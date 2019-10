Kako hitro začeti tek in kakšen naj bo vaš tempo?

Na večjih tekaških prireditvah je na štartu velika gneča in hitro se zgodi, da vas (pre)hiter tempo teka zavede in zaradi tega lahko proti koncu teka plačujete velik časovni davek. Nekateri tekači začnejo hoditi, v najhujših primerih pa zaradi izčrpanosti celo odstopijo.

Zato je pomembno, da si izberete pravi tempo, ki ga ugotovite skozi trening. Nekaj zelo koristnih napotkov glede tempa nam je iz lastnih izkušenj dal Tadej Kaluža, izkušeni tekač, ki ima za seboj že celo vrsto tekov. Zaupal nam je tudi, kaj je po navadi največja napaka tekačev pred tekom.

Foto: Sportida

"Po mojem mnenju se veliko ljudi premalo ogreje. In na podlagi tega je prvih nekaj kilometrov zagotovo bolje začeti v umirjenem tempu, torej ne prehitro, in šele nato stopnjevati hitrost teka. Že zaradi gneče na začetku ne moreš hitro teči. Po drugi strani te lahko množica tekačev zavede, začneš prehitro in zaradi tega izgubiš tisto energijo, ki bi jo lahko izkoristil na koncu. Želim povedati, da je bolje, da prvih nekaj kilometrov tečeš 10 ali 15 sekund počasneje na kilometer. To je po mojem mnenju zelo pomembno. Tudi najboljši tekmovalci po navadi začnejo malo počasneje," je povedal Kaluža.

Spodaj si lahko pogledate tabelo tempa oziroma kakšen tempo morate imeti, če želite na določeni razdalji doseči svoj načrtovani čas.