"Ne prenesem njegove nekdanje žene" #VeronikaSvetuje

Spoštovana dr. Veronika. Že pet let sem v zvezi z moškim, ki ima otroka z nekdanjo ženo. Otrok živi pri njej, skoraj vsak konec tedna pa prespi pri naju. Skupaj hodimo tudi na počitnice in se dobro razumemo. Težava pa je, da ne prenesem nekdanje žene mojega partnerja, čeprav imam pravzaprav bolj malo stikov z njo. Le ob predaji otroka se včasih srečava. Organsko je ne prenesem, zdi se mi izredno nadležna in moteča, sprašujem se, kako je lahko moj partner sploh bil z nekom takim. Kako naj premagam te občutke, kaj mi svetujete? Lep pozdrav, H.

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Lepo pozdravljeni, ga. H.

Če bi se pogovarjali v živo, bi si želela vedeti več in bi vas vprašala, ali je bilo kdaj kaj takega med vama, kar vam ni bilo všeč oziroma ob čemer ste se počutili slabo? Vam je v življenju kaj naredila? Kakšen odnos ima vaš zdajšnji partner do vas in kakšnega do nje?

Foto: Matej Leskovšek Po drugi strani pa v bistvu pišete, da nimata praktično nikakršnih stikov, le bežna srečanja ob predaji otroka, niti ne opisujete, da bi imeli kakršenkoli povod za zavist partnerja, zato vse to bolj kaže na to, da je problem izključno v vas.

Da se vam zdi nadležna in moteča, je po vsej verjetnosti težava v tem, da vas že zgolj njun sin in stik ob predajah stalno spominja na njegovo življenje pred vami, pred vama. Po možnosti pa se z njo še primerjate.

Sprašujem se, na podlagi česa jo ocenjujete, saj je sploh ne poznate. Ste morda kaj slišali od drugih in morda slišali le tisto, kar si želite?! Ali si o njej ustvarjate grdo sliko, da bi se sami počutili bolje? In po drugi strani se sprašujete, kako je lahko vaš partner bil z nekom takim. Ja, kakšni ste pa vi?

Ko se obremenjujete s partnerjevo preteklostjo, uničujete oba

Iskreno si odgovorite na vprašanja: zakaj tako čutim? Kaj ta ženska v meni prebuja? Od kod mi to oziroma me to spominja na kaj iz preteklosti? Me partner ljubi? Mi on s čim povzroča ta občutja? Če ja, potem morate o tem z njim spregovoriti! V nasprotnem primeru pa, kaj lahko sama pri tem spremenim? Kako to dosežem?

Namesto da bi živeli sedanjost in prihodnost, se vi obremenjujete s partnerjevo preteklostjo. S tem pa, verjemite mi, na dolgi rok uničujete prav sebe, njega, vaju. Njegove bivše zagotovo NE. Danes ste vi tisti, ki ste zagrenjeni in tečni, in to je danes tisto, kar njemu predstavlja sedanjost.

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka na Psihoterapevtskem inštitutu, ki ga je ustanovila leta 2006. Je poročena in je mati treh deklet. Živi v Ljubljani.

