"Fant nič ne prispeva v najin skupni proračun" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, Veronika



S fantom sva skupaj dobri dve leti, od tega eno leto živiva skupaj. Odkar sva se preselila na svoje, bolj malo prispeva (ali nič ne prispeva) v skupni proračun. Ko sva se podala na pot skupnega domovanja, je bil dogovor tak, da si vse stroške deliva na polovico. Prvega pol leta je bilo vse v redu, oba sva se držala dogovora, nato pa me je septembra prosil, ali lahko jaz pokrijem najemnino za ta mesec, ker od prejšnje plače ni dal na stran. No, od septembra se to že vleče.



Izseliti se ne morem, ker sva podpisala najemniško pogodbo za eno leto, niti se ne želim izseliti, saj sem jaz tista, ki plačuje najemnino, on pa noče stran. Zdaj sva v neki čudni zvezi, kjer nisva niti skupaj niti narazen. Na živce mi gre in večkrat sem mu zagrozila, ampak me na koncu vedno omehča.



Prosim, svetujte mi, kaj naj naredim?

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še druge Veronikine nasvete:

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Spoštovani!

Vaše vprašanje se po eni strani dotika pravniške stroke in za ta del bi se bilo dobro obrniti tudi na katerega izmed pravnikov, drugi del pa je lahko tudi psihološki – odnosni.

Pravzaprav s svojim opisom odpirate zelo pomembno temo, to so dogovori. V partnerskem odnosu kot v vsakem drugem odnosu je izrednega pomena, da se oba držita dogovorov.

Zato je velikega pomena, da se partnerja že na začetku odnosa iskreno pogovarjata, da izrečeta želje, pričakovanja, kaj koga moti, vse to uskladita na način, da je obema v redu in nato vse to tudi izvajata. Da se odnosi začnejo krhati in končno razpadejo, je v veliki meri krivo ravno kršenje ali nespoštovanje znotraj odnosa dogovorjenih pravil.

Vsak par ima svoja pravila in če se dva z njimi strinjata, je to tisto edino pomembno. Neizpodbitno dejstvo, pred katerim si marsikdo zatiska oči, pa je, da ko so dogovori v odnosu kršeni, jih oseba občuti kot prevaro, kot izdajo in uničuje se tako zelo pomembno zaupanje. Počasi pride do tega, da oseba kljub temu, da partnerja ljubi, z njim ne more več živeti. Počasi se namreč izgublja tudi občutek ljubljenosti in s tem poželenja.

Pri parih, kjer je na primer prišlo do nezvestobe v smislu tretje osebe, se pogosto (ne pa vedno!) dogaja ravno to, da je bilo v odnosu prisotnih mnogo prevar v smislu kršenja skupnih dogovorov, kjer pa so, kot že rečeno, občutki zelo podobni. Žal pa mnogi tovrstne prevare jemljejo premalo resno. Zato bi tudi vam ob tej priliki rekla, da bi bilo dobro, da partnerju poveste, da se čutite prevarano in izdano, ker se ne drži dogovora.

Vprašajte se tudi, kam vas ta pot vodi. Kot ste že sami napisali, vas počasi a gotovo vodi v odnos, v katerem ne želite več biti. Morda bo dojel resnost posledic svojih dejanj (nekaj drugega bi bilo, če bi ostal brez službe in novo iskreno tudi iskal ali bi bila prisotna kakšna druga stiska, a v tem primeru po vsej verjetnosti niti ne bi tako čutili) in če obstaja še najmanjša želja po odnosu, se iz tega lahko izkopljeta in morda še bolj razumeta. Sicer pa se boste poslužili še pravne pomoči (kaj narediti, da ne boste več zavezani plačevanju najemnine oz. kako razdreti najemno pogodbo) in nazadnje odšli prav vi. Včasih je bolje iti naprej, kot pa stati na točki nič in jo tudi vzdrževati.

Preberite še: