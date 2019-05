"Dekle pričakuje prstan, nadlegujejo me tudi njene prijateljice" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, Veronika.



Star sem 29 let in z dekletom sva skupaj že dobra štiri leta. Večkrat sva se pogovarjala o poroki, otrocih in skupni prihodnosti. Že kakšno leto razmišljam o zaroki in primernem trenutku, a me počasi mineva vse skupaj. Moje dekle mi namreč več mesecev dokaj neposredno namiguje, da pričakuje prstan, jaz pa se zaradi njene vsiljivosti vse bolj vlečem vase in dvomim, da si tega sploh še želim.



Z zaroko me nadlegujejo tudi njene prijateljice, ko pridejo na obisk. Nekatere mi celo po Facebooku pošiljajo sporočila in fotografije prstanov. Rad jo imam in do pred kratkim sem bil prepričan, da je to to, ampak zdaj res ne vem več. S svojo vsiljivostjo mi deluje manj privlačna in celo "obupana". Ne razumem, zakaj se ne prepusti toku, vse bi prišlo ob pravem času, če bi mi le pustila dihati.



Mislite, da bi se moral o tem iskreno pogovoriti z njo, preden naredim naslednji korak?



Hvala. Jan

Pozdravljeni, Jan.

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik V mislih imam predvsem tri stvari. Sprašujem se, ali ni morda kaj drugega, nekaj, kar se dogaja v vas, da dvomite o koraku naprej, o zaroki. Morda pa si je v sebi ne želite. Morda dvomite o nadaljevanju odnosa oziroma o tem, da je prava za vas. Kaj bi bil razlog za to?

Tukaj prideva k drugi stvari. Če se čutite oropanega lastne odločitve o primernosti časa in s tem presenečenja, se resnično lahko pojavi občutek, da bi zdaj ta korak naredili pod pritiskom drugih. Ob tem pa tudi učinek, kot sami pišete, manjše privlačnosti, saj deluje, kot da je ženska obupana in da se zanjo sploh več ne "borite". Moram reči, da se v nekaterih primerih zares dogaja, da si ženska bolj želi poroko kot moškega, s katerim naj bi se poročila. Po drugi strani in v drugih primerih pa je tako, da si ženska svojega izbranca močno želi oziroma, bolje rečeno, ga hoče za svojega moža. Hoče, da je ta moški njen mož čim prej, in to je izraz njene močne ljubezni oziroma naklonjenosti in pripadnosti njemu.

Vseeno moram kot tretjo stvar izpostaviti, da je ona pogovore o skupni prihodnosti, otrocih in poroki doživela kot predpripravo in nekaj, kar se bo v kratkem zgodilo. Ker se ne (ne vem, koliko časa to traja), se lahko pri njej pojavlja strah, da se je pri vas nekaj spremenilo. Morda se sprašuje, ali si tega sploh še želite. Verjetno o tem ne govorita na ta način. Morda sta zapadla v začaran krog nejevolje pri vas in posledično strahu pri njej. Da bi ona ta strah izničila, še kar naprej preverja, to pa pri vas ponovno prebudi odpor in krog se ponovi. Prijateljice pri tem zagotovo ne pomagajo, čeprav verjamejo in upajo, da počnejo ravno nasprotno.

Ne glede na to, kaj se dogaja, je vsekakor neskončno pomembno, da o zadevi spregovorita. Tako bosta dobila odgovore, morda drugačne uvide ter s tem možnost za spremembo v skupno dobro in rast odnosa. Če si ga seveda želite. To se nanaša na prva dva, zgoraj opisana mogoča scenarija. V tem primeru se morate najprej povsem iskreno pogovoriti sami s seboj, nato pa seveda še z njo.

Srečno in ljubezni polno življenje vam želim.

