Kriminalisti nadaljujejo preiskavo požara v obratu za predelavo odpadkov v Lenartu

Preiskava požara, ki je v noči s sobote na nedeljo zajel obrat z odpadki v enoti podjetja Salomon v Lenartu, je v teku. Bojan Kitel s policijske uprave Maribor pojasnjuje, da so kriminalisti včeraj opravili ogled požarišča, zdaj pa preiskavo nadaljujejo s preverjanjem dejstev in okoliščin. Vzrok požara in škoda še nista znana.

Po dosedanjih podatkih je požar zajel halo, veliko okoli 30 krat 15 krat osem metrov, v kateri so skladiščili odpadke. Kaj točno je zgorelo, uradno še ni znano, ima pa podjetje Salomon med dejavnostmi registrirano dejavnost zbiranja in odvoza nenevarnih odpadkov.

Ogenj zajel 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje naj bi ogenj zajel površino približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov. Del tega odpadnega materiala se je nahajal pod nadstrešjem, drugi manjši del pa na prostem.

Foto: PGD Benedikt

Požar so sicer v nedeljo pogasili gasilci iz več gasilskih društev, pri tem se je poškodoval en gasilec. Med intervencijo so okoliškim prebivalcem svetovali, naj se ne gibljejo v okolici požara in naj imajo zaprta okna.

Preiskava lahko traja dlje časa

Policisti ne preiskujejo samo vzroka požara, ampak preverjajo tudi odgovornost, zaradi česar bo treba pregledati precej dokumentacije, pridobiti mnenja pristojnih služb in poročila. Preiskava bi tako lahko trajala dlje časa.

Med intervencijo so gasilci v bližnjem potoku odkrili truplo, za katero naj bi sklepali, da je tam že dlje časa. Kot so v zvezi s tem pojasnili na Policijski upravi Maribor, na truplu ni bilo znakov nasilja, so pa odredili sanitarno obdukcijo, s katero bodo ugotavljali identiteto in vzrok smrti.