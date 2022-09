Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko se odločimo, da se bomo rekreativno ukvarjali s tekom, nas lahko hitro mine začetno navdušenje, če se ne znamo vsakega treninga lotiti na tak način, da ohranjamo motivacijo, napredujemo in se izognemo preobremenjenosti in poškodbam. Zato je dobro vsaj nekaj začetnih treningov narediti skupaj s tekaškim trenerjem, ki ima za seboj veliko izkušenj in nam s svojim znanjem lahko pomaga do napredka, ki nas potem žene naprej, da tek postane in ostane naša priljubljena dejavnost na prostem. Če v teku ni pravega užitka, lahko kmalu prenehamo trenirati.

V tokratni oddaji Gremo na tek nam bo slovenski olimpijski maratonec, ki mimogrede prime tudi za harmoniko in poskrbi za veselo vzdušje, predstavil osnove tekaškega treninga.

Foto: Foto: Ana Kovač Marko Roblek – član tekaškega društva Vitezi dobrega teka, pionir bosonogega teka, soustanovitelj Nočne 10ke, enega najbolj priljubljenih tekaških tekmovanj pri nas, vloger, avtor priljubljene tekaške knjige Zagret za tek in organizator številnih tekaških dogodkov. Po duši je minimalist, ki namesto na stvari stavi na doživetja. Je mož in oče trem nadobudnim otrokom, s katerimi že od mladih nog odkriva skrivnosti narave. Najlaže se sprosti v gorah ali s pravo družbo, ko pohaja po Sloveniji.

S svojim znanjem in različnimi strokovnjaki pomaga, da se bo ljubiteljska tekačica Karin razvila v novo zvezdo teka.

Triki za še uspešnejši tek

Trenutno najboljši slovenski maratonski tekač Primož Kobe je organizator novomeškega polmaratona, občinski svetnik in tekaški trener. Ljubiteljsko igra harmoniko.

Naš trenutno najboljši maratonec Primož Kobe je večkratni državni prvak in po Romanu Kejžarju drugi najhitrejši maratonec v zgodovini Slovenije. Začel je z nogometom, potem pa dokaj pozno – na fakulteti – in skoraj po naključju odkril svoje tekaške sposobnosti. Danes bogato znanje predaja svoji tekaški skupini. Leta 2012 je nastopil na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je med tekom po londonskih ulicah doživel res vrhunsko navijaško podporo in se tudi zelo dobro uvrstil. Že deset let odhaja na redne treninge v Kenijo, kjer teče z najboljšimi tekači sveta.

Tudi naši kandidatki Karin, ki se bo svojega prvega maratona mogoče udeležila že letos, je posvetil nekaj svojega časa in ji pokazal nekaj trikov, s katerimi je tek lahko uspešnejši. Po tem, ko se je v prejšnji oddaji z našo najboljšo maratonko Heleno Javornik odpravila v Intersport po prava tekaška oblačila in copate, pa je tokratna oddaja zanimiva za vse začetnike in bolj izkušene tekače.

"Je treba biti močan"

Oglejte si osnovne ogrevalne vaje in kako naj poteka lahki ogrevalni tek. Najzanimivejši del tretje oddaje pa so gotovo vaje specialnega ogrevanja, ki imajo zelo zabavna imena, ena med njimi pa je za začetnike mogoče celo malo zahtevnejša, saj od tekača zahteva več pozornosti.

Velja upoštevati tudi poseben nasvet trenerja: "Treba je biti močan." Med temi vajami moramo vedno delati tudi kratke premore. Preverite lahko tudi, ali ste do zdaj na pravilen način izvajali klasično ogrevalno vajo skiping. Ali naj gibanje pri skipingu vodi peta ali koleno, ali se v kolkih zibate levo in desno? Vse to Primož Kobe razloži tako nazorno, da bodo vaši tekaški treningi od zdaj naprej videti malce drugače.

Tekaški izziv sprejet: Kdo je osvojil zmagovalno stopničko?

Po uspešnem ogrevanju z novomeškim atletom je bil čas za prvi resen tekaški izziv. Trije tekači so se pomerili v Cooperjevem testu, ki je najbolj preprost način preverjanja tekaške pripravljenosti posameznika. Odteči so morali 2.400 metrov oziroma 12 minut teka. Kako so se odrezali trije tako različno pripravljeni tekači? Presenečeni boste nad rezultatom. V oddaji boste izvedeli tudi ozadje nastanka Cooperjevega testa.

Rekreacija, s katero se temeljito prezračimo

Poleg hoje je tek najbolj naravna oblika gibanja, ki nas je skozi evolucijo tudi oblikovala. S tekom lahko pridemo do sanjske postave in upočasnimo vplive staranja.

Tek izboljša mišično agilnost, vzdržljivost in kardiovaskularno zdravje, umiri stres in izboljša kognitivne sposobnosti ter temeljito prezrači naše možgane.

Prihodnjič: Z gorsko tekačico Varinejo Drašler o ustrezni prehrani in napitkih pred tekom in po njem. Četrta oddaja Gremo na tek bo na sporedu 6. oktobra.