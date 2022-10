Še 15 dni nas loči od 26. izvedbe ljubljanskega maratona, ki bo v soboto in nedeljo, 22. oz. 23. oktobra 2022. Dan prej se v program vračajo Lumpi tek za najmlajše in šolski teki. Na nedeljske teke (10, 21 in 42 km) je prijavljenih že skoraj 10 tisoč tekačev in tekačic. Udeležence letos čaka nekaj sprememb, prva že takoj na startu. Maraton bo potekal na isti dan kot prvi krog predsedniških volitev, a organizatorji v tem ne vidijo večjih težav. Kako bo poskrbljeno za volivce, kje bo mogoče prečkati traso, zakaj bo vrstni red startov letos spremenjen?

26. Volkswagen Ljubljanski maraton bo na sporedu 23. oktobra 2022, dan prej bodo na sporedu teki za predšolske in šolske otroke.

NOVOST: Ob 9.00 bodo startali tekači na 21 in 42 km, ob 9.45 pa rekreativni tekači na 10 km.

Barbara Železnik je članica ​​​​​organizacijske ekipe ljubljanskega maratona že vse od njegove tretje izvedbe, od lani pa tudi v. d. direktorice Timinga Ljubljana. Foto: Vid Ponikvar

Še 15 dni nas loči od največje tekaške prireditve v Sloveniji, ki je za mnoge slovenske tekače vrhunec testiranja njihove tekaške pripravljenosti. Na startni listi za 10, 21 in 42 kilometrov (23.10.) je prijavljenih že skoraj 10 tisoč tekačev in tekačic, kar je glede na splošen upad števila prijav na tekaške dogodke (traili so izjema) po koronski dobi precej impozantna številka.

Z vodjo projekta Barbaro Železnik iz Timinga Ljubljana smo se pogovarjali o izzivih organizacije maratonske prireditve, ki bo potekala na isti dan kot prvi krog predsedniških volitev, novostih, ki jih prinaša 26. izvedba maratona, in manevrskem prostoru, ki ga je še mogoče izkoristiti.

Ljubljanski maraton bo letos potekal na dan prvega kroga predsedniških volitev. Na startni listi je (tako kot že vrsto let) tudi aktualni predsednik Borut Pahor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako bo ljubljanski maraton sobival s prvim krogom predsedniških volitev? Prvič smo v situaciji, ko bosta potekala na isti dan.

Verjamem, da bomo maraton lahko kljub temu izpeljali brez večjih težav. Z Državno volilno komisijo (DVK) smo se na to temo srečali na več sestankih in mislim, da na nobeni strani ne vidimo večjih težav, saj trasa ljubljanskega maratona tudi v preteklosti ni bila popolnoma zaprta in omogoča prehod.

Na trasi je 14 križišč, kjer dopuščamo prečenje, zato verjamem, da na dan predsedniških volitev in maratona ne bo težav. Zagotovili bomo vse, da bodo ljudje neovirano peš dostopali do volišč. Dogovorjeno je, da se v primeru, ko na trasi ne bo tekačev, ljudem dovoli prehod, si pa seveda želimo, da bi bilo tega čim manj.

Ste v katerikoli fazi pestrega dogajanja v zvezi s terminom maratona, ki sovpada s predsedniškimi volitvami, razmišljali, da bi ga prestavili?

Ne, zato ker smo že od začetka verjeli, da je stvar rešljiva in izvedljiva. Maraton smo razpisali že lani, prijave smo odprli marca, datum volitev pa se je pojavil julija. Zavedam se, da so volitve velika stvar in seveda ne moremo zahtevati, naj se nam prilagodijo, smo pa bili že od začetka naklonjeni dialogu. Verjeli smo, da bomo našli skupni jezik.

Zdi se, da je bila tudi tekaška skupnost zelo naklonjena temu, da termin maratona ostane.

Res je, tudi mi smo začutili podporo tekačev.

Kaj bo novega na 26. izvedbi Volkswagen Ljubljanskega maratona?

Novost je ta, da bodo maratonci 42 kilometrov spet tekli v enem krogu, pomembno pa je tudi to, da smo spremenili termin startov. Tako bodo letos prvič najprej startali tekači na 21 in 42 km (9.00), ob 9.45 pa bodo na pot krenili rekreativni tekači na deset km.

Vrstni red startov bo letos spremenjen. Najprej bodo startali tekači na 21 in 42 km (9.00), ob 9.45 se bodo na traso podali tekači na 10 km. Foto: Damjan Končar

Zakaj ste se odločili za spremembo?

Razlog za spremembo startnega termina je v tem, da so temperature sredi dneva včasih previsoke za maraton, živo srebro se včasih povzpne tudi do 20 stopinj, pogost je tudi veter, ki še dodatno otežuje tek.

Sprememba termina startov bo spremenila tudi vrstni red prihodov v cilj.

45-minutni zamik pomeni, da bomo v cilju najprej imeli zmagovalca teka na 21 kilometrov (okrog 10.10), okrog 10.15 pričakujemo v cilju zmagovalca teka na deset km, najboljši maratonci pa bodo v cilju že nekaj po 11. uri. Vsaj tak je nabor tujih atletov.

Poziv glasbenikom



Organizatorji ljubljanskega maratona si želijo čim večje popestritve na trasi maratona, zato vabijo vse nadobudne glasbenike, da se pridružijo tekaški mrzlici in z glasbo popestrijo dogajanje ter tekačem olajšajo napore. Na Timingu Ljubljana prosijo vse, ki bi sodelovali, da se jim oglasijo na spletni naslov info@timingljubljana.si, saj se jim bodo oddolžili s praktičnimi nagradami. Tekači bodo največ podpore potrebovali v drugem delu maratonskega kroga (Vič, Rudnik, Moste). Bi želeli ob trasi spodbujati tekače? Foto: Vid Ponikvar

Kako so se po dveh letih koronskih ukrepov spremenile navade tekačev?

Zelo. To smo opazili že pri teku trojk, predvsem v tem, kako so se ljudje postavili v startnih boksih. Opazili smo tudi, da so bolj vzdrževali razdaljo. Ljudje so se v zadnjih dveh letih zelo številno usmerili v trail teke in druge dejavnosti.

Foto: Vid Ponikvar

Koliko je trenutno prijav? Po dveh koronskih letih se v program vračajo tudi šolski teki in Lumpi tek.

Na šolske teke je trenutno prijavljenih okoli 1500 tekačev in več kot 800 na Lumpi tek za najmlajše.

Kar zadeva prijave na nedeljske teke, smo pozitivno presenečeni. Na nedeljske teke je prijavljenih skoraj deset tisoč tekačev. Verjamem, da jih imamo v cilju lahko osem tisoč, kar je še enkrat več kot lani.

Novost, ki je lahko življenjsko pomembna Na zadnji strani startne številke bo letos prostor za kontaktne podatke spremljevalne osebe, ki jih organizator lahko obvesti v primeru, če bi se tekač poškodoval. Organizatorji tekače prosijo, naj na hrbtno stran startne številke zapišejo tudi morebitna bolezenska stanja ali alergije.

Na nedeljske teke je prijavljenih več kot dva tisoč tujcev, torej četrtina vseh prijavljenih. Ste zadovoljni s tem številom, ali je na tem področju še veliko manevrskega prostora?

S številom prijav smo zadovoljni, verjamemo pa, da je na tem področju še veliko manevrskega prostora. Na tem področju bi si pri promociji maratona želeli več pomoči od Turizma Ljubljana.

Po dveh letih epidemije smo se s promocijo maratona usmerili na bližnje trge, na prostor nekdanje Jugoslavije. Z dogodki v sklopu projekta, ki smo mu nadeli slogan 'Gremo v Ljubljano, Ajmo u Ljubljano', smo se predstavili na tekaškem sejmu v Zagrebu in Beogradu ter v petih slovenskih krajih (Nova Gorica, Ptuj, Celje, Novo mesto in Kranj). Na teh dogodkih so se predstavili tudi sponzorji našega maratona, udeleženci teh tekov pa so dobili majice, prejeli pa bodo tudi personalizirane startne številke z imeni.

Tekači med druženjem na Ptuju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Namen teh druženj je bil, da maraton pride k tekačem, da se predstavi, da zanje organizira brezplačen tek. Projekt je očitno obrodil sadove, saj imamo več kot 800 tekačev iz Srbije in skoraj tisoč iz Hrvaške, kar je res lepa številka.

Dobrodelni Rožnati maraton vabi vse do konca oktobra



Tudi letos bo na trasi Volkswagen ljubljanskega maratona vse do 28. oktobra potekal Rožnati maraton. Foto: Grega Valančič/Sportida



Tako kot lani bo tudi letos vse do konca oktobra (28.10.) na trasi ljubljanskega maratona potekal Rožnati maraton, s katerim organizatorji želijo spomniti na pomen fizične aktivnosti za zdravje ljudi. Gre za tek z dobrodelno noto (deset, 21 ali 42 km), ki ga lahko pretečete po uradni trasi Volkswagen Ljubljanskega maratona kadarkoli v rožnatem oktobru, samostojno ali z družbo. Tečete po pločniku, traso in čas si merite sami, upoštevajte cestnoprometne predpise in predvsem tecite z mislijo na cenjene predstavnice nežnejšega spola, pozivajo organizatorji.



Uradni start je pri Drami, cilj pa na Kongresnem trgu. Na uradni trasi deset km vas bodo ves oktober spremljala spominska obeležja, rožnate kilometrske označbe, ki vodijo do cilja.



Vsak, ki bo ob tem doniral najmanj deset evrov, bo prejel posebno spominsko tekaško majico Rožnati maraton, vsa zbrana sredstva pa bodo organizatorji predali Združenju Europa Donna Slovenija. Timing Ljubljana bo s sponzorji maratona za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno izmed tras, doniral en evro v sklad Združenja Europa Donna Slovenija. Več o tem si preberite na ...

