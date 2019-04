Na Bledu morajo rušiti nov pristan za pletne #video

Na Bledu bodo morali porušiti povsem nov pristan za pletne, ki so ga pravkar ponosno dokončali. Pletnarji s pristana na Mlinem vsako leto do edinega slovenskega otoka prepeljejo večino od 120 tisoč obiskovalcev te znamenitosti.

Nič ne pomaga, da je bil stari pristan nevaren. Pristan za enajst pleten so tako tik pred začetkom glavne turistične sezone končno uredili, a kot kaže, zaman, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Na občini so za obnovo plačali 160 tisoč evrov. Danes lahko potniki varno vstopajo in izstopajo s pletne. A tako bo le do 15. avgusta, praznika Marijinega vnebovzetja, ko bodo morali privez podreti.

Na osnovi anonimne prijave jih je obiskala inšpekcija. V odločbi so zapisali, da mora občina na svoje stroške do 15. 8. 2019 odstraniti objekt in vzpostaviti prejšnje stanje, češ da je to črna gradnja, saj občina ni imela gradbenega dovoljenja. Imeli pa ga niso zato, ker so, kot trdi župan Janez Fajfar, samo obnavljali že obstoječi privez.

Sledili so uredbi o razvrščanju objektov, ki v 9. členu pravi, da so vzdrževalna dela na objektu tista, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč. Stari privez je namreč voda skoraj spodkopala, piloti so bili uničeni.

"Pristan je bil nevaren"

"Pristan je bil nevaren, trhel in skupaj s pletnarji in širšo družbo smo prišli do tega, da se obnovi. Za nas je to investicijsko vzdrževanje," pravi župan Bleda Janez Fajfar.

Za inšpekcijo pa ne. Zapisali so, da dela bistveno presegajo vzdrževanje objektov, a na občini se s tem ne strinjajo.

Rok za vzpostavitev prvotnega stanja je ravno največji Marijin praznik - Marijino vnebovzetje. Se bodo torej romarji na otok oziroma na pletne podajali prek nevarnih, nazaj zabitih trhlih pilotov? Župan pravi, da bodo naredili vse, da bo pot do otoka varna, so še poročali v oddaji.