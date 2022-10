5 napak rekreativnih tekačev

Napake tekaških rekreativcev, ki so najpogostejše pri začetnikih:

1. Izpuščanje razteznih in ogrevalnih vaj: številni tekači, predvsem začetniki, pred treningom mnogokrat pozabijo na ključni del tekaške vadbe. Ogrevalne in raztezne vaje pred tekom so namreč bistvene za pripravo telesa na intenzivne minute, z njimi tudi povečujete učinkovitost treninga. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da se z vsaj 10-minutnim ogrevanjem (obseg ogrevanja je odvisen od posameznika in intenzivnosti vadbe) lahko izognete poškodbam. Tako kot na ogrevanje pred tekom mnogi pozabljajo na raztezanje po njem. Le z učinkovitimi razteznimi vajami skrajšate čas regeneracije mišic, ki je po napornem treningu vsekakor potreben, in se izognete morebitnim bolečinam ali poškodbam.

2. Neprimerna obleka in obutev: mnogi tekači na tekaško obleko gledajo kot na modni dodatek, ki jim med tekom daje boljši občutek, pri tem pa pozabljajo na njeno funkcionalnost. Ni vse v barvah in oblikah, pač pa je pomemben material. Izogibajte se bombažu, saj boste kaj hitro po začetku teka na sebi imeli mokro majico. Raje uporabljajte sintetične materiale, ki dihajo in prepuščajo vlago in znoj. Še pomembnejši so tekaški čevlji, s katerimi lahko preprečite mnoge poškodbe. Pomembno je, da poznate svoje stopalo (veste, ali ste pronator, pronacija- zvračanje noge navznoter, ali supinator, supinacija-zvračanje noge navzven, ali imate normalen nožni lok) in posledično izberete ustrezen tekaški copat.

Foto: Vid Ponikvar

3. Prehiter začetek in predolge razdalje: prehiter začetek in preveč pretečenih kilometrov na prvih treningih je pogosta napaka začetnikov, ki želijo zaradi prvotnega navdušenja preteči kar se da največ. Pozabljajo namreč, da pri teku več ni vedno bolje. Predolge razdalje privedejo do številnih poškodb, kot je npr. tekaško koleno. Prav tako je pogosta napaka hiter začetek teka, mnogi se namreč z vso hitrostjo zaženejo kilometrom naproti, nato pa hitro omagajo. Zato treninge vedno začenjajte v počasnejšem tempu, ki ga postopno stopnjujte, proti koncu treninga pa hitrost zopet zmanjšajte.

4. Nezadostna hidracija: mnogi tekači pozabljajo, da med vadbo izgubijo veliko tekočine, in posledično podcenjujejo pomembnost vnosa le-te med treningom. Na dan naj bi zaužili dva litra vode, na vsako uro intenzivne športne vadbe pa še dodaten liter. Pomembno je tudi, da v izogib dehidraciji pijete tudi po vadbi. Na dehidracijo vas lahko opozori barva urina, v kolikor je temno rumene barve, veste, da ste popili premalo.

5. Opuščanje regeneracije: začetniki prepogosto zmotno mislijo, da bodo postali hitrejši, če bodo vsak dan pretekli dolge razdalje. Pa vendar je med treningi smiselno narediti kakšen dan premora. Če boste pozabljali na regeneracijo, boste kvečjemu še bolj dovzetni za poškodbe, vaša hitrost pa se brez ustrezne regeneracije ne bo zvišala. Zato imejte v mislih, da si je po napornem treningu pametno vzeti nekaj časa, tudi dan, za sprostitev. Pri tem pa seveda ne pozabite na raztezne vaje po vsakem treningu.