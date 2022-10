Kako bo v nedeljo v Ljubljani poskrbljeno za volivce?

V nedeljo, 23. oktobra, na dan prvega kroga predsedniških volitev, bo v Ljubljani potekal 26. Volkswagen ljubljanski maraton, ki se ga bo udeležilo skoraj deset tisoč tekačev in tekačic iz vse Slovenije in tujine. Preverili smo, kako bo ta dan poskrbljeno za volivce. Bodo lahko neovirano dostopali do volišč?

Promet bo v celoti sproščen do 8.45 in po 15. uri. Volivkam in volivcem, ki se nameravajo na volišče peljati z osebnimi vozili, priporočamo, da se na volišče odpravijo v omenjenem času, če imajo to možnost, sporočajo organizatorji ljubljanskega maratona, ki so se skupaj z vodstvom Mestne občine Ljubljana in Državno volilno komisijo dogovorili za različne ukrepe, s katerimi bi volivkam in volivcem kljub začasnim prometnim zaporam omogočili neoviran dostop do volišč.

Foto: Vid Ponikvar

Zagotavljajo, da volivke in volivci, ki se bodo na volišča odpravili peš, težav ne bodo imeli, saj bodo prostovoljci, policisti, gasilci in redarji zagotavljali prehode povsod, tudi na križiščih, ki so na območju trase maratona.



Brezplačen avtobusni prevoz na vseh linijah

V času maratona bo na vseh linijah mestnih avtobusov zagotovljen brezplačen prevoz.

Organizatorji maratona so še zagotovili, da volivci, ki bodo do volišč želeli z avtomobili, na nobeni zapori ne bodo čakali več kot 15 minut.

Brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih P+R

V nedeljo, na dan maratona in predsedniških volitev, bo omogočeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na vseh parkiriščih P+R, od koder bodo vozili mestni avtobusi.

Na odseku Dolenjske ceste, kjer bo omogočeno parkiranje osebnih vozil na voznem pasu, bosta za prevoz do volišč na voljo tudi dva Kavalirja.

Maratona se bo udeležil tudi aktualni predsednik Borut Pahor.

Brezplačno parkiranje bo omogočeno tudi na parkiriščih pri Strelišču Rudnik, trgovini Mercator in Lekarni Ljubljana.

Prevozi bodo zagotovljeni tudi do t. i. volišča omnia, ki bo na Gospodarskem razstavišču. Volivke in volivci, ki bodo pravočasno oddali vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia v Ljubljani, bodo po elektronski pošti obveščeni o mogočih dostopih z osebnim vozilom do parkirišča v bližini Gospodarskega razstavišča, sporočajo organizatorji ljubljanskega maratona.

Mestni avtobusi bodo v nedeljo, 23. oktobra, vozili po spremenjenih progah. Vse spremembe si poglejte na spletni strani www.lpp.si.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Program 26. Volkswagen ljubljanskega maratona:



Sobota, 22. oktober 2022 - Lumpi tek za predšolske otroke na 200 m 11.00 Otroci s starši

11.10 Cicibančki, rojeni leta 2019 in mlajši

11.20 Cicibanke, rojene leta 2019 in mlajše

11.30 Cicibančki, rojeni leta 2018

11.40 Cicibanke, rojene leta 2018

11.50 Cicibančki, rojeni leta 2017

12.00 Cicibanke, rojene leta 2017 - Promocijski šolski maraton za OPP na 600 m 12.30 promocijski tek za učence in učenke OPP - Promocijski šolski maraton za učence in učenke 1. in. 2. razreda OŠ na 600 m 12.50 promocijski tek za učence 1. in 2. razreda OŠ

13.00 promocijski tek za učenke 1. in 2. razreda OŠ - Promocijski šolski maraton za učence in učenke od 3. do 5. razreda OŠ na 1350 metrov (intervalni štart (na 5 minut posamezni razred, začne 3.)) 13.10 promocijski tek za učence od 3. do 5. razreda OŠ

13.25 promocijski tek za učenke od 3. do 5. razreda OŠ - Šolski maraton za učence in učenke od 6. do 9. razreda OŠ na 1800 m 13.45 tek za učence 6. razreda OŠ (letnik 2011)

14.00 tek za učenke 6. razreda OŠ (letnik 2011)

14.15 tek za učence 7. razreda OŠ (letnik 2010)

14.30 tek za učenke 7. razreda OŠ (letnik 2010)

14.45 tek za učence 8. razreda OŠ (letnik 2009)

15.00 tek za učenke 8. razreda OŠ (letnik 2009)

15.15 tek za učence 9. razreda OŠ (letnik 2008)

15.30 tek za učenke 9. razreda OŠ (letnik 2008) - Šolski maraton za dijake in dijakinje SŠ 3150 m 16.00 tek za dijake, letnik 2006 in mlajši

16.00 tek za dijake, letnik 2004 in 2005

16.30 tek za dijakinje, letnik 2006 in mlajše

16.30 tek za dijakinje, letnik 2004 in 2005 Nedelja, 23. oktober 2022



9.00: start teka na 21 in 42 km

9.45: start teka na 10 km

