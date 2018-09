"Ali sva nenormalna, ker si ne želiva otrok?" #VeronikaSvetuje

Bralka in njen partner sta se odločila, da ne bosta imela otrok, zdaj pa sta se znašla pod pritiskom sorodnikov in prijateljev, ki te odločitve nočejo sprejeti.

Pozdravljeni,



stara sem 30 let, moj fant pa 33. Dobro se razumeva, odločila pa sva se, da ne bova imela otrok. Življenjski slog, kot ga imava zdaj, nama ustreza, veliko potujeva, sloga ne bi želela spreminjati, pa tudi nobene posebne želje po otrocih nimava. A na naju precej pritiska okolica, sploh starši z nenehnimi vprašanji, kdaj bodo dobili vnuke. Tudi prijatelji imajo večinoma že vsi otroke in naju prepričujejo, kako lepo je njihovo življenje in da naj se čim prej odločiva za otroke. Ves ta pritisk nama gre že res na živce. Veronika, ali sva nenormalna, ker si ne želiva otrok?



Barbara

Spoštovana ga. Barbara,

Foto: Matej Leskovšek začutiti materinstvo ali očetovstvo v sebi je eden izmed bistvenih predpogojev za dobro starševstvo. Dejstvo je namreč, da bi, če si otrok ne želite in jih ne čutite, sebi in svojemu neželenemu otroku naredili ogromno škodo. Sebi zato, ker se niste poslušali in bi znotraj vas rasla potlačena jeza, ki bi jo hitro začutil in bil deležen dojenček. Še posebej takrat, ko bi se srečevali z vsemi stiskami in težkimi situacijami, ki jih novorojenček tudi prinaša v hišo.

Veliko je primerov, ko eden izmed partnerjev, ki si otrok ne želi, ustreže drugemu, ki si jih želi. To se pogosto sprevrže v tragedije, še posebej če si otrok ne želi ženska. Materinstvo je namreč še posebej v prvih letih dojenčkovega življenja izrednega pomena. Samo predstavljate si lahko, kakšnih negativnih, težkih, zavračajočih, nezaželenih čutenj in občutkov krivde je dojenček deležen. In prav to se pozna pri človeku vse življenje. Taka oseba namreč ta čutenja nezaželenosti, zavrženosti, odvečnosti nosi v sebi in se z njimi bori vse življenje.

Samo vidva lahko sprejmeta to odločitev

Babici in dedka bi vnuke imeli sem in tja, pa še tisto bolj za "razvajanje", medtem ko bi na vaju kot starša padla obveznost, vzgoja in vse drugo za 24 ur na dan in 365 dni v letu. Otroci so nekaj čudovitega, vendar ne samo to. Starševstvo je tudi zelo težko. Prav ob takih trenutkih je občutek, da ste si otroka želeli, izjemnega pomena.

Prav zato je še posebej pri tem vprašanju pomembno povsem poslušati sebe. Samo vidva lahko sprejmeta to odločitev. V tem primeru imamo dva zadovoljna posameznika, v nasprotnem pa lahko tri nezadovoljne in bodočega pacienta.

