Olimpijski maraton bo obiskal pariške znamenitosti #video

Prireditelji olimpijskih iger leta 2024 v Parizu so predstavili traso maratona. Ta bo potekal od središča Pariza do dvorca Versailles in nazaj, traso pa bodo speljali mimo številnih pariških znamenitosti, kot sta Eifflov stolp in muzej Louvre, je vest Reutersa povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Igram poskušamo dati nek smisel in izbira maratonske trase je dober način. Želimo biti inovativni," je dejal predsednik organizacijskega odbora in nekdanji kanuist Tony Estanguet.

Maraton bo tako potekal po sledeh enega ključnih dogodkov francoske revolucije iz leta 1789. Progo so izbrali v spomin na pohod na Versailles, na katerem so ljudje, v večji meri ženske, jezni zaradi visokih cen kruha krenili na marš do Versaillesa, dvorca kralja Luja XVI. Te so ga prisilili, da se z njimi vrne v Pariz, dogodek pa so označili kot konec absolutne oblasti monarhije.

Za razliko od tradicije bo zadnja disciplina iger ženski in ne moški maraton.

Preberite še: