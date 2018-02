"Počutim se kot dekle na poziv" #VeronikaSvetuje

Foto: Thinkstock

Pozdravljeni Hmm ... Saj ne vem, kako bi začela. Sem mlada punca, ki se je zaljubila v malo starejšega moškega. Ampak najprej moram povedati, da sem stare šole, imam tisto "ta staro" razmišljanje ... Doživela sem že šolsko ljubezen, potem tisto pravo, ko domov pripelješ fanta, vidiš da to ni to, se "zaljubiš" v drugega, ga pripelješ domov, vidiš, da ni pravi. No, zdaj pa sem spoznala res prijetnega "dečka", on je pravzaprav že moški. Razmišlja s svojo glavo. Že skoraj leto vlečeva nekakšen odnos. Ob koncih tedna se pogosto vidiva, mogoče greva na kakšno pijačo in to je to. Veva, da se imava rada, se privlačiva na pogled, spolno, si zaupava, po značaju sva si zelo blizu ... Ampak težava je v tem, da je med nama 13 let razlike. Jaz sem to že nekako sprejela in me ne moti, ker je tudi med mojimi starši toliko razlike. Njega pa to zelo moti oziroma si ne upa nič več z mano. Trenutno se počutim kot "punca na poziv" in res nočem tega, ne vem, kaj naj storim, res ga imam rada, saj je to čisto drugače kot pri prejšnjih. Kaj naj storim, da me bo sprejel? Da ga to več ne bo motilo? Ali naj to pustim in grem naprej, čeprav bo težko? Hvala za vaš odgovor.

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še ostale Veronikine nasvete:

Spoštovani!

Težko in izjemno boleče je biti v odnosu, ki to niti ni v vsej polnosti, oziroma ko si želiš, da bi bilo drugače. Težko in boleče je, da imaš v odnosu občutek, da imaš postavljeno mejo, do katere lahko greš. Želiš si dalje, pričakuješ več, kar tu in tam tudi dobiš in kar ti vedno znova da dodatno upanje: pa saj bo. To upanje človeka drži v odnosih lahko dolgo, dolgo, včasih čisto predolgo.

Da se počutite že kot punca na poziv, je prav posledica tega upanja, te močne želje po napredovanju vajinega odnosa. Vsakič ko sta skupaj, se dogaja dvorjenje, kot pišete, vizualna in spolna privlačnost, a vendar vsakič znova doživite tudi razočaranje.

Foto: Thinkstock

Dobro. Frustracija je očitno že tako velika, da ste se začeli spraševati, kam to vodi, ker nikamor ne vodi oziroma stojita na mestu. Nekaj boste morali storiti. Preden pa to, kar imata, končate, z njim odkrito spregovorite o svojem videnju vajinega odnosa, svojih občutkih, željah in pričakovanjih. Ob tem ga prosite za iskrene odgovore.

Vedite, da vi sami ne morete narediti prav ničesar, da vas bo sprejel, še posebej če gre za razliko v letih. Ne nazadnje za to razliko ve od vsega začetka, a se z vami še naprej dobiva. Po drugi strani je lahko, da vam je sicer iskreno povedal, da si z vami ne želi v pravi partnerski odnos in da je to, kar imata zdaj, tisto, kar njemu ustreza.

Po drugi strani vi ne želite slišati, ne želite sprejeti tega dejstva in upate, da ga lahko spremenite. Ob tem je vsekakor vaša naloga, da se vprašate, kaj boste z vsem tem. Se lahko z njim na tak način še naprej družite?

Foto: Pixabay

Sicer pa je starostna razlika v večini primerov bolj pretveza, izgovor za kak globlji razlog. Poznamo namreč toliko parov z nadvse pisanimi starostnimi razlikami, ki so zadovoljni, srečni in v dolgih, predanih odnosih.

Po drugi strani opažamo odnose, v katerih bi po statistično dobrem ujemanju moralo biti vse lepo in bi morali trajati, a se skrhajo in razbijejo. Kar je popolnoma razumljivo, saj na kakovost odnosa ne vpliva predvsem fizična starost. Prej čustvena zrelost.

Lepo vas pozdravljam,

Veronika

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka na Psihoterapevtskem inštitutu, ki ga je ustanovila leta 2006. Je poročena in je mati treh deklet. Živi v Ljubljani.

Kaj pa menite vi? Napišite v komentarje.