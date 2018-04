Ali ženske mojih let res ostanejo same za vedno? #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, na vas se obračam zaradi težave, ki je po mojem bolj v meni kot v mojem nekdanjem partnerju, ne vem pa, kako naj jo rešim. Za kaj gre? Z bivšim sva šla narazen lani, po treh letih zveze, oba sva bila prej poročena in ločena, spoznala sva se prek interneta. Najina zveza nikoli ni bila idealna, hitro se je izkazalo, da je zelo posesiven in ljubosumen, vedno me je preverjal in spraševal, kje sem in kam grem, ljubosumen je bil na mojega nekdanjega moža in ni verjel, da z njim nimam nič – z nekdanjim možem imava otroka in sva pač v stikih, kolikor je potrebno, zaradi sina, ki živi pri meni.



Po okoli treh letih sem zvezo končala, ker nisem več prenašala njegovih izpadov. Seveda me je obtoževal, da sem ga varala in podobno, ampak sem potem prekinila stike z njim, ker se mi je zdelo, da ga bom tako lažje prebolela.



Najprej mi je bilo res lažje, končno sem živela v miru, brez prepirov, lahko sem se posvetila sinu, ne da bi se ves čas ukvarjala z ljubosumjem partnerja. Spet sem se začela več družiti s prijateljicami in prav dobro mi je šlo. Pred kakšnima dvema mesecema pa sem od skupnega prijatelja izvedela, da ima bivši novo, in od takrat mi to ne da miru. Boli me, da je šel naprej, jaz pa sem še naprej sama. Saj sem srečna, rada imam svojega otroka in bi zanj naredila vse, ampak nočem pa za vedno ostati sama.



Začelo me je celo vrtati, da bivšega ne bi smela zapustiti! Saj vem, da je bilo bolje, da sem ga, ampak ne morem si pomagati. Stara sem 48 let in bojim se, da ne bom nikoli našla tistega pravega. Zdi se mi, da je moškim pri tej starosti veliko lažje najti novo, me, ženske v srednjih letih, pa nimamo več možnosti za ljubezen. Tudi ko gledam svoje prijateljice, ki so enakih let in so ločene ali so ostale samske, ne srečujejo nobenih moških za resno zvezo. Kakšne so vaše izkušnje, ali ženske mojih let res ostanejo same za vedno?



Anica

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Spoštovana ga. Anica.

Ko berem vaše pismo, imam občutek, da bolj ko grem proti koncu, bolj ste ranljivi, bolj obupani in bolj se kaže vaše nizko samozaupanje.

Lahko, da ste njegovo ljubosumje celo izzivali

Bi si pa lahko vaše pismo interpretirala na več načinov in tako podala tudi več razmišljanj. Tako bi lahko npr. rekla, da vam je bila v bistvu všeč ideja, da ste vi nekoga zapustili, ker je z njim nekaj hudo narobe. Morda ste celo upali, da dolgo ne bo našel druge, če sploh, saj ste bili vi zanj tako usodni. Tudi njegovo ljubosumje ste na neki ravni verjetno dojemali kot močno pripadnost vam. Lahko, da ste njegovo ljubosumje celo izzivali.

Zdaj, ko vidite, da je šel gospod naprej, da je v partnerskem odnosu, pa vas je zlomilo. Začeli ste dvomiti o sebi. Le kako bi lahko bili tako usodni, ko pa je šel tako hitro naprej in pozabil na vas. Se ob tem sprašujete, ali je morda kaj narobe z vami, kot v bistvu v prvem delu vašega pisma tudi pišete. Če je tako, boste morali najprej kar nekaj narediti na sebi, če boste želeli vstopiti v drugačen partnerski odnos ali ga graditi.

Najti pravo osebo za sebe ni odvisno od starosti človeka

Če pa pogledam z druge plati ali interpretacije, lahko rečem, da je biti v odnosu z nekom, ki je patološko ljubosumen, ljubosumen brez vsakršne osnove ali povoda, izjemno naporno in destruktivno. Celo nemogoče. Če ste v takih okoliščinah gospoda zapustili in odšli svojo pot, je razumljivo. In če se malo prestrašeno, glede na starost, dozdajšnje neuspehe in tarnanje okolice, sprašujete, ali boste ljubezen oziroma ujemajočega partnerja, nekoga, s katerim se bosta skupaj kakovostno starala, še našli, pa je to povsem razumljivo in verjamem, da vas to plaši in vam predstavlja problem.

Kljub vsem mogočim interpretacijam pa bi rekla, da najti pravo osebo zase ni odvisno od starosti človeka, niti ni pogojeno s spolom. Nekateri najdejo lažje, nekateri težje, nekateri jih imajo skozi življenje več in drugi manj. Bolj pa je vprašanje, kaj imate. Kakšen je ta partnerski odnos!

Treba je vedeti tudi, kaj si želite in česa ne

Lahko bi še rekla, da človek nikoli zares ne ve, kje in kdaj ga sreča čaka. Je pa treba biti za srečo tudi odprt. Za to pa potrebujete predvsem pozitivizem in ljubezen do sebe in drugih. Treba pa je vedeti tudi, kaj si želite in česa ne, ter se temu tudi posvečati. Znati dajati in prejemati. Želim vam, da kmalu najdete nekoga, s katerim se bosta dopolnjevala in izpopolnjevala.