V živo: rekord za rekordom, zmagi v Etiopijo, Pahorju se je med tekom "orosilo oko" #video

Ljubljana danes gosti 26. Volkswagen ljubljanski maraton, ki se ga udeležujejo tekači iz kar 61 držav. V moški konkurenci se je zmage veselil Etiopijec Adihana Gebretsadik, ki je dosegel drugi najboljši čas proge v zgodovini tega tekmovanja - 2:06:09 ure. Med ženskami pa je zmago z rekordom proge - 2:21:08 - slavila Etiopijka Siranesh Dagne Yirga. V preizkušnji na 21 kilometrov sta se zmage razveselila Anja Fink in Domen Hafner, ki sta s tem osvojila tudi naslova državnih prvakov. Tekaško dogajanje lahko spremljate v neposrednem prenosu na Siol.net in velikih zaslonih ob tekaški trasi.

Ljubljanski maraton v sliki, foto: Ana Kovač:

Se najdete na fotografijah? (foto: Vid Ponikvar, Siniša Kanižaj/Sportida):

Ljubljanske ulice so danes že 26. preplavili tekači. Prijavljenih je bilo več kot 10 tisoč tekačev, s startne črte pa se jih je pognalo okoli 8.500. Za razliko od prejšnjih let so najprej startali tekači na 21 in 42 kilometrov (9.00), ob 9.45 pa so se ob zvokih tolkalne skupine The Stroj na traso podali še tekači na 10 kilometrov.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Na 42 kilometrov je v moški konkurenci slavil Etiopijec Adihana Gebretsadik (2:06:09), drugi je bil Eritrejec Henok Tesfay Ghebreab (2:07:12), tretji pa Kenijec Leonard Langat (2:08:05). Na šestem mestu je bil najboljši Slovenec Rok Puhar (2:20:49).

Najboljši v moški konkurenci na 42 km ... Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Etiopijec Sisay Lemma Kasaye je leta 2018 z rekordom proge 2:04:58 ljubljanski maraton postavil med boljše po doseženem času v svetovnem merilu. Drugi doslej je bil Etiopijec Kelkile Gezahegn Woldaregay, ki je pred tremi leti zmagal na ljubljanskih ulicah z 2:07:29.

Med atletinjami je bila najhitrejša rekorderka Etiopijka Siranesh Dagne Yirga (2:21:08), druga je bila njena rojakinja Lewetegn Sentayehu Hailemichael (2:22:36), tretja pa Kenijka Janet Gichumbi Ruguru (2:25:34). Med Slovenkami je bila najhitrejša Katja Martinšek na šestem mestu (3:07:01).

... in najboljše med dekleti. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Leta 2019 je prejšnji rekord proge med maratonkami zabeležila Kenijka Bornes Chepkirui Kitur, ko je tekla 2:21:26, današnja zmagovalka je bila 18 sekund hitrejša.

Državna prvaka Finkova in Hafner, Madžar postavil nov rekord

Na 21-kilometrski razdalji je prvi v cilj pritekel Madžar Levente Szemerei, ki se je vpisal med zmagovalce polmaratona, s časom 1:04:08 pa je postavil tudi nov rekord ljubljanskega maratona na polmaratonski razdalji. S časom 1:08:06 je ciljno črto prečkal slovenski tekač Domen Hafner, ki se na tekaško sceno vrača po štiriletnem dopinškem suspenzu. Hafner je postal tudi državni prvak v polmaratonu.

Domen Hafner je postal državni prvak v malem maratonu. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V ženski konkurenci sta zmaga in naslov državne prvakinje pripadla Anji Fink (1:12:45), ki je lani v Ljubljani osvojila naslov državne prvakinje v najdaljši razdalji.

Najkrajšo razdaljo nedeljskega sporeda je najhitreje pretekel Italijan Ahmed El Mazoury (30:19), najboljši Slovenec v teku na 10 km pa je bil Domen Dornik, ki je s časom 31:10 osvojil 2. mesto.

Pahor še zadnjič tekel v predsedniški vlogi



Ljubljanskega maratona se že tradicionalno udeležuje predsednik države Borut Pahor, ki je tokrat še zadnjič tekel s slovensko zastavo, na kateri so podpisi znanih slovenskih športnikov.



Borut Pahor z zastavo v cilju. Foto: Ana Kovač

"Bilo je zelo lepo, rad bi se zahvalil vsem ljudem ob progi, ki so res spodbujali vse, deležen sem bil zelo prijaznih pozdravov. Videl sem tudi plakat "Pahor hvala za vse", takrat se mi je kar zarosilo oko. Hvala vsem za prijaznost," se je v cilju zahvalil Pahor.

Zmagovalci tekov na 26. VW Ljubljanskem maratonu:



42 km:



Moški:

1. Adihana Gebretsadik (Eti) 2:06:09

2. Henok Tesfay Ghebreab (Eri) 2:07:12

3. Leonard Langat (Ken) 2:08:05

4. Godana Abdela Gemeda (Eti) 2:08:54

5. Merhawi Weldemaryam Kesete (Eri) 2:10:37

6. Rok Puhar (Slo) 2:20:49

7. Simon Navodnik (Slo) 2:26:56

8. Žan Tošev (Mak) 2:32:01

9. Matic Modic (Slo) 2:36:52

10. Urban Lavrenčič (Slo) 2:38:30



Ženske:

1. Siranesh Dagne Yirga (Eti) 2:21:08

2. Lewetegn Sentayehu Hailemichael (Eti) 2:22:36

3. Janet1 Gichumbi Ruguru (Ken) 2:30:14

4. Maeregu Hayelom Shegae (Eti) 2:30:14

5. Ines Jozić (Hrv) 2:55:28

6. Katja Martinšek (Slo) 3:07:01

7. Kimberly Pasalic (ZDA) 3:08:54

8. Jelena Čulej (Hrv) 3:10:36

9. Reka Melypataki (Mad) 3:11:18

10. Nina Dežman (Slo) 3:12:40



Tek na 10 km:



Moški:

1. Ahmed El Mazoury (Ita) 30:19

2. Domen Dornik 31:10

3. Tilen Dobnikar (Slo) 31:36

4. Jakob Medved (Slo) 31:55

5. Matija Rizmal (Slo) 31:58

6. Leon Fian (Avt) 32:18

7. Jan Trček (Slo) 32:36

8. Vito Kunstek (Slo) 32:45

9. Jošt Lapajne (Slo) 32:46

10. Jannik Wess (Slo) 32:58

...



Ženske:

1. Liza Šajn (Slo) 35:05

2. Lea Haler (Slo) 35:44

3. Urška Martinec (Slo) 35:59

4. Sandra Srut (Hrv) 36:15

5. Špela Gonza (Slo) 36:23

6. Veronika Sadek (Slo) 36:29

7. Nuša Mali (Slo) 37:19

8. Sofia Giobelli (Ita) 37:42

9. Nina Pečnik (Slo) 38:19

10. Zita Elek (Mad) 38:39

...



Tek na 21 km:



Moški:

1. Levente Szemerei (Mad) 1:04:08

2. Domen Hafner (Slo) 1:08:06 (1. DP)

3. Blaž Orešnik (Slo) 1:09:40 (2. DP)

4. Jošt Žnidaršič (Slo) 1:09:57 (3. DP)

5. Klemen Vilhar (Slo) 1:11:02

6. Janez Mulej (Slo) 1:11:11

7. Luka Ljubič (Slo) 1:11:15

8. Miha Povšič (Slo) 1:11:19

9. Dino Grbić (Slo) 1:12:38

10. Jože Lapoši (Slo) 1:12:58



Najboljša slovenska trojka v teku na 21 km. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Ženske:

1. Anja Fink (Slo) 1:12:45 (1. DP)

2. Neja Kršinar (Slo) 1:14:19 (2. DP)

3. Ana Štefulj (Hrv) 1:16:40

4. Jasmina Pitamic Vojska (Slo) 1:19:15 (3. DP)

5. Silvana Šimunović (Hrv) 1:20:43

6. Laura Guzelj Blatnik (Slo) 1:21:19

7. Jasmina Ilijaš (Slo) 1:22:18

8. Barbara Černič (Slo) 1:25:08

9. Katja Juhart (Slo) 1:25:09

10. Viktorija Hunjet (Slo) 1:26:38

...



Državno prvenstvo v polmaratonu za leto 2022:



Moški:

1. Domen Hafner (Slo) 1:08:06

2. Blaž Orešnik (Slo) 1:09:40

3. Jošt Žnidaršič (Slo) 1:09:57



Ženske:

1. Anja Fink (Slo) 1:12:45

2. Neja Kršinar (Slo) 1:14:19

Tekaško dogajanje se je začelo že v soboto, 22. oktobra, ko so na svoj račun prišli najmlajši in mladostniki, vrhunec pa smo dočakali danes z daljšimi teki.

Start maratona:

Maratonska proga je spet potekala v enem krogu, vsi starti so bili na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu.

Start teka na 10 km:

Na današnjih tekih se je preizkusilo več kot osem tisoč tekačev, na sobotnih tekaških preizkušnjah pa je sodelovalo več kot sedem tisoč otrok in mladostnikov.

