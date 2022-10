V boj proti Jankoviću zdravnica Tina Bregant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidatka strank SLS in Naša dežela za županjo Ljubljane je Tina Bregant. SLS bo vložila tudi listo za mestni svet, na kateri bo nekaj članov stranke Naša dežela. Kandidatka Bregant je ob današnji najavi kandidature dejala, da se da v Ljubljani izboljšati predvsem področje zdravstva, med drugim mesto potrebuje regionalno bolnišnico.

Tina Bregant je dejala, da kot zdravnica ve, da se da v Ljubljani narediti še mnogo več. "Kandidiram, da bo nekaj deset tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov imelo svojega osebnega zdravnika, pediatra in ginekologa, zato da bo 300 tisoč občanov Ljubljane dobilo regionalno bolnišnico, zato da bo 300 tisoč občanov Ljubljane dihalo bolj čist zrak, z manj prašnimi delci, ki so zlasti posledica težkega prometa," je povedala.

"Mislim, da lahko prinesemo učinkovite rešitve"

Spomnila je, da je veliko Ljubljančanov v Šiški in Fužinah ostalo brez osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa in zobozdravnika in da je to pristojnost župana. "Verjamem, da je težko, vendar mislim, da lahko prinesemo učinkovite rešitve," je povedala.

Dejala je, da je župan Zoran Janković naredil ogromno in da z njim težko konkurira na področju infrastrukture, kjer je on izjemno dober, sama pa lahko prispeva na področju zdravja, čistega zraka, čiste vode, prometa in oskrbe starostnikov, na preostalih področjih pa je obdana z ekipo strokovnjakov.

Na vprašanje o sežigalnici v Ljubljani je odgovorila, da je pomembna. "Mislim, da je prav, da smo samooskrbni tudi na tem področju, da znamo za seboj počistiti," je dodala. Po njenih besedah je tehnologija tako napredovala, da se lahko smeti sežigajo čisto, varno in da se na ta način prihrani pri ogrevanju.

"Gradnja stanovanj, ki si jih Ljubljančani ne morejo privoščiti, ni način reševanja te problematike"

O stanovanjski problematiki v Ljubljani pa je dejala, da gradnja stanovanj, ki si jih Ljubljančani ne morejo privoščiti, ni način reševanja te problematike.

Predsednik stranke SLS Marko Balažic je dejal, da ima Bregantova novo energijo, kompetence in znanje ter ve, kako nagovoriti izzive v Ljubljani. Predstavnik stranke Naša dežela David Ogrin pa je povedal, da so v stranki zelo ponosni, da so podprli Tino Bregant, "ki se bo borila za zdravo Ljubljano".

Janković na čelu Ljubljane od leta 2006

Minuli teden je v prestolnici kandidaturo vložil dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006. Vstop v volilno tekmo je napovedala tudi kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić. Iz SDS in NSi so konec tedna sporočili, da v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo vodji svojih svetniških klubov v ljubljanskem mestnem svetu, prva Igorja Horvata, druga Mojco Sojar. Za župansko mesto se bo kot kandidat Piratske stranke potegoval njen sekretar Jasmin Feratović, poslanka Nataša Sukič pa bo na volitvah nastopila kot kandidatka Levice.