"Na moževem telefonu sem videla sporočilo neznanke, to mi ne da miru" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, dr. Veronika! Pišem vam, ker sama ne vem, kaj storiti. Z možem sva poročena devet let in imava hčerko, do zdaj se mi je zdelo, da je najin zakon dober. Pravzaprav odličen! Dobro se razumeva, prepirov, razen manjših pričkanj, nimava, tudi najino spolno življenje je živo. Do zdaj zato nisem nikoli niti pomislila, da bi mi lahko bil nezvest. Pred nekaj tedni pa … Zvečer sva sedela na kavču in gledala televizijo, potem pa je mož odšel na stranišče. Ravno v tistem trenutku se je prižgal njegov mobitel, pustil ga je na kavču, in ko sem ga ošinila, sem videla sporočilo "Včeraj je bilo pa prav prijetno ;)", podpisano z ženskim imenom, ki ga ne poznam. Možu nisem omenila, kaj sem videla, ker nočem, da misli, da vohunim za njim. A od takrat mi to ne da miru, začela sem sumiti in dvomiti o vsaki njegovi besedi, ko je v službi in na večerni rekreaciji, pa razmišljam le o tem, ali je morda z drugo. Dr. Veronika, kaj naj storim? Naj se soočim z njim ali je vse le v moji glavi? Do mene ni nič manj ljubeč kot prej, a zdaj ne vem, ali se le pretvarja. Hvala za odgovor, Milena Milena

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Spoštovana ga. Milena,

v svetu, v kakršnem živimo, ko smo na vsakem koraku bombardirani z nezaupanjem in vsemi mogočimi stvarmi, ki naj bi nakazovale na nekaj slabega, se lahko hitro zgodi, da se sicer tudi povsem zaupljiv človek znajde v položaju, ko pomisli: "Kaj pa, če ..."

Kaj pa, če se vseeno nekaj dogaja? Kaj, če sem preveč naivna/naiven? So to morda znaki, ki nakazujejo na …

V vašem primeru je trenutno največja težava vaša glava. Vaši možgani trenutno producirajo vse najbolj verjetne in neverjetne mogoče scenarije. Dejstvo sicer je, da je kakšen scenarij lahko resničen, a vseeno, dokler te scenarije hranite sami zase, so pogosto povsem iracionalni in močno pretirani. Bolijo pa "za znoret" in okupirajo vaš vsakdan. Poleg vas vplivajo tudi na vajin partnerski odnos.

Pišete sicer, da vas je strah o dogodku spregovoriti, da mož ne bo mislil, da vohunite za njim. Pa saj navsezadnje tudi niste! Danes smo namreč priča temu, da nekateri govorijo, da je telefon njihova zasebnost in da partner/partnerica nima dostopa do njega, da je druženje, s kom in kje, njihova zasebnost in še in še bi lahko naštevali. Vendar pa je dejstvo, da v predanem partnerskem odnosu, če hočemo ali ne, dejanja posameznika vedno vplivajo oziroma imajo posledice tudi na drugega. Zato morajo biti stvari jasne. In veliko dejstvo je, da kdor nima česa skrivati, nikoli ne skriva. Saj nima česa! Zato tudi ne govorimo o tovrstnem vohunjenju.

"Pomembno je, da se z možem pogovorita"

Zato je pomembno, da se o sporočilu, ki ste ga videli, pogovorite s svojim možem. V vaši glavi je nastal sum, bojite se nezvestobe, tega, da se je mož z nekom povezal močneje, kot bi si želeli … Sporočilo bi lahko sicer bilo tega kova, lahko pa na primer sporoča, da je bilo poslovno sodelovanje, sestanek dober, morda v primerjavi s kakšnim drugim, težjim in stresnim, je bil ta tokrat "prav prijeten". Mogočih je ogromno scenarijev.

Odziv vašega telesa je povsem normalen odziv človeškega telesa na zaznano grožnjo. Vendar pa mora človek, da se tega osvobodi, o tem nujno spregovoriti. Torej povejte možu, kaj ste videli. Povejte mu, kaj ste ob tem občutili, in ga vprašajte, kaj se dogaja, kdo je ta oseba, v kakšnem odnosu sta. Skratka, če bosta o dogodku lepo spregovorila, se bosta oba pomirila in se še bolj zbližala. Morda se bosta na koncu vsemu skupaj še prijetno in v objemu nasmejala.