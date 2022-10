Tekaška energija, ki premika meje mogočega

Celoten konec tedna 22. in 23. oktobra bo minil v znamenju teka in Volkswagnove aktivacije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdor je tek sprejel za svoj najljubši način gibanja, ve, da tek lahko premika meje v glavi, navdihuje, zdravi, osrečuje in nas krepi, da lažje zmoremo vse, kar nam življenje prinaša na pot. Volkswagen, generalni sponzor Volkswagen Ljubljanskega maratona, je prepričan, da je prav energija tisto, kar nam pomaga, da vedno znova premagamo sami sebe, da dosežemo nemogoče in premikamo meje.

Tudi v avtomobilski industriji je treba vedno dosegati nove mejnike, in ker si jih tekači postavljajo vedno znova, jih želi Volkswagen spodbujati, da jim nikoli ne bi zmanjkalo motivacije. Zato vsako leto postrežejo z ustvarjalno in izvirno komunikacijo, ki vedno odraža temelje podjetja. S tem podjetje na zabaven način spodbuja udeležbe na maratonu in hkrati promovira zdrav življenjski slog.

Volkswagen 26. Ljubljanski maraton: nedelja, 23. oktober 2022

Z najbolj navdihujočo zgodbo do tekaških superg

Prispevajto svojo navdihujočo zgodbo, povezano s tekom in se potegujte za odlično nagrado: personalizirane tekaške superge Nike! Foto: Getty Images

Letošnja aktivacija se prepleta s sloganom S srcem pri teku. Tokrat so v središču aktivacije navdihujoče zgodbe, ki so jih tekači lahko oddali na Volkswagnovi spletni platformi.

V Volkswagnovi digitalni reviji lahko spoznamo Tima Marovta, ki se je po poškodbi hrbtenjače med surfanjem kljub slabim napovedim spet postavil na noge, zdaj pa je aktiven tekač in lahko preteče celo 10 kilometrov.

"Tek mi pomeni izziv in hkrati svobodo. S trdim delom je mogoče doseči marsikaj," je tekače povabil k objavi svoje navdihujoče zgodbe 20-letni Tim Marovt.

Tudi vi lahko pridete v Volkswagnov kotiček na 26. Volkswagen Ljubljanski maraton, kjer boste lahko glasovali za najbolj navdihujočo zgodbo. Najboljši zgodbi po vašem mnenju boste namreč lahko podelili srce.

Avtor zgodbe, ki bo zbrala največ src, pa bo prejel personalizirane tekaške superge Nike.

Maraton, ki je trajal kar 16 ur in 219 minut

Volkswagnu nikoli ne zmanjka energije. Lani so v okviru posebne aktivacije na stezo maratona poslali prav posebnega tekača. Volkswagen ID.4 GTX se je le nekaj dni pred velikim tekaškim praznikom podal na začrtano traso s ciljem, da z enim polnjenjem prevozi kar čim več Volkswagen Ljubljanskih maratonov. To mu je odlično uspelo, saj je vožnja trajala kar 16 ur in 19 minut, prevozil je 539 kilometrov in tako opravil kar 12,77 maratona.

Volkswagen že dolgo spodbuja in razvija električno mobilnost, ki navdušuje voznike po vsem svetu. V popolnoma naelektreni ID. družini so ID.3, ID.4, ID.5 in električni kombi ID. Buzz, ki si ga boste premierno lahko ogledali na letošnjem Volkswagen Ljubljanskem maratonu.

Električni kombi ID. Buzz bo v Sloveniji premierno predstavljen na 26. Volkswagen Ljubljanskem maratonu.

Na področju teka in nasploh pri zdravih življenjskih odločitvah pa je odličen primer premikanja mej prav Volkswagen Ljubljanski maraton. Volkswagen v tej zgodbi s svojo pozitivno energijo in motivacijo spodbuja vse udeležence, jih požene do cilja, navijače privede na prizorišče in nasploh skrbi za odlično vzdušje.

Sedem defibrilatorjev in e-steza

Ali ste vedeli, da bi energija, ki jo tekač sprosti med maratonom, kar 28 ur napajala 40-vatno žarnico?

Med eno tovrstnih Volkswagnovih aktivacij so pred leti predstavili tekaško e-stezo, ki jo je Volkswagen razvil s strokovnjaki strojništva in elektroinženirstva.

Volkswagnovi inženirji že nekaj časa poznajo tehnologijo, s katero na različne načine pridobivajo električno energijo. Tako se električni motorji lahko napajajo z zavorno energijo, ki se pretvori v električno. Ob Volkswagen Ljubljanskem maratonu pa so se odločili, da bodo s posebno tekalno stezo mehansko energijo pretvorili v električno. Z električno energijo, ki so jo med tekom na e-stezi proizvedli tekači, so potem posneli Volkswagen oglas z minimalnim vplivom na okolje.

Oglejte si oglas iz leta 2019, ki je nastal s pomočjo električne energije tekačev:

Poleg tega je Volkswagen na 24. Volkswagen Ljubljanskem maratonu v aktivaciji S srcem pri teku poskrbel tudi za tekaška srca, saj je podaril kar sedem defibrilatorjev občinam, kjer jih je najbolj primanjkovalo.