Zbor za republiko: Čas je za zamenjavo Jankovića

Zbor za republiko je ob začetku predvolilnega dogajanja v prestolnici v izjavi za javnost podal svoje mnenje, v katerem opozarjajo na nekatere najpomembnejše težave mesta Ljubljana, ki jih v obdobju županovanja Zorana Jankovića, ki sicer računa na že peti županski mandat, niso rešili.

Izjavo za javnost Zbora za republiko, katerega predsednik je nekdanji politik France Cukjati, si lahko preberete spodaj.

Ljubljana potrebuje zamenjavo županstva



V šestnajstih letih županovanja Zorana Jankovića je bilo v Ljubljani postorjenega veliko. Staro mestno jedro je lepše, Ljubljana ima nov nogometni stadion, športno dvorano in še nekaj drugih športnih objektov, obnovljena je Cukrarna, narisanih je bilo veliko kolesarskih stez, zgrajen je bil Fabianijev in še nekaj manjših mostov čez Ljubljanico. Mestne storitve - od pobiranja smeti do lekarniške ponudbe - delujejo.



In vendar mesto v kar štirih mandatih iste županske ekipe ni do konca rešilo nobenega večjega in pomembnejšega problema mesta. Veliko je bilo ukvarjanja z detajli, nekaj projektov je bilo tudi večjih, a nobeden od teh ni bil dokončno urejen. Kompleks Stožice je tudi po dvanajstih letih z nedokončanim trgovskim delom v sramoto mestu. Je tudi neposredni krivec za propadanje Plečnikovega stadiona, ki od takrat nima prave funkcije.



V štirih mandatih ni prišlo do nobenega bistvenega izboljšanja prometne ureditve. Štajerska vpadnica je nedokončana in se konča v nekem krožišču v predmestju. Drugi mestni obroč, na katerem je bila velika investicija v sicer preozek Fabianijev most, nima povezave z Drenikovo, na drugi strani pa se izteče v preozko Roško. Promet iz mesta odrivajo na obvoznico, ta pa je ostala dvopasovna, kot je bila zgrajena. Zamujena je bila priložnost, da se z večjo garažno hišo Kongresni trg reši problem parkiranja v centru. Javni potniški promet je približno tak, in s takimi linijami, kot v 1970ih, le potovalni časi so, zaradi novih ovir in obvozov, daljši. Vodna zajetja in kanalizacija so tudi iz tistih časov.



Županstvo je sistematično dovoljevalo pretiravanje v zgoščevanju mesta. Na zelenicah spalnih naselij rastejo novi bloki, na parcelah za individualne hiše se zidajo nadstropje previsoki vila-bloki, v mestnem jedru se podre Šumi in zgradi tri etaže višji betonski kolos, na parcelah za manjši blok se pretirava z višino stolpnic.



Mesto nima mestne bolnišnice, domovi za starejše so prepolni, ima pa mesto monopolnega prodajalca zdravil, zaradi katerega jih meščani preplačujejo.



Ljubljančani pravijo, da vsi politiki kradejo, ampak župan Janković pa tudi kaj naredi. Po štirih mandatih vidimo, kaj zmore in česa ne. Veliko je bilo kozmetike, preveč poslov za prijatelje, premajhne pa so bile ambicije za spopadanje z bistvenimi problemi mesta. Občutek je, da se za mesto skrbi nekako tako, kot se skrbi za ekipiranost lekarn s farmacevtkami.



V Zboru za republiko zato menimo, da je čas, da pride do zamenjave županske ekipe. Da se poveča ambicija, da Ljubljane postane moderna srednjeevropska prestolnica, katere prva skrb je, da se v mestu lahko uspešno dela in zdravo živi.