Klakočar Zupančičeva na listi za ljubljansko svetnico

Kdo vse se bo potegoval za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 30. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur. Za ljubljansko mestno svetnico naj bi kandidirala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Kdo vse se bo potegoval za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 30. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur. Za ljubljansko mestno svetnico naj bi kandidirala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Foto: STA

Le še danes imajo politične stranke in volivci pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. novembra, čas, da vložijo kandidature za župane in kandidatne liste za občinske svetnike. Med županskimi kandidati je veliko znanih imen, med katerimi so predvsem dolgoletni župani prepričani, da jim je zmaga zagotovljena že v prvem krogu. Največja parlamentarna stranka Gibanje svoboda (GS) svojega kandidata za ljubljanskega župana ne bo imela, niso se niti še odločili, ali bodo podprli aktualnega župana Zorana Jankovića. So pa v GS določili listo kandidatov za mestne svetnike, na kateri naj bi bila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Vložitev kandidatur oz. kandidatnih list za občinske svetnike ter kandidatur za župane bodo občinske volilne komisije sprejemale še danes do 19. ure. Danes se tudi uradno začenja predvolilna kampanja za lokalne volitve, ki se bo končala 24 ur pred dnem glasovanja, ko bo nastopil volilni molk.

Klakočar Zupančičeva za ljubljansko mestno svetnico

Zoran Janković, aktualni župan Mestne občine Ljubljana, je s podpisi občanov vložil kandidaturo za svoj šesti mandat. O podpori se je pogovarjal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, a se v stranki Gibanje Svoboda (GS) glede tega še niso odločili.

Znano je, da GS svojega kandidata za ljubljanskega župana ne bo imela, so pa določili listo kandidatov za mestni svet, na kateri je ob nosilcu liste, Samu Logarju, neuradno tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Iz GS so na listi za mestne svetnike neuradno še Lenart Žavbi, Lucija Tacer in Martin Premk.

Kandidaturo proti Jankoviću so do zdaj napovedali kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić, iz SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo podpredsednik odbora in dosedanjega vodjo svetniškega kluba SDS Igorja Horvata, iz NSi pa Mojco Sojar. Za župansko mesto se bo kot kandidat Piratske stranke potegoval njen sekretar Jasmin Feratović, poslanka Nataša Sukič pa bo na volitvah nastopila kot kandidatka Levice.

Za ljubljanskega župana bo kandidiral tudi predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, Tina Bregant pa je kandidatka strank SLS in Naša dežela.

Na Jankovićevi listi bo kandidiral tudi nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Za ljubljanski mestni svet kandidira tudi Lista neodvisnih, katere nosilec je arhitekt Arne Vehovar.

Kdo vse se bo potegoval za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 30. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur. Pred potrditvijo oz. zavrnitvijo kandidatur bodo volilne komisije preverile njihovo zakonitost. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa morajo javno objaviti najpozneje 4. novembra.

SD podpira Zorka iz Gibanja Svoboda v Krškem

Kandidaturo za župana Mestne občine Krško je napovedal kandidat Gibanja Svoboda Aleš Zorko. Mestna občina Krško si po njegovem zasluži novo, svežo vizijo razvoja, skupaj pa jo lahko povzdignejo v eno najbolj razvitih občin v Sloveniji in v središče samostojne pokrajine Posavje. Pri županski kandidaturi ga podpira SD.

Gibanje Svoboda v Kopru podprlo župana Bržana

Zbor članstva Gibanja Svoboda v slovenski Istri bo v Kopru podprl zdajšnjega župana Aleša Bržana, ki bo sicer nastopil kot predstavnik svoje liste LAB. V Ankaranu predlagajo Bredo Krašna, v Izoli Mirana Bogatiča in v Piranu Manuelo Rojec.

V mestni občini Koper so sicer do zdaj kandidature za županski položaj napovedali še nekdanji župan Boris Popovič, občinski svetnik Peter Bolčič, predstavnica SD Jadranka Šturm Kocjan, predstavnik SDS Igor Colja in glasbenik Patrik Greblo.

Za župana Kranja znanih šest kandidatov

V Kranju, kjer se je leta 2018 za županovanje potegovalo kar osem kandidatov, so kandidaturo za župana tokrat že napovedali aktualni župan Matjaž Rakovec (SD), predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, Ivo Bajec, ki bo na volitvah nastopil s podporo SDS, NSi ter SLS, pa tudi kandidat stranke Več za Kranj Aleksander Svetelj.

Svojega kandidata za župana Mestne občine Kranj, Srečka Barbiča, na volitve pošilja tudi Gibanje Svoboda, za Listo za razvoj Kranja pa stoji kandidat za župana Igor Velov, ki jo v mestnem svetu zastopa še Milan Glamočanin.

Lokalne volitve, kjer bodo volivci odločali o županih in članih občinskih svetov, bodo letos v vseh 212 občinah potekale 20. novembra. V občinah, kjer nihče od županskih kandidatov ne bo zbral večine glasov, bo morebitni drugi krog 4. decembra.

Arsenovič v Mariboru do zdaj edini, ki kandidira s podpisi

Mariborski župan Saša Arsenovič je zbral dovolj podpisov za vložitev kandidature za nov mandat in je za zdaj edini v Mariboru, ki kandidira s podpisi. V novem mandatu želi urediti zdravstvo, izobraževanje in samooskrbo občine.

Kandidat SDS za župana Mestne občine Maribor je vodja lokalnega odbora stranke, sicer pa poslanec DZ Dejan Kaloh. V primeru izvolitve med drugim napoveduje razvoj vseh delov občine, ne le središča mesta, krepitev turistične ponudbe z gradnjo razglednega stolpa v obliki grozda ter ponovno odprtje Koroške ceste za enosmerni motorni promet.

Kandidat SD za mariborskega župana je nekdanji radijski in televizijski voditelj, danes komunikator Boštjan Klun. V primeru izvolitve na položaj obljublja predvsem "boljše odnose". "Želim si, da bi moji in vaši otroci živeli v mestu, kjer se bomo imeli lepo," je dejal v predstavitvi kandidature.

NSi v boj za županski stolček v Mariboru pošilja Bernarda Memona, v Piratski stranki pa podpredsednico stranke Nino Beyokol. Piratska stranka bo imela občinske liste v 16 občinah.

Kandidat Liste kolesarjev in pešcev za župana Mestne občine Maribor na prihajajočih volitvah je predsednik te stranke Josip Rotar, ki je bil županski kandidat že na prejšnjih volitvah.

Kandidaturo za župana Maribora na prihajajočih volitvah so uradno predstavili še mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, nekdanja poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik kot kandidatka mestne Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) ter nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis kot kandidat Gibanja Svoboda.

Kandidaturo za župana Maribora so vložili še Franc Jesenek kot kandidat Stranke slovenskega naroda in Vladimir Šega, kandidat Levice.

Na Ptuju uradno znanih pet kandidatov

Nekdanji poslanec in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Andrej Čuš se drugič zapored podaja v boj za županski položaj na Ptuju.

Županski kandidat SDS na letošnjih lokalnih volitvah na Ptuju bo predsednik mestnega odbora stranke Franjo Rozman. V spremstvu predsednika SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega je kandidaturo za ptujskega župana vložil tudi kandidat stranke Andrej Lacko, ki bo tudi nosilec njihove liste za mestni svet.

Vnovično kandidaturo je že pred časom napovedala aktualna županja Nuška Gajšek, ki se bo kot kandidatka SD potegovala za drugi mandat, Gibanje Svoboda pa se na županske volitve odpravlja z dolgoletnim ravnateljem ptujske glasbene šole Štefanom Petkom.

Žbogar kot neodvisni kandidat za župana Izole

Kot neodvisni kandidat z zbiranjem podpisov bo na letošnjih volitvah za izolskega župana kandidiral Vasilij Žbogar. "Želim si postati župan, ki bo združeval in bo do vsakogar korekten, pošten in spoštljiv. Župan, ki bo skupaj z vami po štirih letih še bolj ponosen na Izolo," je zapisal v nagovoru izolskim volilkam in volilcem.

Znani poslovnež za župana Pirana

V tekmo za župana Občine Piran se s podporo SD podaja Dušan Olaj, podjetnik, lastnik podjetja DUOL, filantrop, gasilec in triatlonec.

"Sem človek akcije. Ko vidim problem, ga moram rešiti. Ko vidim izziv, ga moram premagati. Tako mi je uspelo v gospodarstvu in verjamem, da lahko ta način dela prenesem tudi v politiko," je med drugim ob predstavitvi kandidature nanizal Olaj.

Macedoni v Novem mestu dobil tekmeca

Poleg aktualnega novomeškega župana Gregorja Macedonija, ki je že marca napovedal boj za tretji mandat in se bo za to mesto potegoval s podpisi volivcev, je svojo kandidaturo za župana napovedal tudi Srečko Vovko iz SD, ki je v tem mandatu edini svetnik Socialnih demokratov v novomeškem občinskem svetu.

Vovko se je za kandidaturo odločil predvsem ker želi, da bi Novo mesto postalo bolj prijazno do svojih občanov. Želi vrniti spoštovanje do ljudi ter biti odprt in pripravljen sprejeti vsakogar od občanov.

Šrot za celjskega župana že sedmič na volitve

Celjski župan Bojan Šrot se bo letos sedmič potegoval za župansko funkcijo. V volilnem programu svoje stranke Celjska županova lista za lokalne volitve se bodo osredotočili na trajnostni razvoj, v ospredju bo skrb za zeleni sistem mesta, izvedli bodo tudi nekaj naložb v vrtcih in šolah.

Na listi za mestni svet je 17 kandidatk in 16 kandidatov, ki so različnih izobrazbenih profilov in vseh generacij.

Na lokalnih volitvah svoje predstavnike v občinske svete na podlagi posebne volilne pravice volijo tudi pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, in sicer v štirih primorskih in petih prekmurskih občinah. Posebnost je Občina Dobrovnik z večinskim madžarskim prebivalstvom, kjer posebej volijo tudi predstavnika slovenskega naroda.