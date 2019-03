"Mož se je zaljubil v sodelavko" #VeronikaSvetuje

Draga gospa Veronika.



Z možem sva skupaj že 23 let, poročena sva 13 let. Pred pol leta mi je povedal, da se je zaljubil v sodelavko, ki je tudi poročena. Midva imava še osnovnošolskega otroka, ona pa že odraslega. Tudi babica je že.



Zakon med nama je bil super. Vzponi in padci kot v vsakem zakonu.



Sodelavko zelo zagovarja in želi, da živiva dalje kot prijatelja, jaz pa ga želim nazaj kot moža v pravem pomenu besede. Moja čustva do njega so še vedno močna. Zelo ga pogrešam in si ne želim ostati sama pri 40 letih ter začeti živeti na novo.



Kaj mi svetujete?



Lep dan, K.

Spoštovana ga. K.

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Ko se v partnerskem odnosu pojavi nezvestoba, so reakcije, želje in tudi izidi zelo različni. Kar je vsem skupno, pa je to, da je prisotne ogromno bolečine, običajno na različne načine pri vseh vpletenih (razen pri določenih izjemah). Različno je tudi to, kako se pari spopadajo z nastalim položajem.

Različni so si namreč že sami vzroki za nezvestobo, pa tudi tako imenovani tipi afer. Nekatere se dogajajo z željo po prekinitvi odnosa, druge z željo, da bi prebudili partnerja, ker si ga oseba pravzaprav ne želi zapustiti, je pa v odnosu močno osamljena. Spet tretji so nezvesti zaradi lastnih stisk, osebnostnih motenj, dolgočasja in še bi lahko naštevala.

Afere so si močno različne. Pri nekaterih gre za medpartnerske vzroke, pri drugih za povsem individualne. Ne nazadnje nekateri varajo neprestano in zanje je to način življenja. Vsekakor pa prav nobena afera ni v redu, dopustna in pomeni napačno reševanje notranjih stisk, kakršnekoli že so. Kot ste že sami napisali, ima vsak par in vsak posameznik svoje padce in vzpone. Svoje zgodbe.

Če tisti, ki varajo, želijo ostati v odnosu in ga graditi, se to zelo, zelo hitro vidi. Ti posamezniki naredijo vse za to, da se odnos začne ponovno vzpostavljati. Pogosto seveda tudi z željo po določenih spremembah in rasti, tako osebnostni kot v odnosu.

Tisti, ki se odnosu ne želijo posvečati, pa so zelo odklonilni, običajno celo napadalni. Lažejo in svoje početje še naprej prikrivajo, afere ne prekinejo, vsaj ne zares.

Takšni so pogosto tudi do tretje osebe in jo zagovarjajo. To zadnje me skrbi pri vaju. Ker partnerja nočejo še bolj prizadeti, mnogi (med temi je morda tudi vaš mož) poskušajo obstoječi, dolgotrajni odnos prekiniti z nežnimi strategijami. Želijo ostati prijatelji, živeti še nekaj časa skupaj, hoditi kdaj skupaj na izlete itd. To je pogosto le še bolj boleč pristop, predvsem pa bolj dolgotrajen. Partner se na koncu počuti še bolj izdanega in še bolj prevaranega. Prav tako se prevarani počutijo še bolj prizadete in še enkrat prevarane. Verjamejo, da se s partnerjem ponovno trudita za odnos, vendar ima varajoči figo v žepu ali je razdvojen.

Razumem, da ga imate še vedno radi, in razumem, da si želite, da bi vajin odnos obstal, še posebej če vam je povsem ustrezal in ste ga dojemali kot dobrega. Vseeno pa najprej vprašajte sami sebe, kaj vam afera pomeni. Lahko greste čez vse to? Pogosto se namreč zgodi, da prevarani čez čas ugotovi, da čez prevaro nikakor ne more, da je pustila prevelike posledice, čeprav se oba iskreno trudita za odnos. Predvsem pa premislite, ali si želite ostati z njim, če bo ostal z vami, ker ga bo zapustila ljubica. Tudi ona je namreč še povsem v svoji zgodbi in pred dejansko razvezo je dolga in boleča pot. Ta v veliki večini ni dobra popotnica za vzporedni odnos.

Sicer pa vam predlagam, da se iskreno pogovorita o tem, kako vidita svoj odnos. So kakšne zamere, neuslišane želje? Pridobita odgovor na vprašanje, kaj je bil razlog za nezvestobo.

Zamislita si življenje drug brez drugega. Kako bi bilo čez leto, čez pet let? Si vas lahko mož predstavlja v zvezi z nekom drugim? Kaj čuti ob tem? Zastavita si še mnoga druga vprašanja, ki se vama pletejo po glavi, in odgovorita nanje. Je zares vse umrlo ali lahko še kaj naredita? Če se vama ne uspe mirno pogovoriti ali če ne najdeta odgovorov, vama predlagam, da si poiščeta strokovno psihoterapevtsko pomoč.

Če pri obeh obstaja še tako majhna želja, da za svoj odnos nekaj naredita in se najdeta, si dajta nekaj časa, da to možnost tudi preizkusita. Vendar mora biti iskrena želja prisotna na obeh straneh. Če prihaja le z ene strani, to nima nikakršnega smisla. V takem primeru je treba počasi sprejeti dejstvo, da je nekdo odšel, in začeti žalovati. Počasi je treba iti na novo pot življenja, ki je prav tako obsijana s soncem. Morda celo veliko bolj. Če ostaneta skupaj, pa je pomembno, da spet najdeta sonce, srečo, zadovoljstvo in ne ostaneta v zagrenjenosti, žalosti in jezi. To resnično nikakor ni dobro za nikogar.

Vse dobro, Veronika

