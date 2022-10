S padcem v hladno reko je partnerja rešila pred kaznijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Gremo na tek nam je Varineja Drašler, magistrica prehrane, predstavila primerno prehrano, s katero je treba podpreti telo v času priprav na maraton. Ste vedeli, da je tudi sladkor v prehrani športnikov več kot dobrodošel? Primerno podkrepljena pa sta se naša tekača Marko in Karin v družbi Varineje z gorskim tekačem Petrom Dakskoblerjem odpravila tudi na vedno bolj priljubljen trail tek. Skupaj so pretekli panoramsko pot skozi Tolminska korita in na Kozlov rob. Za konec pa sta se dekleti pomerili še v rečnem izzivu, ki se je za eno izmed njiju končal v hladni reki. Poglejte, kateri je uspelo nesrečno pasti v Tolminko.

Foto: Foto: Ana Kovač Marko Roblek – član tekaškega društva Vitezi dobrega teka, pionir bosonogega teka, soustanovitelj Nočne 10ke, enega najbolj priljubljenih tekaških tekmovanj pri nas, vloger, avtor priljubljene tekaške knjige Zagret za tek in organizator številnih tekaških dogodkov. Po duši je minimalist, ki namesto na stvari stavi na doživetja. Je mož in oče trem nadobudnim otrokom, s katerimi že od mladih nog odkriva skrivnosti narave. Najlaže se sprosti v gorah ali s pravo družbo, ko pohaja po Sloveniji.

S svojim znanjem in različnimi strokovnjaki pomaga, da se bo ljubiteljska tekačica Karin razvila v novo zvezdo teka.

Peter Dakskobler – je dolgoletni organizator festivala Soča Outdoor iz Tolmina. Je eden glavnih akterjev razvoja gorskega kolesarjenja pri nas in lobist. Avtor blagovne znamke Marsky, vodja turističnega projekta Sotočje bar in ustvarjalec tekaških zgodb. Tudi sam je navdušen tekač in kolesar.

Varineja Drašler – iz Vrhnike, je magistrica inženirka prehrane in klinična dietetičarka, navdušena gorska tekačica in zmagovalka številnih tekov, je bila tudi udeleženka evropskega prvenstva v gorskih tekih. Ukvarja se tudi s prehranskim svetovanjem in je avtorica priročnika Tekaška abeceda prehrane.

"Tudi sladkor je v prehrani športnikov več kot dobrodošel"

Priprave na maraton vsekakor niso mačji kašelj. Tako kot je sam maraton tek na dolge proge, so takšne tudi priprave. Če se želite ustrezno pripraviti na to tekaško preizkušnjo, potrebujete več kot zgolj primerno tekaško opremo. Prilagoditi morate tudi svojo prehrano. Prav zato je v tokratno oddajo Gremo na tek Marko povabil tudi Varinejo Drašler, magistrico prehrane in vrhunsko gorsko tekačico, ki je Karin predstavila, kakšna je ustrezna prehrana športnikov, ki se pripravljajo na tekaško preizkušnjo.

"Trening za maraton je zelo zahteven, zato ga je treba pravilno podpreti tudi s prehrano. Osnova je vedno pestra uravnotežena prehrana, a tekači morajo biti še posebej pozorni tudi na to, da vnesejo dovolj hrane oziroma energije, na pravilno sestavo obrokov in predvsem, da zaužijejo dovolj ogljikovih hidratov, ki predstavljajo glavno gorivo za tek, " je Karin pojasnila Varineja.

Posebna priporočila pa veljajo za nekajdnevno obdobje pred maratonom in se jih velja držati do samega teka. "Prehranska priprava se mora začeti že nekaj dni pred maratonom. Glavni cilje namreč, da čim bolj zapolnite svoje glikogenske zaloge, iz katerih potem med samim tekom tekači črpajo energijo. Za polnjenje teh zalog je treba pri obrokih v dneh pred maratonom upoštevati tri pravila:

povečanje vnosa ogljikovih hidratov,

vsak obrok naj vsebuje vir beljakovin,

količino maščob in prehranskih vlaknin zmanjšajte na minimum."

Se tudi vi tako kot Marko v oddaji sprašujete, kako je taka prehrana videti v praksi? Varineja je pojasnila, da "mora glavni del obroka predstavljati škrobno živilo, kot so na primer krompir, testenine ali kruh. Zraven lahko dodate pusto meso, ribe, jajca, posnete mlečne izdelke ali tofu. Odsvetuje se pretiravanje s količino olja, masla, sira in oreščkov."

V Lidlovi ponudbi lahko najdete celo linijo proteinskih izdelkov, namenjeno tako rekreativnim, kot tudi profesionalnim športnikom. Poleg tablic, ki jih imate lahko pri sebi tudi za hitro samopomoč, ko vam med rekreacijo pade nivo energije, v liniji izdelkov ponujajo tudi sadne jogurte in okusne proteinske pudinge od Milbone, s katerimi sta se posladkala tudi Marko in Karin.

Čeprav je to v nasprotju s smernicami o zdravi prehrani, pa za maratonske tekače pri prehrani veljajo malce drugačna pravila. Kot je povedala Varineja, "v zadnjih dneh pred maratonom je priporočljivo zmanjšati količino zelenjave, namesto polnozrnatih izdelkov pa raje izberite bel kruh in bele testenine. Tudi sladkor je v prehrani športnikov več kot dobrodošel."

Panoramski trail tek skozi Tolminska korita in na Kozlov rob

Izkušen gorski tekač Peter Dakskobler je vse tri ljubitelje teka povabil na čudovit panoramski trail tek. Dolina reke Soče s pritoki ponuja številne možnosti za pohod in tudi vse bolj priljubljene trail teke, ki omogočajo, da združite rekreacijo s čudovitimi razgledi, ki jih ponuja narava. Tekli so skozi Tolminska korita in na Kozlov rob, kjer jih je pričakal prekrasen razgled na Sotočje.

Teren je na trail teku vedno razgiban: makadam, gozdne, poljske, planinske poti, vzponi in spusti po gorah, v gozdovih, po puščavah in ob morju. Glavno pravilo pa je, da trasa ne sme vključevati več kot petino asfalta. Obstaja pa še ena prednost. Na zahtevnih delih lahko tek vedno nadomestimo s hojo.

Kako lahko svežino narave prenesemo tudi v zaprte prostore?

Trail tek poleg razgibanega terena in čudovitih razgledov omogoča tudi prijeten rekreacijo na svežem zraku. Kot del priprav na maraton je priporočljiv tudi zato, ker poskrbi za razgibavanje različnih mišic, s čimer tekači izboljšajo stabilnost, hkrati pa tudi poskrbi za boljšo vzdržljivost.

Žal vremenske razmere niso vedno naklonjene rekreaciji na prostem, kot je med tekom okusila tudi naša ekipa tekačev, ki jo je na poti ujela deževna ploha. A svežino narave lahko vnesete tudi v svoj dom oziroma prostor, kjer tečete, ko zunaj ne morete.

Kakovosten zrak je osnova za vse, zato v zaprtih prostorih vedno poskrbite za primerno zračenje, ki je še pomembnejše, kadar je v prostoru povečana vlaga. Rešitev, ki bo poskrbela za redno in nadzorovano izmenjavo svežega in izrabljenega zraka ter odvajanje odvečne vlage iz prostorov, je zagotovo vgradnja prezračevalnega sistema.

Podjetje Lunos velja za prave specialiste prezračevanja pri nas. Ker je podjetju mar za vaše zdravje, so to jesen za vas pripravili posebno akcijo, v kateri vam za nakup paketa rekuperatorskih enot Lunos podarjajo kar tisoč oziroma dva tisoč evrov popusta. Odločitev za vgradnjo prezračevalnega sistema je brez dvoma naložba v bolj zdravo bivalno okolje.

Prednosti prezračevalnih sistemov Lunos:

boljša kakovost bivanja,

svež in čist zrak brez vlage,

varčevanje z energijo,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

brez prepiha,

filter proti alergijam,

preprosta montaža in poceni vzdrževanje.

Izziv, zaradi katerega je padla v hladno reko Tolminko

Trail tek gorski tekači v Tolminu navadno zaključijo kar v reki Tolminki, saj je čar trail teka tudi tek v vodi. Tako je Peter za zaključek teka pripravil poseben izziv. Dekleti sta se pomerili v veslanju na supu prek reke Tolminke. Kot so se dogovorili, bi moral tekaški partner tiste, ki bi izziv izgubila, za kazen prečkati tudi poleti mrzlo reko Tolminko. A ni bilo čisto tako. Katera je izgubila in zakaj se je njen partner izognil ledeni preizkušnji, pa si oglejte v zgornjem videoposnetku.

Prihodnjič: Z Nejo Kršinar se bomo pogovarjali o dopolnilnem treningu kot pomembnem delu priprav na maraton. 5. oddaja Gremo na tek bo na Siol.net na sporedu 12. oktobra.