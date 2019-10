Kam se postaviti na štartu maratona?

V naših nasvetih smo že večkrat pisali o tem, da veliko stvari preizkusimo ali preverimo na treningu. Tako je tudi pri določanju lastnega tempa oziroma okvirnega rezultata na tekmi. Med tekači so velikokrat tudi tisti, ki lovijo svoje osebne rekorde, zato je za njih še toliko pomembnejše, kam se postavijo na štartu.

Na Volkswagen Ljubljanskem maratonu je pet štartnih con: 1. štartna cona:

10 kilometrov – pod 0:45

21 kilometrov – pod 1:35

42 kilometrov – pod 3:10 2. štartna cona:

10 kilometrov – pod 0:50

21 kilometrov – pod 1:43

42 kilometrov – pod 3:25 3. štartna cona:

10 kilometrov – pod 0:55

21 kilometrov – pod 1:48

42 kilometrov – pod 3:45 4. štartna cona:

10 kilometrov – pod 1:00

21 kilometrov – pod 2:00

42 kilometrov – pod 4:00 5. štartna cona:

10 kilometrov – pod 1:00

21 kilometrov – pod 2:00

42 kilometrov – pod 4:00

Foto: Thinkstock

Ob strani je položaj slabši

"Ko sem želel biti med boljšimi, sem se postavil v sredino in bolj spredaj. Če imaš namen hitro teči, ob straneh ni nikoli dobro. Če dam lahko primerjavo, tudi vsaka reka najhitreje teče na sredini. Ob strani je položaj skratka slabši, seveda pa se moraš realno postaviti tja, kamor spadaš," nam je zaupal izkušeni tekač Tadej Kaluža, ki je na ljubljanskem maratonu dosegel nekaj vidnih rezultatov.

Foto: Sportida

Veliko je tistih, ki se postavijo tja, kamor se ne bi smeli

Tudi Tadej ima nekaj izkušenj z oviranjem tistih tekačev, ki se postavijo tja, kamor se ne bi smeli. Je pa to odvisno od tega, za kakšen tek gre. "Velikokrat se zgodi, da se tekači ne postavijo tja, kjer jim je mesto. Na določenih tekih so postavijo dovolj realno oziroma po svojih zmožnostih, se pa tudi dogaja, da so v ospredju tisti, za katere bi bilo bolje, da bi bili v začelju. Na začetku se zaženejo, ko jih potegne množica, kmalu pa jih ni nikjer. Lahko rečem, da je to kar pogost pojav, in menim, da ga ne bomo mogli nikoli spremeniti.