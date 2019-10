Ste se na asfaltno podlago navadili?

Tekaški trenerji priporočajo, da treninge opravljate na mehkejših podlagah, saj tek po asfaltu ni ravno koristen za vaše telo. A če se pripravljate na tekmo ali maraton – v našem primeru ljubljanski maraton –, je dobro določeno količino treningov narediti na trši podlagi oziroma asfaltu. To nam je zatrdil tudi Tadej Kaluža, izkušeni tekač in maratonec.

Foto: Thinkstock

"Če tečete večkrat na teden, si morate treninge razporediti tako, da tečete po različnih terenih. Tisti tekač, ki nima dobre tehnike in ima večjo telesno težo, mora gledati, da ne trenira preveč po trdi podlagi. Sem ter tja pa se je treba preizkusiti tudi na asfaltu, da se telo oziroma noge navadijo. Lahko se zgodi, da imate potem na tekmi težave. Pomembna je tudi obutev – blaženi tekaški copati."

Ko se je Tadej pripravljal na tekmovanja ali maratone, je poskušal 50 odstotkov treninga narediti na trdi podlagi. "Trda podlaga ne pomeni samo asfalt. Lahko tečemo tudi po zbitem makadamu," nam je zaupal in ob tem omenil tudi tartan, pri katerem je treba biti previden.

Foto: Sportida

Tartan je lahko nevaren za vaše mišice in sklepe

To je svojevrstna podlaga in je lahko obremenjujoča za naš organizem. Pri tej podlagi je težava, ker je elastična in vrača energijo. Če nimaš utrjenega mišičnosklepnega sistema, torej če nimate močnih tetiv in mišic, imate lahko težave. Ko priletiš na tartan in če nisi tog oziroma napet, dobiš vso energijo nazaj in je lahko nasprotni učinek. Pri tekačih, ki tečejo na tartanu, lahko velikokrat pride do raznih vnetij. Pokostnica je tipičen primer, če pretiravate na trdi podlagi ali na tartanu.