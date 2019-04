"Stara sem 37 let in še nikoli nisem imela spolnega odnosa" #VeronikaSvetuje

Stara sem 37 let in še nikoli nisem imela spolnega odnosa. Do zdaj sem imela tri partnerje in z nobenim si nisem upala predati "užitkom", ker me navdaja strah, da ne bom dovolj dobra. Zdaj sem ponovno v zvezi in partner seveda pričakuje naslednji korak v najinem odnosu, vendar ne vem, kako naj mu povem, da sem še nedolžna. Bojim se, da bo razočaran in da bo hotel končati zvezo. Verjetno ni odveč omeniti, da nisem najbolj samozavestna.



Želim si seksati, a se je večkrat zgodilo, da sem pred tem preprosto otrpnila, se zaprla in odmaknila.



Pomagajte mi. Kako naj začnem pogovor in kako naj se sprostim?



Lep pozdrav.

Lepo pozdravljeni!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Želja marsikaterega moškega je, da je prvi, če je mogoče, tudi eden in edini. Želja vsakega pa zagotovo, da je najboljši. Pogosto bi si marsikdo, prav nasprotno, kot si mislite vi, želel osebo, ki nima tako pestre preteklosti, kot jo mnogi v teh letih že imajo.

Sicer pa moram najprej napisati, da se vaši pretekli odnosi niso končali zaradi vaše nedolžnosti in neizkušenosti, ampak zaradi vašega strahu pred samim spolnim odnosom in tem, kako drugemu ugoditi, kako biti dovolj dobra (kar je seveda povezano z dojemanjem same sebe). To vas je tako paraliziralo, da ste sami naredili vse za razhod. Kako? Tako, kot pišete, zaprete se vase in odmaknete. Partner si to vedenje lahko razlaga na številne načine. Vsekakor pa vsakomur z zaprtostjo in odmikom daste vedeti, da si ga ne želite v svoji bližini. In kako naj se drugi ob tem počuti? Ko bi partner vsaj vedel, kakšna je resnica, da bi se lahko z njo bojeval.

Vidim, da ste naredili korak naprej, da želite o tem spregovoriti. To je, verjemite, ključno. Ko drugemu damo vedeti, s čim se sami borimo, nas ta lahko razume in ne misli, da je z njim nekaj narobe. Kjer je iskrena želja, pa se počasi najde tudi skupna pot.

Partnerju recite, da bi mu želeli zaupati za vas nekaj izjemno pomembnega in mu ob tem razložiti svoje strahove, morda tudi, od kod izvirajo. Dodajte, da ste jih pripravljeni skupaj z njim premagovati, ob tem pa mu povejte, kaj čutite do njega, da vam je všeč. Če obstaja iskren namen skupne poti, bosta zagotovo zelo, zelo počasi v samo spolnost tudi zakorakala. To pomeni božanje, poljubljanje, masaže, lahko najprej, na primer, v bolj zatemnjeni spalnici ob nežni glasbi, da vam z ljubkovanjem vašega telesa moški vlije pomembno samozavest, zavedanje lepote telesa. Ne pozabite, da sploh ne bi postala par, če mu že v osnovi ne bi bili všeč. Potem bi bil to prej poskus bežnega srečanja, pri katerem se odnos začne in konča s seksom.

Ob tej priložnosti vam moram sicer napisati, da se na splošno v svetovnih razsežnostih borimo z različnimi težavami v spolnih praksah ljudi. Tudi s samim upadanjem spolnih odnosov. Raziskava iz leta 2015 je pokazala, da je kar 43 odstotkov samskih Japoncev, starih od 18 do 34 let, še devičnikov.

Številne težave izvirajo iz močno popačenega dojemanja tega, kaj je dobra spolnost, kako naj bi bila ženska v postelji videti, kaj vse naj bi počela in kaj vse moški. Pogosto smo tako priča temu, da pari, ki bi lahko uživali v spolnosti, v tej ne uživajo. Zakaj? Ker izvajajo stvari, ki jim niti najmanj ne ustrezajo, o tem pa pogosto ne spregovorijo. Za tem je tudi strah pred tem, da bi nas partner zapustil, če spolnost ne bi bila dobra. Morda nas bo res, mogoče bomo zapuščeni večkrat. Pa kaj potem. Ali ni to ne nazadnje bolje, kot da bi sami sebe znova in znova silili v nekaj, kar se nam gabi ali nas prej osuši kot navlaži? To je posiljevanje samega sebe.

Spolnost je nekaj čutnega za oba. Je polje obojestranskega raziskovanja. Oba se morata strinjati z različnimi zadevami pri njej. Takrat je to tisto pravo. Neskončno lepo.

Sicer pa, nič ne pride čez noč. Pa vendar, če si želite narediti korak naprej, si končno to tudi dovolite. Skušajte uživati v svojem novem koraku in ga občutiti. Brez slabe vesti, ki morda prihaja tudi iz kakšne takšne ali drugačne vzgoje. Morda pa za še večjo spodbudo in moč spregovorite s katero od prijateljic ob kavi. Pogosto so polne nasvetov, ob katerih se še dobro nasmejimo.

