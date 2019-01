Očividci: Strupene odpadke iz Kemisa v skafandrih zakopali v Moravčah #video

Očividci Ljudske iniciative Moravče, ki delovanje peskokopa in spremlja že dlje časa, naj bi videli na desetine težkih tovornjakov, ki so v peskokop oziroma na njihovo "nelegalno smetišče Moravče Drtija", kot mu pravijo, v letih 2017 in 2018, nazadnje celo med novoletnimi prazniki, pripeljali strupene odpadke. Skozi Moravško dolino naj bi vozili težki tovornjaki, označeni s simbolom mrtvaške lobanje, material pa naj bi nato v peskokopu zakopavali delavci, oblečeni v skafandre.

Na novinarski konferenci ob 11.30, ki jo spremljamo v živo, naj bi predstavili dokumente, ki to dokazujejo.

Na tem delu naj bi šlo tudi za vodovarstveno območje, ki je prepredeno s površinskimi tokovi vode. Voda iz območja zakopavanja se izceja v Drtijščico, ta pa naprej v Radomljo, Kamniško Bistrico in Savo.

"Domnevamo, da podjetje Termit d.d. že več kot desetletje izvaja sporne postopke ti. sanacije, ki vključuje odlaganje industrijskih in nevarnih odpadkov ter s tem sistematično uničuje okolje, medtem ko trajnostno sanacijo terena nalaga na ramena prihodnjim rodovom. Ker so odpadni žlindri domnevno primešane strupene snovi, kot so težke kovine, kremenčevi eruptivci, formalin, formaldehid ipd., lahko obstaja velika nevarnost zastrupljanja ljudi in okolja. V primeru, da gre za neodgovorno odlaganje industrijskih odpadkov, bi bilo početje omenjenega podjetja nestrokovno, neetično in netrajnostno. Prav tako dvomimo v primernost ravnanja pristojnih upravnih oz. državnih organov, saj kljub temu, da naj bi ti. »sanacijo« odkopnih površin nadzirali: Zavod za gradbeništvo, Rudarski inšpektorat in Laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ti po naši oceni svoje delo opravljajo površno.Obstaja namreč upravičen sum, da se je podjetju Termit d.d. pred dobrim desetletjem ponudila dobičkonosna poslovna priložnost, ki so jo s pomočjo državnih inštitucij začeli uresničevati z množičnim odlaganjem industrijskih in nevarnih odpadkov domnevno več sto ton dnevno," je v delu dokumenta z zahtevami, ki so jih poslali odgovornim že leta 2017, zapisal predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar