"Partnerica s sodelavcem govori o najinem spolnem življenju" #VeronikaSvetuje

Zadnjič sem po naključju videl SMS-sporočila, ki si jih moja partnerica izmenjuje s sodelavcem. Pogovori sicer niso tako sporni, večinoma se pogovarjata o delu in stresu, je pa med njimi tudi nekaj takih, v katerih govorita o najinem spolnem življenju.



Jezen sem, ker nekaj tako zasebnega govori naprej kolegu. Kako naj pristopim do nje ter ji povem, da sem prizadet in užaljen? Zdaj se bojim, da me vara, če me ne, pa nočem prilivati olja na ogenj. Če jo postavim pred dejstvo, bo jezna in užaljena, ker sem s prebiranjem sporočil kršil njeno zasebnost.



Hvala za odgovor. Boštjan

Spoštovani g. Boštjan.

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Človek se hitro počuti izdanega in v tem smislu prevaranega, ko posameznik znotraj partnerskega odnosa intimo dveh začne prenašati in deliti z nekom tretjim zunaj tega odnosa. Skrbi vas, da se, če se že pogovarjata o vajinem spolnem življenju, ne dogaja še kaj več. Čeprav je že to, kar je storila, za vas očitno povsem preveč.

Povedati ji morate, da ste videli SMS-sporočilo, ki je bilo očitno tako, da ste hoteli pogledati še druga. Pomembno je, da ji poveste, kako se ob tem počutite, in da jo vprašate, kaj se dogaja, da je s "tujcem" govorila o vajini spolnosti. Se dogaja kaj v odnosu ali se dogaja kaj pri njej? Morata se pogovoriti tudi o meji, ki jo želita med vama in zunanjim svetom. Za katere stvari torej nočeta, da se delijo z drugimi.

Strah vas je, da bo jezna in užaljena, ker ste kršili njeno zasebnost. Ona se o vajini/vaši intimi pogovarja z drugim moškim, vas pa je strah, da bo užaljena ona? Kje pa ste tukaj vi? Zapomnite si nekaj: v odnosu nikoli ne more ali ne bi smel nihče ravnati, kot da je sam, kajti dejanja enega vedno vplivajo na drugega. So pa skrivalnice vedno najslabša izbira in pot v propad, zato dajte stvari iz sebe in se pogovorita. Tako si bosta dala možnost za razrešitev in rast.

