljevarstvenega dovoljenja, čaka pa še na poročilo požarne inšpekcije. Na podlagi poročila se bodo odločili, ali bo treba v okoljevarstveno dovoljenje vključiti še kakšne dodatne zahteve, je dejal.

Med prvim požarom je zgorelo okoli 600 kvadratnih metrov površine. Foto: PGD Benedikt

Po besedah župana so že nekaj časa opozarjali, da gre za objekt, za katerega bi bilo treba bolje poskrbeti na področju odvažanja smeti, količine sprejetih odpadkov, smradu in preostalega, saj je to pri takem objektu pričakovano.

Ogenj naj bi takrat zajel površino približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov. V prvi požarni intervenciji je po besedah poveljnika Jančiča sodelovalo okoli 80 gasilcev iz osmih gasilskih društev.