"Kje naj najdem dobrega moškega?" #VeronikaSvetuje

stara sem 63 let, kmalu odhajam v pokoj. Izhajam iz tipično disfunkcionalne družine, narcisoidna mama s pasivno-agresivnim vedenjem, oče čustveno odsoten, popolnoma podrejen njej, iz podrejenega odnosa se ne zna ali noče izviti. V otroštvu, mladosti me je mama podcenjevala, poniževala, čustveno zlorabljala, padala sem v nekakšno srednjo depresijo, dolga leta sem bila na antidepresivih, nisem zmogla iti od doma.



Pri 38 letih sem rodila, bila sem samohranilka, saj sva bila s sinovim očetom v zelo kratkem razmerju in se je takoj poročil z drugo. Kljub depresiji sem vzgojila čudovitega sina, mama mi je finančno pomagala, bivši partner pa moralno.



Seksala nisem že 20 let, pravzaprav sem stara devica. Sin je popolnoma samostojen, saj se je že odselil. Pred kratkim sem šla na neki spletni portal za zmenke in z enim sva imela internetni seks, nakar sem ga povabila domov in sva seksala, bilo je prijetno, ampak nič posebnega. On je to hotel še naprej, ampak jaz na tak odnos ne pristajam, ker od tega, seksa brez čustev, nimam nič.



Sem na spletnem portalu za zmenke, ampak brez svoje fotografije. Kaj mi svetujete, kje naj najdem v redu moškega? Hvala za odgovor.

Spoštovana gospa,

Foto: Matej Leskovšek pravzaprav me vedno znova navdihuje, ko vidim, da ljudje ne glede na starost še vedno iščejo in verjamejo v ljubezen. Izredno dobro pa se mi zdi predvsem to, da vidim, berem, slišim, kako se ljudje vedno bolj zavedajo pomembnosti psihologije človeka. Vedno več znanja je na tem področju, kar je ne nazadnje velika sreča in čemur še pred 20 leti nismo bili priča. Nismo imeli toliko znanja, kot ga imamo danes, in o tem nismo niti toliko govorili. Če pa že, je bila psihoterapija predvsem v povezavi s psihiatrijo in miselnostjo, da je s teboj nekaj narobe. Zato tudi ljudje niso iskali tovrstne pomoči in so ostajali zelo sami, nevedni in nemočni.

Danes se vedno bolj zavedamo, da z več znanja na določenem področju lahko več naredimo, nadgradimo, dogradimo oziroma spremenimo. In prav to je dobro, da se kljub disfunkcionalnim družinam oziroma težki preteklosti ljudje zmeraj bolj zavedamo, da imamo kot odrasle osebe življenje v svojih rokah in lahko iz njega marsikaj naredimo, ga spremenimo.

Pišete, da si želite najti v redu moškega. Kakšen je za vas v redu moški? Kaj vam je všeč? Kaj vas moti? Kako si predstavljate partnerski odnos? Kako ga želite začeti in nadaljevati? Že na začetku je pomembno, da osebi poveste, kaj v osnovi iščete. Če mu najprej nudite spolno zadovoljitev, mu namreč lahko sporočate, da si morda želite zgolj tega - spolnosti.

Svet se je močno spremenil in se spreminja. Danes "prijatelji z dodatnimi uslugami" (seksom) niso skorajda nič nenavadnega. Po drugi strani pa tudi ne starostne razlike v smislu starejša ženska in mlajši moški. Morda bi bilo dobro poskusiti srečo še na kakšnem spletnem ali mobilnem portalu, npr. Tinderju. Je pa dokazano, da slike pritegnejo. So vstopno ogledalo. Morda bi bilo zato dobro, da podate na ogled tudi kakšno svojo lepo fotografijo.

Še vedno pa je izjemno dobrodošlo, da se udeležujete tudi kakšnih druženj oziroma prireditev, ki jih danes ne manjka. Verjamem, da za vsakega obstaja tisti nekdo. Da obstajata vsaj dva, ki sta si lahko v marsičem tudi močno podobna ali iščeta prav tisto, morda drugim nerazumljivo. Ljudje smo si različni in prav je tako. Upam, da kmalu najdete tako ljubezen kot dobro spolnost in pa predvsem to, da bo dobro in da bo trajalo.

Lepo vas pozdravljam, Veronika

