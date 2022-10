Kaj menijo o mobilnosti? Kandidati za predsednika za volanom.

Kandidati za predsednika republike so v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem spregovorili o trajnostni mobilnosti. Kandidati Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Nataša Pirc Musar in Vladimir Prebilič, ki so se srečanja udeležili, so se strinjali, da je treba vzpostaviti učinkovit javni potniški promet.

Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) menijo, da lahko predsednik republike s svojim zgledom in ravnanji utira pot družbenim spremembam, ki so nujno potrebne tudi na področju mobilnosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Kandidati so v drugem delu v spremstvu inštruktorjev varne vožnje odpeljali tudi krog na poligonu.

Izjave predsedniških kandidatov:

dr. Milan Brglez

"Nujno je zmanjševanje emisij v letalskem prometu. To bo vplivalo na vse druge oblike mobilnosti in temu je treba prilagoditi infrastrukturo ter zagotoviti povezljivost različnih oblik mobilnosti. Predsednik lahko strokovnim razpravam o tem, kakšna bo naša mobilnost v prihodnje, daje težo. Drugi del je lasten zgled predsednika, pri čemer pa je treba ob izbiri okolju najmanj škodljivih prevoznih sredstev upoštevati tudi varnostne parametre."

dr. Anže Logar

"Sem zaprisežen kolesar in prisegam na zeleno tehnologijo. To je ena ključnih točk mojega programa. Menim, da je pred nami zelo zahtevno obdobje zelene preobrazbe, v katerem lahko ima predsednik republike pomembno vlogo predvsem s svojim zgledom, z jasnim opominjanjem, kako pomembno je, da spreminjamo svoje navade. Učinek bo šele takrat, ko bomo ljudje spremenili svoj način življenja in ko bodo podjetja spremenila svoj način delovanja. Predsednik republike lahko z nagrajevanjem dobrih praks v domačih podjetjih spodbuja tekmovanje, kdo bo bolj prijazen do okolja."

Janez Cigler Kralj:

"Močno podpiram vse preventivne akcije za varnost v prometu, prav tako pa tudi posodabljanje prometne infrastrukture in vozil, ki gredo v smeri večje varnosti. Zelo pomembno je, da na varnosti v prometu delujeta tako država kot civilna družba. Praktično celoten svet je prišel do točke, ko trajnostna mobilnost ne more biti le stvar izbire, ampak logične odločitve. Razmere nas silijo v to, da zmanjšanje prometa, onesnaževanja in emisij toplogrednih plinov ter nižja poraba energije postaneta naša realnost in vsakodnevna rutina. Moj osebni prispevek k temu sta pogosta uporaba javnega prometa in zavestna uporaba le enega družinskega avtomobila – čeprav smo šestčlanska družina."

Nataša Pirc Musar

"Da bomo uspešni pri izpolnjevanju zavez podnebne nevtralnosti in tudi mobilne prihodnosti, je bistveno, da okrepimo in posodobimo javni prevoz, ki mora biti bližje potrebam in cenovno sprejemljiv za današnji način življenja. Nujno je razpršiti delovna mesta zunaj mest, izkoristiti potenciale digitalizacije, razmišljati tudi o novih alternativah goriva za cestni prevoz. Predvsem pa bo treba ogromno vložiti v železnice, jih povezati z evropskim in balkanskim sistemom, da bodo prijazne turistom in vsakdanjemu uporabniku. Prek javnega prevoza se moramo spet povezati z Evropo in zmanjšati uporabo osebnih vozil."

dr. Vladimir Prebilič

"V Sloveniji je promet sektor z največjim deležem emisij toplogrednih plinov; cestni promet prispeva več kot 99 odstotkov vseh izpustov. Če želimo rešiti ta problem, moramo zagotoviti boljše sodelovanje države z občinami in koordinirana vlaganja v infrastrukturo – za postopen prehod z avtomobila na bolj trajnostne načine prevoza. Nujna je vzpostavitev dobro delujočega in učinkovitega javnega potniškega prometa, kar bi prispevalo tudi k enakomernejšemu razvoju primestnih okolij in decentralizaciji. Tovorni promet pa moramo v večji meri preusmeriti na železnico."

