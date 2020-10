Družba pri teku je dobrodošla

Tek je najenostavnejši, najcenejši in najbolj naraven način gibanja. Tečemo lahko skoraj kjerkoli in kadarkoli, ne da bi porabili veliko časa ali denarja. Znanstveno je dokazano, da tek pomaga obvladovati vsakodnevni stres, ki se mu je dandanes že težko izogniti. V teku se sprostimo, kar pripomore k boljšemu počutju. Pozitivno vpliva tudi na zdravje, saj krepi srčno mišico, žilni sistem, izboljša prebavo …, mnogim ljudem pa je tudi v pomoč pri hujšanju, ki je s tekom zelo učinkovito.

Naj tečem sam ali v družbi?

Tečemo lahko sami ali v družbi. Prednost individualnega teka je v tem, da lahko copate obujemo, kadar nam zapaše, nismo vezani na nikogar in prav tako ne na čas treninga. A prav to je večkrat lahko tudi prednost. Mnogi se za vodene tekaške skupine odločijo prav zato, da imajo rezerviran določen termin za tek.

Sami se namreč ne bi odločili za tek v slabšem vremenu ali ob nekoliko slabšem počutju, a prav s tem , ko so vezani na termin, so "prisiljeni", da se vadbe udeležijo. In na koncu jim ni nikoli žal. Če se odločite za vodeno vadbo boste spoznali tudi nove prijatelje in tekači so praviloma zelo prijetni ljudje. Največja prednost pa je, da trenažne skupine vodi trener, ki o teku ve veliko več kot vi. Znal vam bo odgovoriti na vsa vprašanja, vam predpisati primerno količino vadbe ter vas pri tem usmerjati. Skupine so običajno manjše, tako da se trener lahko posveti vsakemu posamezniku. Ko boste dovolj dobro pripravljeni, se boste skupaj lahko odpravili na kakšno od številnih rekreativnih tekaških prireditev.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tek kot družabni dogodek

Tudi v primeru, da se ne pridružite vodeni skupini tekačev, je priporočljivo, da si najdete vsaj enega tekaškega partnerja, še bolje pa je, če jih je več. Tako tek postane že pravi družabni dogodek. Skupaj boste lažje premagovali kilometre in nikoli vam ne bo dolgčas. Vendar morate v tem primeru paziti, da je pripravljenost vseh na približno enakem nivoju, sicer lahko čakanje, prilagajanje tempa postane nadvse mučno, tako za hitrejšega kot počasnejšega tekača.

Nekateri kljub vsem prednostim, ki jih prinaša tek v večji skupini, prisegajo na individualen pristop oziroma je njihov edini spremljevalec glasbeni predvajalnik. Tudi tak način "druženja" pomaga, da se kilometri zdijo krajši …