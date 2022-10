Volivke in volivci v Ljubljani kljub maratonu neovirano do volišč

23. oktobra 2022 − na dan volitev predsednika republike − bo na območju Ljubljane potekala tudi tekaška prireditev ljubljanski maraton. Državna volilna komisija se je z organizatorji maratona in vodstvom Mestne občine Ljubljana dogovorila za različne ukrepe, s katerimi bi volivkam in volivcem kljub začasnim prometnim zaporam omogočila neoviran dostop do volišč. Promet bo v celoti sproščen do 8:45 in po 15. uri. Volivkam in volivcem, ki se nameravajo na volišče odpeljati z osebnimi vozili, zato priporočamo, da se na volišče odpravijo v omenjenem času, če imajo to možnost.

Volivke in volivci, ki bodo na volišča odšli peš, ne bodo imeli težav, saj bodo prostovoljci, policisti, gasilci in redarji zagotavljali prehode povsod, tudi na križiščih, ki so na območju trase maratona. V času maratona bo na vseh linijah mestnih avtobusov zagotovljen brezplačen prevoz. Organizatorji maratona so še zagotovili, da volivci, ki bodo do volišč želeli z avtomobili, ne bodo na nobeni zapori čakali več kot 15 minut.

Omogočeno bo brezplačno parkiranje osebnih vozil na vseh parkiriščih P + R, od koder bodo vozili mestni avtobusi. Na odseku Dolenjske ceste, kjer bo omogočeno parkiranje osebnih vozil na voznem pasu, bosta za prevoz do volišč na voljo tudi dve vozili na električni pogon (t. i. kavalir). Brezplačno parkiranje bo omogočeno tudi na parkiriščih pri Strelišču Rudnik (Dolenjska cesta 11), trgovini Mercator (Dolenjska cesta 43) in Lekarni Ljubljana (Rakovniška ulica 4). Prevozi bodo zagotovljeni tudi do t. i. volišča omnia, ki bo na Gospodarskem razstavišču (Dunajska cesta 18, Marmorna dvorana). Volivke in volivci, ki bodo pravočasno oddali vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia v Ljubljani, bodo prek elektronske pošte obveščeni o možnih dostopih z osebnim vozilom do parkirišča v bližini Gospodarskega razstavišča.

Informacije o zaporah cest so objavljene na spletni strani ljubljanskega maratona (https://vw-ljubljanskimaraton.si/info-za-tekace/zapore-cest), prav tako pa bo tudi interaktivna karta prikazovala zapore na trasah in predvideno časovnico teh zapor (https://vw-ljubljanskimaraton.si/info-za-tekace/zapore-cest/casovnica-zapor-in-prehodi). Informacije o cestnih zaporah v času maratona so objavljene tudi na spletni strani Državne volilne komisije.

V ČASU CESTNIH ZAPOR BO Z AVTOMOBILOM MOŽNO PREČKATI 14 KRIŽIŠČ NA TRASI MARATONA:

1. Center: Slovenska−Tivolska−Trg OF

2. Bežigrad: Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica po 11.00 uri

3. Bežigrad: Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica

4. Bežigrad: Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica

5. Bežigrad: povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente

6. Bežigrad: Slovenčeva ulica - Bevkova cesta

7. Šiška: Goriška ulica - Litostrojska ulica

8. Šiška: Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame

9. Šiška: Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica

10. Šiška: Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica

11. Šiška: Draga - Šišenska ulica - Pod hribom

12. Vič: Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II

13. Trnovo: Barjanska cesta - Cesta v Mestni log

14. Fužine: Zaloška cesta – Kajuhova ulica

OKVIRNA ČASOVNICA PREDVIDENIH ZAPOR CEST OZ. POSAMEZNIH ODSEKOV V ČASU MARATONA

Ulica Odsek Čas zapore Slovenska cesta med Gosposvetsko in Tivolsko 8:00-15:00 Dunajska cesta med Tivolsko in Baragovo 9:00-14:20 Dunajska cesta med Baragovo in cesto 7. septembra 9:00-10:45 Slovenčeva ulica - Podmilščakova ulica med cesto 7. septembra in Samovo 9:00-11:00 Parmova ulica med Samovo in ulico Bežigrad 9:00-11:00 Bežigrad med Parmovo in Dunajsko 9:00-11:00 Drenikova ulica med Samovo in Aljaževo 9:00-10:45 Aljaževa ulica med Drenikovo in Goriško 9:15-11:00 Goriška ulica - Cesta Ljubljanske brigade med Aljaževo in ulico Jožeta Jame 9:15-11:20 Ul. Jožeta Jame med Cesto Ljubljanske brigade in Celovško 9:20-11:30 Pečnikova ulica med Celovško in Regentovo 9:20-11:35 Regentova cesta med Pečnikovo in Majorja Lavriča 9:30-11:45 Vodnikova cesta med Majorja Lavriča in Šišensko 9:30-11:50 Šišenska cesta - Večna pot med Vodnikovo in Pot Roberta Blinca 9:40-12:10 Pot Roberta Blinca med Večno potjo in Pot za Brdom 9:40-12:25 Pot za Brdom med Potjo Roberta Blinca in Cesto na Brdo 9:45-12:30 Cesta na Brdo - Rožna dolina, C. II med Potjo za Brdom in Šestovo ulico 9:50-12:50 Šestova ulica Rožna dolina, C.II - Tržaška cesta 9:50-12:50 Tržaška cesta med Šestovo in Aškerčevo ulico 9:50-13:00 Aškerčeva cesta med Tržaško in Zoisovo 9:50-13:10 Groharjeva cesta - Riharjeva ulica med Aškerčevo in Kolezijsko 9:55-12:00 Kolezijska ulica - Gerbičeva ulica med Riharjevo in Koprsko 10:00-12:10 Koprska ulica med Gerbičevo in Cesto v Mestni log 10:00-12:10 Cesta v Mestni log med Koprsko in Barjansko 10:00-12:20 Kopačeva cesta - Hladnikova cesta - Jurčkova cesta med Barjansko in Peruzzijevo 10:05-12:40 Peruzzijeva ulica med Jurčkovo cesto in Cesto ob Dolenjski železnici 10:10-12:40 Ob Dolenjski železnici med Peruzzijevo in Orlovo ulico 10:10-12:55 Orlova ulica med ob Dolenjski železnici in Ižansko cesto 10:15-12:55 Ižanska cesta med Orlovo in Hradetskega cesto 10:15-13:00 Hradetskega cesta med Ižansko cesto in Poljansko cesto 10:15-13:15 Litijska cesta med Poljansko cesto in Kajuhovo cesto 10:20-13:15 Kajuhova ulica med Litijsko cesto in Šmartinsko cesto 10:25-13:35 Šmartinska cesta med Kajuhovo in Savsko cesto 10:30-13:40 Savska cesta med Šmartinsko in Linhartovo oz. rondo 1 10:35-13:45 Štajerska cesta 1. rondo - 2. rondo med Linhartovo in Kranjčevo 10:35-13:50 Štajerska cesta 2. rondo - 3. rondo med Kranjčevo in Božičevo 10:40-13:55 Božičeva ulica - Baragova ulica med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto 10:40-14:05 Dunajska cesta med Baragovo in Tivolsko 10:40-14:20 Tavčarjeva ulica med Dunajsko cesto in Miklošičevo ulico 10:45-14:30 Miklošičeva cesta med Tavčarjevo in Slomškovo 10:45-14:30 Pražakova ulica - Slomškova ulica med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto 10:50-14:30 Resljeva cesta - Kopitarjeva ulica med Slomškovo ulico in Poljansko cesto 10:50-14:35 Vodnikov trg - Ciril Metodov trg med Poljansko cesto in Stritarjevo ulico 10:50-14:35 Stritarjeva ulica - Miklošičeva cesta med Ciril Metodovim trgom in Dalmatinovo ulico 10:55-14:40 Dalmatinova ulica med Miklošičevo cesto in Slovensko cesto 10:55-14:40 Slovenska cesta med Gosposvetsko in Aškerčevo 8:00-15:00

DOSTOPI DO VOLIŠČA OMNIA (Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18)

Tržaška: AC izvoz na Tržaško, po Tržaški do Tbilisijske, desno na Cesto v Mestni log, na Cesto dveh cesarjev, do Barjanske ceste, (preči traso na Barjanski), do Zoisove ulice, na Karlovško, na Roško, Njegoševa, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva

AC izvoz na Tržaško, po Tržaški do Tbilisijske, desno na Cesto v Mestni log, na Cesto dveh cesarjev, do Barjanske ceste, (preči traso na Barjanski), do Zoisove ulice, na Karlovško, na Roško, Njegoševa, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva Bežigrad: po 10.30 uri AC izvoz Bežigrad, po obvozni poti do Vojkove (preči traso na Božičevi), po Vojkovi do Linhartove, na Železno cesto, na Vilharjevo cesto

po 10.30 uri AC izvoz Bežigrad, po obvozni poti do Vojkove (preči traso na Božičevi), po Vojkovi do Linhartove, na Železno cesto, na Vilharjevo cesto Šiška: po Celovški, do Tivolske, (preči traso na Dunajski), Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva

po Celovški, do Tivolske, (preči traso na Dunajski), Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva Rudnik: AC izvoz na Dolenjsko cesto, do Roške ceste, Njegoševa, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva

AC izvoz na Dolenjsko cesto, do Roške ceste, Njegoševa, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva Center: AC izvoz na Barjansko, (preči traso na Barjanski), do Zoisove ulice, na Karlovško, na Roško, Njegoševa, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva

AC izvoz na Barjansko, (preči traso na Barjanski), do Zoisove ulice, na Karlovško, na Roško, Njegoševa, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva Fužine: AC izvoz na Zaloško, (preči traso na Kajuhovi), po Zaloški, do Njegoševe, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva

PROMETNE ZAPORE

V času maratona bodo popolne zapore prometa na delu cest in ulic :

Slovenska, Dunajska, Ulica 7. septembra, Slovenčeva, Podmilščakova, Samova, Drenikova, Aljaževa, Goriška, Cesta ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova, Regentova, Vodnikova, Šišenska, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina cesta II., V., IV., III., Šestova, Tržaška, Aškerčeva, Groharjeva, Riharjeva, Kolezijska, Gerbičeva, Koprska, Cesta v mestni log, Kopačeva, Hladnikova, Jurčkova, Dolinškova, Knezov štradon, Peruzzijeva, Ob dolenjski železnici, Orlova, Ižanska, Hradetskega, Litijska, Kajuhova, Šmartinska, Luize Pesjakove, Savska, Štajerska I., II., III., Božičeva, Dunajska, Tavčarjeva, Miklošičeva, Pražakova, Slomškova, Resljeva, Kopitarjeva, Vodnikov trg, Ciril-Metodov trg, Stritarjeva, Miklošičeva, Dalmatinova, Slovenska, Kongresni trg

OBVOZNE TRASE LINIJ LPP

Linija 1B:

Iz smeri Brod – Stanežiče P+R: Celovška cesta (prečenje v križišču z Pečnikovo ulico), Tivolska cesta (prečenje v križišču s Slovensko cesto), Masarykova ulica, Njegoševa ulica, Roška cesta, Karlovška cesta, Zoisova cesta (omogočeno zavijanje levo na Barjansko cesto), Barjanska cesta (prečenje Kopačeva ulica), Cesta dveh cesarjev, Cesta v Gorice, Dolgi most P+R in enako v obratni smeri do Stanežiče P+R – Brod

Linija 2 (Nove Jarše) :

V času zapore bodo obratovali avtobusi na relaciji: obračališče Nove Jarše, Šmartinska cesta, Jarška cesta, Clevelandska cesta, obračališče Tomačevo, Clevelandska cesta, obračališče Nove Jarše

Liniji 3 in 3B:

Litostrojska cesta (prečenje Goriška ulica), Celovška cesta, Tivolska cesta (prečenje v križišču s Slovensko cesto), Masarykova ulica, Njegoševa ulica, Roška cesta, Dolenjska cesta in enako v obratni smeri

Linija 3G:

Iz smeri Rudnik - Grosuplje: Dolenjska cesta, Roška cesta, Njegoševa ulica, Masarykova ulica, Trg OF, Masarykova ulica, Vilharjeva ulica, Železna cesta (končno postajališče), Linhartova cesta, Topniška ulica, Masarykova cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Njegoševa ulica, Roška cesta, Dolenjska cesta, redna trasa v smeri Rudnik oz. Grosuplje in enako v obratni smeri

Linija 5:

Iz smeri Podutik: Podutiška cesta, Ljubljanska severna obvoznica, Celovška cesta, Tivolska cesta (prečenje v križišču s Slovensko cesto), Masarykova ulica, Njegoševa ulica, Zaloška cesta, Chengdujska cesta, Fužinska cesta, Litijska cesta, Pesarska cesta (obračališče Štepanjsko naselje) in enako v obratni smeri

Linija 6:

Iz smeri Dolgi most: Dolgi most P+R, Tržaška cesta, Jadranska cesta, Jamova cesta (prečenje v križišču z Groharjevo cesto), Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Vojkova cesta (prečenje v križišču z Božičevo ulico), Ljubljanska severna obvoznica, Šlandrova ulica, Cesta 24. junija, Dunajska cesta, obračališče Črnuče in enako v obratni smeri

Linija 6B:

Iz smeri Notranje Gorice: Tržaška cesta, Jadranska cesta, Jamova cesta (prečenje v križišču z Groharjevo cesto), Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Topniška ulica, Linhartova cesta, Železna cesta (končno postajališče Bežigrad Železna), Vilharjeva cesta Šmartinska cesta in enako v obratni smeri

Linija 7:

Iz smeri Pržan: Cesta Andreja Bitenca, Celovška cesta (prečenje v križišču z Pečnikovo ulico), Tivolska cesta (prečenje v križišču s Slovensko cesto), Trg OF in enako v obratni smeri

Iz smeri Nove Jarše: ne vozi

V času zapore bodo obratovali dodatni avtobusi na relaciji: obračališče Nove Jarše, Šmartinska cesta, Jarška cesta, Clevelandska cesta, obračališče Tomačevo, Clevelandska cesta, obračališče Nove Jarše

Linija 9:

Iz smeri Barje P+R: Barjanska cesta (prečenje Kopačeva ulica), Zoisova cesta, Karlovška cesta, Roška cesta, Njegoševa ulica, Masarykova ulica, Trg OF, Masarykova ulica, Njegoševa ulica, Zaloška cesta (prečenje v križišču z Kajuhovo cesto), Chengdujska cesta, Fužinska cesta, Litijska cesta, Pesarska cesta (obračališče Štepanjsko naselje) in enako v obratni smeri

Liniji 12 in 12D:

Iz smeri Vevče: Šmartinska cesta, Jarška cesta, Clevelandska cesta, Šmartinska

Linija 13:

Iz smeri Sostro: Litijska cesta, Fužinska cesta, Chengdujska cesta, Zaloška cesta (prečenje v križišču z Kajuhovo cesto), Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Vojkova cesta (prečenje v križišču z Božičevo ulico), obračališče linije 20 Nove Stožice in enako v obratni smeri

Linija 14:

Iz smeri Savlje: ne vozi

Iz smeri Bokalce: Cesta na Bokalce, Cesta na Vrhovce, Pot Rdečega križa, Tržaška cesta, Jadranska cesta, Jamova cesta (prečenje v križišču z Groharjevo cesto), Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Vojkova cesta (prečenje v križišču z Božičevo ulico), obračališče linije 20 Nove Stožice in enako v obratni smeri

Linija 18L: ne vozi

ne vozi Liniji 19I in 19:

Iz smeri Tomačevo: v času zapore bodo obratovali avtobusi na relaciji: obračališče Nove Jarše, Šmartinska cesta, Jarška cesta, Clevelandska cesta, obračališče Tomačevo, Clevelandska cesta, obračališče Nove Jarše

Iz smeri Iška vas - Barje: Ižanska cesta oz. obračališče Barje, Peruzzijeva ulica, nakupovalno središča Rudnik, Lorenzova ulica, Dolenjska cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Topniška ulica, Linhartova cesta, Železna cesta, Vilharjeva cesta in enako v obratni smeri

Linija 20Z :

Iz smeri Nove Stožice: Vojkova cesta (prečenje v križišču z Božičevo ulico), Železna cesta, Vilharjeva cesta, Masarykova cesta, Njegoševa cesta, Zaloška cesta in enako v obratni smeri

Linija 25:

Iz smeri Medvode: Celovška cesta (prečenje v križišču z Pečnikovo ulico oz. Ulico Jožeta Jame), Tivolska cesta (prečenje v križišču s Slovensko cesto), Masarykova ulica, Njegoševa cesta, Zaloška cesta (prečenje v križišču z Kajuhovo cesto), redna trasa in enako v obratni smeri

Linija 27K: ne vozi

ne vozi Linije 47, 51 in 56:

Iz smeri Dolgi most: Tržaška cesta, Jadranska cesta, Jamova cesta (prečenje v križišču z Groharjevo cesto), Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, Trg OF in enako v obratni smeri

Linija 54 (Brnik):

Iz smeri Črnuče: Črnuče, Dunajska cesta, Cesta 24. junija, Šlandrova ulica, Ljubljanska severna obvoznica, Vojkova cesta (prečenje v križišču z Božičevo ulico), Železna cesta, Vilharjeva cesta, Šmartinska cesta, Masarykova cesta, Trg OF in enako v obratni smeri

Za izvedbo navedenih tras obvozov linij LPP bo avtobusom zagotovljeno prečenje cest in ulic:

Barjanska cesta – Kopačeva ulica

Jamova cesta – Riharjeva ulica

Zavijanje z Barjanske ceste na Zoisovo cesto in obratno

Zaloška cesta – Kajuhova cesta

Vojkova cesta – Božičeva ulica

Litostrojska cesta – Goriška ulica

Celovška cesta – Ulica Jožeta Jame