Bled: zaradi nevarnih odpadkov ogroženih 15 tisoč Gorenjcev #video

Ali Blejcem in okolici prvega slovenskega turističnega bisera grozi onesnaženje pitne vode? Na planoto Mežaklo v Triglavskem narodnem parku nad Bledom so navozili odpadni material sumljivega izvora.

Šlo naj bi za izkopano zemljino, a že površinski pregled razkrije številne odpadke, med njimi celo ostanke azbestnih cevi. Gre za deloma kraško območje, kjer površinske vode skozi tla polnijo vodne bazene, pri tem pa spirajo zemljo.

Ogroženih naj bi bilo več deset tisoč Gorenjcev

Miha Žvan iz Društva za varstvo okolja Bled pojasnjuje, da to vodo pije približno 15 tisoč ljudi, ob konicah in turističnih sezonah pa je ta številka še večja.

Ogroženih naj bi bilo 15.000 Gorenjcev iz treh občin, Gorij, z Bleda in iz Radovljice, saj iz njihovih pip priteče točno tista voda, ki v tla ponikne na območju, kjer so odkrili odpadke.

"Občan nam je povedal, da je prejšnji teden sledil kamionu iz katerega so leteli odpadki, ki se je peljal proti Gorjem. Občan je vedel, da na tem območju ni nobenega odlagališča, zato ga je zanimalo, kam bo peljal," razlaga Žvan in pokaže na odlagališče, kjer že hiter pogled odkrije stvari, ki v naravo ne sodijo. Med njimi se namreč najdejo tudi nevarni odpadki kot sta azbest in salonitna cev.

Voda iz območja zakopanih odpadkov

Planet TV je zato obiskal lastnika zemljišča Borisa Kunšiča, kamor se odpadki odlagajo. Kunšič ima dovoljenje za navoz materiala od Agencije za okolje (Arso), Triglavskega narodnega parka in kulturnega varstva. Napako je po njegovem mnenju storil prevoznik, s katerim se je za navoz materiala dogovoril.

"Oni so odgovorni za sortiranje odpadkov," pojasnjuje in dodaja, da bo ukrepal. Inšpekcija ga je že obiskala, njihove ugotovitve pa še niso znane.

Kaj pa bo sam storil za sanacijo zemljišča?

Sam se strinja, da so določeni odpadki problematični zato meni, da bodo morali stvari urediti kot veleva zakon. Ali bodo nevarni odpadki odstranjeni iz Triglavskega narodnega parka in Nature 2000, pa bodo na Planet TV spremljali še naprej.